1999-2009-2019: ogni dieci anni la Prati annuncia un matrimonio. Uno salta, uno finto, l'altro avvolto nel mistero. Il Segreto di Pamela, in attesa della resurrezione del meritato Telegatto, si arricchisce di nuovi dettagli. Come già accennato non si tratta della prima volta che la showgirl (per mancanza di show) annuncia le sue nozze. Lo aveva già fatto con un'intervista esclusiva nel 2009 al settimanale Diva e Donna, diretto ai tempi da Silvana Giacobini: "Mi sono sposata a Las Vegas, all'improvviso per tutti, forse anche per me. E' stato fantastico", aveva dichiarato.

Il fortunato? L'argentino Daniel Sebastian (nome che ritorna) Jabir, imprenditore anche lui come Mark Caltagirone, che descriveva così: "Stiamo insieme da tempo ma a differenza di altri uomini lui non vuole apparire. E' un uomo molto schivo e mi piace anche per questo. Non è certo sensibile alle luci della ribalta: non gli appartengono e non vuole far parte del mondo dello spettacolo." Dunque Jabir, come il futuro marito Mark, non amava apparire, era un uomo schivo di cui non si trova traccia in rete, se non per le nozze finte con la primadonna del Bagaglino.

Finte, dicevamo, per stessa ammissione della Prati a Candida Morvillo al Corriere della sera il 21 marzo scorso: "Quella era una fake news. Non mi sono mai sposata, mai, mai. Sono stata dall'avvocato per rimuovere questa cavolata da Internet. Ero stata consigliata male. A un certo punto, mi hanno detto: dì che ti sei sposata a Las Vegas. Sono stata ingenua, ma la prova che è falso è che per trent'anni non ho preso l'aereo: soffrivo di claustrofobia e di paura di volare, fobie peggiorate dopo la morte di mamma".

In realtà non era una fake news circolata su internet ma una notizia comunicata proprio dalla Prati, con tanto di virgolettato, a un noto settimanale: "Lo ricordo chiaramente, io l'ho pubblicato e l'avrei ripubblicato nuovamente a una condizione: riportare con esattezza le parole dell'interessato/a. E' sempre stato un mio metodo, riportare una verità espressa da chi è interessato alla notizia in modo che se diceva la verità benissimo, se diceva una bugia si seppelliva da solo", dichiara Silvana Giacobini, ai tempi direttrice di Diva e Donna, a Dagospia.

"Ed è avvenuto non raramente, io ho pubblicato affermazioni assolutamente aderenti al vero, espresse sul serio, che poi venivano smentite dai fatti e dal tempo. La brutta figura la fa chi lo dice non chi lo riporta. Se tutto fosse confermato si tratterebbe di un peccato reiterato", aggiunge la giornalista. Una smentita dieci anni dopo può provare qualche dispiacere: "A me dispiace per chi è costretto a inventare qualcosa per avere un riverbero mediatico. Si prende in giro prima se stessi e poi gli altri. Conosco Pamela come una donna bellissima e armonica, in tutti i sensi, e mi auguro per lei che questa non sia la fake news di cui si sta tanto parlando."

Nel 2019 il mistero Mark Caltagirone, nel 2009 il finto matrimonio con Daniel Sebastian Jabir. Facciamo ancora un passo indietro per arrivare al 1999. La Prati elegantissima campeggia con Max Bertolani, lui sicuramente esistente, sulla copertina del settimanale Gente per annunciare le sue nozze: "Mi sposo". Copertina che risulta ancora disponibile su Ebay per un costo di 4,99 euro. Pochi mesi dopo sempre sullo stesso settimanale, diretto ai tempi da Sandro Mayer, avvertiva i lettori, questa volta in bikini: "Prima di sposarci dovremo fare la cresima". Insomma, l'impedimento come elemento fondante del racconto.

Il matrimonio con Bertolani è stato celebrato? Neanche per sogno. Ricapitolando ogni dieci anni Pamela Prati, quando raggiunge cifra tonda, annuncia un matrimonio che poi non si realizza. "Mi viene in mente una battuta attribuita a Cicerone che stava a teatro e vedeva una bella donna di cui si diceva che avesse venticinque anni, lui disse: 'Deve essere vero, perché lo dice da dieci anni'", conclude la Giacobini. In attesa dell'arrivo all'altare di Mark Caltagirone, o di Pippo Franco travestito da Caltagirone, ci poniamo una domanda: quando Pamela compirà 70 anni chi sposerà nel 2029? Ah, saperlo…

