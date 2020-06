20 ANNI DI DAGOSPIA – FULVIO ABBATE: “SONO STATO RILUTTANTE A PARTECIPARE AL CANTO GENERALE DI FOSFORESCENTI LODI PER L’IMPRESA ADESSO VENTENNALE; DESIDERAVO EVITARE CHE LE MIE PAROLE DI PLAUSO ASSOMIGLIASSERO A UN POMPINO CON INGOIO. MA OGNI RETICENZA È SPARITA PROPRIO QUESTO POMERIGGIO, DAVANTI A UN TITOLO CHE PIU' STRAORDINARIO NON POTEVA ESSERCI: "MACACO ER CAZZO" - QUEL TUO STRILLO SPUTA IN FACCIA A OGNI IPOCRISIA BORGHESE E PICCOLO BORGHESE, COMPRESO IL CONFORMISMO DI SINISTRA CHE IPOCRITAMENTE REPUTA CHE LA PAROLA, IL VERBO DEBBANO ESSERE POLIZIESCAMENTE DEPURATI DA OGNI CARNALITÀ…"

Lettera di Fulvio Abbate a Dagospia

FULVIO ABBATE

Caro Robertino, il tuo sincero amico Fulvio è stato finora riluttante a partecipare al coro, meglio, al canto generale, per dirla con Neruda, di fosforescenti complimenti per l’impresa adesso ventennale; personalmente, perdona il tono da tributarista con cinto erniario, desideravo evitare che le mie parole di plauso per te e per il tuo equipaggio di straordinari collaboratori assomigliassero a un bocchino con ingoio, visto che siamo a Roma, città che non sempre rinuncia a modi curiali da reame vaticano munito di sedia gestatoria, flabelli innalzati da camerieri segreti e cavallerizzi maggiori, posto che anch’io sento di far parte della famiglia irregolare di Dagospia, come fossi un cugino già palermitano che, periodicamente, come il classico venditore di slip femminili, si presenta sotto il portone cercando di piazzare gli articoli custoditi in una valigia di cartone da corredo, nel mio caso spesso e volentieri invettive, sperando proprio di vederli finire sulle tue pagine.

MACACO ER CAZZO - DAGOSPIA

Ogni reticenza è sparita proprio questo pomeriggio, facendo ritorno a casa da un pranzo spietato alla Garbatella, esattamente davanti a un immenso titolo-compendio che fiammeggia proprio in questi minuti sul rullo della tua pagina continua. L’argomento del pezzo riguarda la sperimentazione sugli animali, e segnatamente sulle scimmie, quanto al titolo portentoso, che hai ordito a Mach 2, recita esattamente: “MACACO ER CAZZO”.

A incoronare la foto di una povera e inerme creatura appartenente a quel genere di primati cui alcuni infami in camice bianco hanno impiantato un occhio supplementare sulla tempia.

Titolo più straordinario non poteva esserci. Sia detto ora in difesa delle creature animali vilipese, umiliate, torturate, ora rispetto al conformismo linguistico e lessicale che solitamente leggiamo nei titoli di giornale ritenuti rispettabili, testate comme il faut.

Quel tuo strillo giornalistico sputa in faccia a ogni ipocrisia borghese e piccolo borghese, compreso il conformismo di sinistra che ipocritamente reputa che la parola, il verbo debbano essere poliziescamente depurati da ogni carnalità, ossia ogni significante ritenuto osceno, il nome di una equivoca idea del consenso e delle buone presunte maniere. Non c’è qui bisogno di chiamare in causa Carmelo nostro per puntualizzare loro cosa sia mai davvero la grazia dell’Osceno.

vincino 15 anni dagospia

Un artista, e ti reputo tale, Robertino mio, non ha timore delle parole, del linguaggio, non può pensa che pronunciare ciò che risulterebbe indicibile sul “Corriere della Sera”, “Repubblica” o Radiotre, non possano essere vincenti su un’altra barricata, come è quella di Dagospia. Come diceva un leggendario manifesto del mondo in rivolta, una risata vi seppellirà! Anzi, già che ci siamo, una sborrata.

dago con la redazione (giorgio rutelli francesco persili federica macagnone riccardo panzetta alessandro berrettoni) Dago in redazione - ph Massimo Sestini

fulvio abbate con la sagoma di moana pozzi di mario schifano

dago con la redazione e gli studenti all'ingresso della dining hall dell'oriel college di oxford

FULVIO ABBATE fulvio abbate con il premio le ceneri alta societa' su dagospia isabella gherardi e fulvio abbate dago redazione, stanza delle riunioni Dago in redazione - ph Massimo Sestini Dago in redazione - ph Sestini Dago in redazione - ph Massimo Sestini Dago in redazione - ph Massimo Sestini efe bal e fulvio abbate Dago in redazione - ph Massimo Sestini Dago in redazione - ph Massimo Sestini fulvio abbate foto di bacco