20 EURO PER I VIDEO DI AUGURI? SANDROCCHIA NON CI STA! LA MILO RISPONDE IN DIRECT ALLA PAGINA INSTAGRAM 'INGRESSO LIBERO': ''UN CONTO È FARE PUBBLICITÀ A UN PRODOTTO SUI SOCIAL O ALTROVE, LASCIANDO A CHI TI SEGUE LA FACOLTÀ DI DECIDERE SE ACQUISTARE O MENO, E UN ALTRO È FARSI PAGARE PER SIMULARE AFFETTO O AMICIZIA A COMANDO…NON CONDANNO NÉ GIUDICO CHI VUOLE FARLO, PERÒ IO NON MI PRESTEREI, PUR ESSENDO IN UN PERIODO IN CUI NON C'È LAVORO''

SANDRA MILO RISPONDE IN DIRECT ALLA PAGINA INSTAGRAM INGRESSO LIBERO

A LUME DI CANDELA - MORTI DI FAMA COL TARIFFARIO: C'E' UN SITO PER RICEVERE VIDEO PERSONALIZZATI DA VIP O SEDICENTI TALI. DAI 90 EURO DI HEATHER PARISI AI 5 DELLA TIKTOKER OTTAVIA DE VIVO.

Alessio Cimino per https://www.lanostratv.it/

In questi giorni ha fatto molto discutere un’operazione commerciale che vede coinvolti diversi vip: i video auguri a pagamento. Difatti per una cifra che va dai 20 euro in su, le persone per il proprio compleanno possono ricevere un videomessaggio di auguri dal loro beniamino. Un’operazione questa che ha fatto molto discutere sui social e in Tv. E a tal proposito ha voluto dire la sua anche la popolare conduttrice e attrice Sandra Milo.

Cosa ha detto? In queste ultime ore il giornalista Alberto Dandolo, direttamente nelle sue storie su instagram, ha pubblicato uno screen di una chat in cui la donna ha espresso diverse perplessità su tutta questa operazione commerciale. E tra le tante cose dette, Sandra Milo ha anche rivelato di pensare sia una cosa poco dignitosa:

“Non è dignitoso nè per chi fa un altro mestiere come me (se non svilente) nè per chi lo richiede…Questa è la mia personale opinione…”

Sandra Milo confessa: “Io non mi presto a chiedere soldi per fare video personalizzati”

Sempre nella chat pubblicata poche ore fa da Alberto Dandolo su instagram, Sandra Milo ha anche tenuto a precisare che mai e poi mai accetterebbe di prendere parte a tale operazione commerciale, spiegando anche il motivo:

“Non mi presto a chiedere soldi per fare video personalizzati a richiesta, anche e soprattutto in un momento così difficile in cui non c’è lavoro per nessuno…”

Sandra Milo, che in una recente intervista al Corriere della sera non ha nascosto di essere in difficoltà economiche in questo periodo per via della mancanza di lavoro, ha poi aggiunto su tutta questa faccenda:

“Un conto è fare pubblicità a un prodotto sui social o altrove, lasciando a chi ti segue la facoltà di decidere se acquistare o meno, e un altro è farsi pagare per simulare affetto o amicizia a comando…”

Sandra Milo fa un chiarimento sui video auguri: “Io non condanno nessuno”

Sandra Milo, nonostante non veda di buon occhio questa operazione commerciale legata ai video auguri a pagamento in cui sono coinvolti diversi vip, come Ciacci e la Grimaldi, i quali sono stati criticati da Biagio D’Anelli, ha comunque voluto fare un chiarimento:

“Io non condanno nè giudico chi si sente di volerlo fare…Ognuno agisce secondo la propria coscienza…”

Sandra Milo è contraria a questa operazione commerciale, ma ha anche fatto sapere che non è certa sua intenzione voler puntare il dito contro chi invece la pensa diversamente.

