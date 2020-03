''L'AMICA GENIALE'' CHIUDE CON IL 28% MA IL ''GF VIP'' TIENE CON IL 18,9% (LO SHARE CALA MA GLI SPETTATORI CRESCONO A 3,6 MILIONI: STANNO TUTTI CHIUSI IN CASA!) - PORRO (5,4%) - LICIA COLÒ (2,7%) - MORENO (3,7%), PALOMBA (4,9-4,1%), GRUBER (7,5%) - AMADEUS (20,9%), 'STRISCIA' CRESCE CON GERRY SCOTTI E FRANCESCA MANZINI (20,3%) - E.DANIELE (18,2-14,9%) - 'FORUM' (16%), ISOARDI (12,3%) - FRANCO DI MARE (12,3%), PARDO (6,1%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, su Rai1 il finale de L’Amica Geniale – Storia del Nuovo Cognome ha conquistato 6.941.000 spettatori pari al 28% di share. Su Canale5 la quindicesima puntata del Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 3.650.000 spettatori con uno share del 18.9%. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha interessato 1.079.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 Overdrive ha intrattenuto 1.518.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Mister felicità ha raccolto 985.000 spettatori con il 3.6%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.111.000 spettatori con il 5.4%. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 632.000 spettatori con uno share del 2.7%. Su Tv8 La tela dell’assassino segna 276.000 spettatori (1%). Sul Nove Little Big Italy è seguito da 462.000 spettatori con il 2%. Su FoxLife Grey’s Anatomy arriva a 155.000 spettatori (0.5%).

Access Prime Time

Vola Lilli Gruber.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.908.000 spettatori con il 20.9%. Su Canale5 Striscia la Notizia registra una media di 5.776.000 spettatori con uno share del 20.3%. Su Rai2 Tg2 Post ha convinto 1.075.000 spettatori (3.7%). Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.356.000 spettatori con il 4.8%. Su Rai3 Non ho l’Età interessa 1.445.000 spettatori (5.3%), mentre Un Posto al Sole è seguito da 1.948.000 spettatori (6.9%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.329.000 individui all’ascolto (4.9%) nella prima parte e 1.182.000 spettatori (4.1%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.121.000 spettatori (7.5%). Su Tv8 Guess My Age è visto da 720.000 spettatori pari al 2.6%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 361.000 spettatori con l’1.3%. Su RealTime Cortesie per gli Ospiti segna 454.000 spettatori (1.6%).

Preserale

Sono le Venti non arriva all’1%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.906.000 spettatori (20.8%), mentre L’Eredità ha raccolto 5.693.000 spettatori (25.5%). Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 3.156.000 spettatori pari al 17.2%, mentre Avanti un Altro ne ha convinti 4.575.000 (20.8%). Su Rai2 Blue Bloods ha convinto 834.000 spettatori (3.9%), mentre NCIS ha raccolto 1.276.000 spettatori (5.1%). Su Italia1 Studio Aperto Mag ha informato 611.000 spettatori (3.1%).

A seguire IeneYeh ha totalizzato 749.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 Blob segna 1.304.000 spettatori con il 5.1%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 606.000 individui all’ascolto (3.4%) nella prima parte e 895.000 spettatori (3.6%) nella seconda parte in onda dopo il tg. Su La7 Body Of Proof ha appassionato 202.000 spettatori (1.2%) nel primo episodio e 241.000 spettatori (1.1%) nel secondo episodio. Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 559.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Delitti a circuito chiuso arriva a 184.000 spettatori (0.9%). A seguire Sono le Venti interessa 219.000 spettatori (0.9%).

Daytime Mattina

Storie Italiane leader.

Su Rai1 Unomattina dà il buongiorno a 981.000 spettatori con uno share del 17.3%; Storie Italiane ha ottenuto 1.122.000 spettatori (18.2%) nella prima parte. Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 943.000 spettatori pari al 14.7% nella prima parte e 818.000 spettatori pari al 13.3% nella seconda parte. Su Rai2 Radio2 Social Club ha raccolto 145.000 spettatori con il 2.3%. Su Italia1 Chicago Fire è visto da 228.000 spettatori (3.6%), mentre il primo episodio di Chicago PD ottiene un ascolto di 255.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 Agorà convince 541.000 spettatori pari all’8.4% (presentazione a 507.000 e l’8.1%). A seguire Mi Manda Raitre segna 433.000 spettatori con il 7%. Su Rete4 Carabinieri ha raccolto 168.000 spettatori con il 2.6%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 280.000 spettatori con il 4.7%. A seguire Coffee Break ha informato 285.000 spettatori pari al 4.6%.

Daytime Mezzogiorno

Solo 408.000 spettatori per la prima parte de I Fatti Vostri.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane è seguita da 1.130.000 spettatori con il 14.9%; La Prova del Cuoco ha raccolto 1.655.000 spettatori (12.3%). Su Canale 5 Forum arriva a 1.651.000 spettatori con il 16%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 408.000 spettatori (5%) nella prima parte e 1.112.000 spettatori (8.7%) nella seconda parte. Su Italia 1 il secondo episodio di Chicago PD piace a 432.000 spettatori (3.5%). A seguire, dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha ottenuto 1.058.000 spettatori con il 6.7%, mentre Sport Mediaset arriva a 1.310.000 spettatori (7.5%).

Su Rai3 Tutta Salute è seguito da 551.000 spettatori (7%); Quante Storie convince 820.000 spettatori (5.3%); Passato e Presente incolla 653.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 139.000 spettatori con l’1.7% nella prima parte e 274.000 spettatori (1.9%) nella seconda parte in onda dopo il tg. Su La7 L’Aria che Tira interessa 513.000 spettatori con il 6.6% nella prima parte e 640.000 spettatori con il 4.6% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Detto Fatto arriva al 6%.

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 2.131.000 spettatori pari al 13.3% della platea; Il Paradiso delle Signore ha raccolto 1.934.000 spettatori (14.1%). A seguire La Vita in Diretta è seguita da 2.063.000 spettatori con il 14% (presentazione a 1.679.000 e il 12.4%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.673.000 spettatori con il 15.3%; Una Vita ha convinto 2.692.000 spettatori con il 16%; Uomini e Donne è stato seguito da 2.469.000 spettatori con il 16.4% (Uomini e Donne – Finale a 2.144.000 e il 15.7%); Grande Fratello Vip è visto da 2.292.000 spettatori (17.1%) e Amici da 2.376.000 spettatori (17.9%), mentre Il Segreto ha ottenuto 2.433.000 spettatori con il 18.1%. A seguire Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 2.096.000 spettatori pari al 15.1% nella prima parte, 2.445.000 spettatori pari al 15.7% nella seconda parte e 2.464.000 spettatori pari al 14.3% nella terza parte di breve durata. Su Rai2 Detto Fatto ha raccolto 903.000 spettatori (6%), mentre Castle piace a 554.000 spettatori (4.1%) e Squadra Speciale Cobra 11 a 608.000 spettatori (4.4%).

Su Italia1 I Simpson ha raccolto 1.123.000 spettatori (6.6%) nel primo episodio, 1.162.000 spettatori (7%) nel secondo episodio e 992.000 spettatori (6.3%) nel terzo episodio; Big Bang Theory segna 721.000 spettatori (5%); Pitch Perfect sigla 443.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 Geo è stato seguito da 2.116.000 spettatori con il 13.7% (Aspettando Geo a 1.190.000 e l’8.8%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 1.064.000 spettatori con il 6.6%. Su La7 Tagadà ha interessato 610.000 spettatori (4.2%). Su Tv8 Vite da Copertina ha intrattenuto 169.000 spettatori (1.2%). Su RealTime Amici è seguito da 283.000 spettatori pari all’1.7%.

Seconda Serata

Tiki Taka al 6.1% dopo la mezzanotte.

Su Rai1 Frontiere è stato seguito da 1.337.000 spettatori con uno share del 12.3%. Su Canale5 Tg5 Notte ha totalizzato una media di 637.000 spettatori pari al 16%. Su Rai2 Povera Patria segna 291.000 spettatori (2.6%). Su Italia1 Tiki Taka è visto da 430.000 spettatori pari al 6.1% (Tiki Short a 609.000 e il 3.4%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte interessa 399.000 spettatori con il 4.2%. Su Rete4 The Face Of Love è stato scelto da 158.000 spettatori con il 3.1%. Su Tv8 Karate Kid 4 arriva a 143.000 spettatori (1.2%), mentre sul Nove Food Detective – Il Mondo in Tavola interessa a 93.000 spettatori (1.3%)

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.832.000 (21.9%)

Ore 20.00 6.219.000 (24.1%)

TG2

Ore 13.00 2.506.000 (15.5%)

Ore 20.30 1.978.000 (7.2%)

TG3

Ore 14.25 1.902.000 (11.4%)

Ore 19.00 2.754.000 (13.4%)

TG5

Ore 13.00 3.367.000 (20.6%)

Ore 20.00 5.383.000 (20.6%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.972.000 (14.1%)

Ore 18.30 1.036.000 (6%)

TG4

Ore 12.00 389.000 (3.5%)

Ore 18.55 688.000 (3.3%)

TGLA7

Ore 13.30 725.000 (4.2%)

Ore 20.00 1.553.000 (5.9%)