IL 2021 SARÀ L’ANNO ZERO PER SANTORO? – LA7 STA FACENDO UN PENSIERINO SU UN PROGRAMMA DA AFFIDARE A “MICHELE CHI?”, DOPO LE OSPITATE DALLA GRUBER E MENTANA CHE HANNO FATTO IL BOTTO – IL RINNOVATO AMORE È STATO CONFERMATO DA MENTANA (“QUESTA È CASA TUA E QUELLA È UNA TUA POLTRONA”) E DAL DIRETTORE DI LA7 ANDREA SALERNO – IL FORMAT POTREBBE ESSERE UN TANDEM O TRIANGOLO COME QUELLO SPERIMENTATO MERCOLEDÌ CON MENTANA E PURGATORI… – VIDEO

Gianluca Venezia per “Libero quotidiano”

michele santoro ospite di mentana

Se non è stato un ritorno a tutti gli effetti, poco ci è mancato. Non capita di frequente che a un ex conduttore di punta vengano riservate, in 48 ore, due ospitate eccellenti sulla sua vecchia rete, con puntate a lui dedicate; né capita così di frequente che i risultati premino quella scelta in termini di ascolti.

lilli gruber michele santoro

La presenza di Michele Santoro su La7, prima a Otto e mezzo di Lilli Gruber lunedì scorso e poi l' altro ieri a Speciale mafia, la ricerca della verità, condotto da Enrico Mentana con in studio Andrea Purgatori - in cui si promuoveva l' ultimo libro di Santoro Nient' altro che la verità (Marsilio), racconto-intervista del suo incontro con il pluriomicida di mafia Maurizio Avola il quale sostiene di aver partecipato alla strage di via d' Amelio (anche se i pm di Caltanissetta smentiscono questa versione) - pare un chiaro segnale di riavvicinamento tra il giornalista-e la rete che fu sua casa per tre anni (ai tempi in cui conduceva Servizio Pubblico).

Contento davvero che Michele Santoro sia tornato in tv stasera ad @OttoemezzoTW e contento dello speciale che stiamo preparando assieme a lui per mercoledì sera con @TgLa7 e Rete. Il pluralismo delle idee è aria pulita. Comunque la si pensi, benvenuti su @La7tv — Andrea Salerno (@SalernoSal) April 26, 2021

michele santoro con orfeo maggioni e coletta

Un ritorno di fiamma favorito dagli ottimi riscontri di audience della doppia ospitata: Otto e mezzo con lui ha toccato l' 8,3% di share e 2 milioni e 245mila spettatori (sopra le medie del programma); lo Speciale mafia si è guadagnato il 5,2% e 992mila spettatori (più del doppio rispetto all' ultima puntata di Atlantide, programma che di solito va in onda il mercoledì).

RINNOVATO AMORE

michele santoro ospite di lilli gruber

Ma questo rinnovato amore è stato confermato a Michele l' altro ieri anche da Mentana al suon di «Questa è casa tua e quella è una tua poltrona, e non come ospite. Qui c' è il tuo microfono che ti aspetta». E testimoniato dall' apprezzamento del direttore di La7, Andrea Salerno, tramite due tweet: «Contento davvero che Santoro sia tornato in tv a Otto e mezzo » e «Grazie a Santoro per questa serata di Tg La7 e La7. Bello farla assieme, con Mentana e Purgatori».

enrico mentana a gazebo da zoro con andrea salerno

Ora voci dai piani alti di La7 confermano a Libero che la rete sta davvero facendo un pensiero al grande ritorno di Santoro. La7, ci fanno sapere, punta da sempre sui migliori e l' ex conduttore di Servizio Pubblico è reputato tale; né ci sarebbero editti contro un suo ritorno in squadra, visto che l' addio nel 2015 è avvenuto in un clima di serenità con l' editore.

michele santoro a otto e mezzo 9

Del resto La7 registra una compatibilità tra le idee del conduttore e la propria linea editoriale. E il fatto che, nel caso di mercoledì, si sia tentato un esperimento mai provato finora, con una sinergia tra il tg e la rete, e quindi la convergenza di Mentana e Purgatori, e che esso sotto il segno di Santoro abbia funzionato lascia aperte le porte alla possibilità che l' operazione diventi un modello vincente. Dando vita magari a un programma guidato da Santoro e incentrato sui temi della mafia, a lui cari.

michele santoro allo speciale mafia di la7 1

NUOVO FORMAT

Come si strutturerebbe il format e quando partirebbe? Qui dobbiamo lavorare di immaginazione. Nel caso l' idea si traducesse in un accordo, non è escluso che il programma cominci già in autunno e abbia una formula-tandem o triangolo, come quella sperimentata l' altro ieri con Mentana-Purgatori-Santoro.

gad lerner michele santoro a otto e mezzo

Una sorta di tridente d' attacco Lukaku-Lautaro-Sanchez (la metafora piacerebbe all' interista Mentana). Quello che è certo è che Santoro, lontano dagli schermi da oltre due anni, in tv tornerebbe volentieri. Lo ha ammesso lui stesso dalla Gruber dicendo: «La tv mi manca e mi sento ancora capace di fornire il mio contributo. Non mi sento un reduce, avrei delle cose da dire anche oggi».

E lo ha ribadito l' altro ieri, definendo il suo rapporto con il passato tv un legame dal quale non riesce a staccarsi. «Mi sono riconosciuto come un uomo che cerca una strada diversa dal passato ma rimane aggrappato a questo passato, perché da esso dipende la sua identità».

carlo freccero michele santoro

Anche nel suo libro emerge la sensazione di essere stato, negli ultimi anni, amputato del pezzo più importante della sua identità professionale. Parlando del suo primo approccio col killer Avola, Santoro riconosce: «Non sono nelle condizioni più adatte per scavare nell' identità di un altro, visto che la mia è andata in frantumi. Da quando la tv ha scelto di fare a meno di me mi sono scoperto assai fragile e non ho trovato nessuna ragione valida per ribellarmi.

Così gli editori e i partiti, di destra e di sinistra, hanno avuto buon gioco a comportarsi come se fossi già morto e io ho lasciato che accadesse. Allo stesso modo, ho rifiutato le decine di inviti che mi venivano rivolti per partecipare a trasmissioni. Rivedermi in un clone mediocre dei miei programmi sarebbe stato come rincorrere il fantasma di me stesso».

michele santoro a otto e mezzo.

Il Santoro che potrebbe tornare in tv si porta dietro quel carico di amarezza. È il Santoro vecchio, innamorato dei suoi cavalli di battaglia. Ma, a tratti, pare un Santoro nuovo, meno giustizialista, attento a registrare le mancanze delle procure, come ha fatto lunedì commentando gli incomprensibili ritardi dei pm di Tempio Pausania nella vicenda del figlio di Grillo e come ha rilevato l' altro ieri accogliendo i rilievi della figlia del giudice Borsellino, Fiammetta, sulle colpevoli inadempienze delle procure di Palermo e Caltanissetta, prima e dopo la morte del padre di lei.

Comunque sia, tutto lascia credere che i 70 anni, che il conduttore compirà a luglio, possano essere per Santoro l' Anno Zero dal quale ripartire.

michele santoro MICHELE SANTORO E GIULIA INNOCENZI ALLA PRESENTAZIONE DI ANNOUNO Santoro Michele PAOLO MIELI MICHELE SANTORO michele santoro michele santoro michele santoro al vaffa day gay michele santoro michele santoro giulia innocenzi michele santoro michele santoro michele santoro foto di bacco (1) MICHELE SANTORO CON LA PANZA michele santoro MICHELE SANTORO A OTTO E MEZZO - TWEET