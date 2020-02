''L'AMICA GENIALE'' DOMINA LA SERATA (27,8%), MA IL ''GF VIP'' SI DIFENDE (19,5%) - IACONA (4,2%), PORRO (4,3%) - MORENO (3,2%), PALOMBA CON DAGO VS SALVINI (6,1-5,3% - VIDEO: PUNTATA INTEGRALE), GRUBER (6,4%) - AMADEUS (20,9%), 'STRISCIA' (17,4%) - E.DANIELE (19,5-16,1%) - 'FORUM' (18,1%), ISOARDI (12,4%) - FRANCO DI MARE (13,2%) - PARDO (7,2%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, lunedì 17 febbraio 2020, su Rai1 la seconda puntata de L’Amica Geniale – Storia del Nuovo Cognome ha conquistato 6.561.000 spettatori pari al 27.8% di share. Su Canale 5 – dalle 214.7 all’1.21 – la dodicesima puntata di Grande Fratello Vip 4 ha raccolto davanti al video 3.319.000 spettatori pari al 19.5% di share (presentazione di 6 minuti: 3.903.000 – 14.2%; Grande Fratello Vip Night della durata di 7 minuti: 1.516.000 – 29.2%).

amica geniale 9

Su Rai2 la serie in prima visione 9-1-1 ha interessato 1.188.000 spettatori pari al 5% di share. Su Italia 1 Fast and Furious 5 ha intrattenuto 1.335.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 Presa Diretta ha ottenuto 1.076.000 spettatori pari al 4.2% (presentazione di 9 minuti: 979.000 – 3.6%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 829.000 spettatori con il 4.3% di share.

Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 583.000 spettatori con uno share del 2.6%. Su Tv8 Rocky Balboa ha ottenuto 287.000 spettatori con l’1.2%. Sul Nove Little Big Italy ha realizzato 393.000 spettatori con uno share dell’1.5%, nel primo episodio inedito, e 164.000 spettatori con uno share dell’1% nel secondo episodio. Su Rai Premium La Dottoressa dell’Isola ha raccolto 284.000 spettatori con l’1.1%. Su Rai Movie Rio Conchos segna 450.000 spettatori con l’1.7%. Sui canali Sky Milan-Torino segna 1.076.000 spettatori con il 4%.

amica geniale 10

Ascolti TV Access Prime Time

Cortesie per gli Ospiti torna con l’1.7%.

Su Rai1 I Soliti Ignoti ottiene 5.699.000 spettatori con il 20.9%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.743.000 spettatori con uno share del 17.4%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 870.000 spettatori con il 3.2%. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.160.000 spettatori con il 4.3%. Su Rai3 Nuovi Eroi raccoglie 1.482.000 spettatori con il 5.8% mentre la soap Un Posto al Sole ha appassionato 1.865.000 spettatori pari al 6.9%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.593.000 individui all’ascolto (6.1%), nella prima parte, e 1.459.000 spettatori (5.3%), nella seconda parte.

Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.745.000 spettatori (6.4%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 635.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 291.000 spettatori con l’1.1%. Su Real Time la nuova stagione di Cortesie per gli Ospiti ha raccolto 445.000 spettatori con l’1.7%. Su La5 Uomini e Donne segna 536.000 spettatori con il 2.1% (Finale: 514.000 .- 1.9%).

Preserale

Ieneyeh sprofonda all’1.8%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.900.000 spettatori (22.3%) mentre L’Eredità ha raccolto 5.709.000 spettatori (27%). Su Canale 5 Avanti il Primo ha raccolto 2.891.000 spettatori (17.3%) mentre Avanti un Altro ha interessato 4.478.000 spettatori (21.8%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 842.000 spettatori (4.3%), NCIS segna 1.236.000 spettatori (5.2%). Su Italia1 Studio Aperto Mag ha informato 410.000 spettatori (2.2%). Ieneyeh ha totalizzato 410.000 spettatori (1.8%). Su Rai3 Blob segna 1.003.000 spettatori con il 4.1%.

caso gregoretti voto su autorizzazione a procedere nei confronti di matteo salvini 4

Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 640.000 individui all’ascolto (3.9%), nella prima parte, e 922.000 spettatori (4%), nella seconda parte. Su La7 Body of Proof ha appassionato 179.000 spettatori (share dell’1.2%), nel primo episodio, e 223.000 spettatori (share dell’1.1%), nel secondo episodio. Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 526.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Sono le Venti ha interessato 189.000 spettatori con lo 0.8%.

Daytime Mattina

La prima parte di Mattino Cinque si avvicina ad Uno Mattina.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 932.000 telespettatori con il 17.3%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.087.000 spettatori (19.5%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 902.000 spettatori (15.7%), nella prima parte, e 818.000 spettatori (14.7%) nella seconda parte. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 151.000 spettatori con il 2.6%. Su Italia 1 The Mentalist ottiene un ascolto di 178.000 spettatori pari al 3% di share. Su Rai3 Agorà convince 517.000 spettatori pari all’8.9% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 394.000 spettatori con il 7%. Su Rete 4 Carabinieri registra una media di 113.000 spettatori (2%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 239.000 spettatori con il 4.2%. A seguire Coffee Break ha informato 262.000 spettatori pari al 4.7%.

Daytime Mezzogiorno

Forum prende il largo.

barbara palombelli stasera italia

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.068.000 spettatori (16.1%). La Prova del Cuoco ha raccolto 1.452.000 spettatori con il 12.4% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.602.000 telespettatori con il 18.1%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 429.000 spettatori con il 6%, nella prima parte, e 1.014.000 spettatori con il 9.2% nella seconda parte. Su Italia 1 The Mentalist raccoglie 352.000 spettatori con il 4.3%. Grande Fratello Vip ha ottenuto 908.000 spettatori con il 6.5%. Su Rai3 Tutta Salute ha interessato 388.000 spettatori con il 5.8%.

TG3 Speciale ha ottenuto 779.000 spettatori (7.3%). Quante Storie ha raccolto 748.000 spettatori (5.3%). Passato e Presente segna 697.000 spettatori con il 4.5%. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 141.000 spettatori con il 2%, nella prima parte, e 252.000 spettatori (2.1%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 691.000 (4.6%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 452.000 spettatori con share del 6.6% nella prima parte, e 657.000 spettatori con il 5.4% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Detto Fatto al 5.5%.

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 1.866.000 spettatori pari al 13.2% della platea. Il Paradiso delle Signore ha convinto 1.827.000 spettatori con il 15.7%. La Vita Diretta ha raccolto 1.866.000 spettatori con il 14.4% (presentazione: 1.531.000 – 13.6%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.675.000 spettatori con il 17.1%. Una Vita ha convinto 2.596.000 spettatori con il 17.3% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.967.000 spettatori con il 22.5% (finale: 2.434.000 – 20.9%). Grande Fratello Vip ha ottenuto 2.277.000 spettatori con il 20.4%. Amici di Maria De Filippi – Verso il Serale ha raccolto 2.289.000 spettatori con il 20.6%. Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 2.297.000 spettatori pari al 20.4% di share.

FRANCO DI MARE A UNOMATTINA

Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 2.086.000 spettatori (17.2%), nella prima parte, 2.428.000 spettatori (17.5%), nella seconda parte, e 2.356.000 spettatori (15.2%) nell’ultima parte di breve durata. Su Rai2 Detto Fatto ha raccolto 724.000 spettatori con il 5.5%. Castle ottiene 431.000 spettatori con il 3.8%. Su Italia1 Sport Mediaset ha ottenuto .000 spettatori con il %. L’appuntamento con I Simpson ha raccolto 906.000 spettatori (5.9%), nel primo episodio, 971.000 spettatori (6.6%), nel secondo episodio, e 891.000 spettatori (6.4%), nel terzo episodio. La serie The Big Bang Theory segna 574.000 spettatori (4.6%). Le Riserve ha appassionato 343.000 spettatori con il 2.9%.

Grande Fratello Vip ha raccolto 288.000 spettatori con il 2.1%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.519.000 spettatori con il 16.3%. Last Cop – L’Ultimo Sbirro ha raccolto 503.000 spettatori (4.1%). Aspettando Geo… segna 840.000 spettatori con il 7.5%. Geo ha registrato 1.727.000 spettatori con il 12.6%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.001.000 spettatori con il 7%. Su La7 Tagadà ha interessato 503.000 spettatori (share del 4%) mentre Tagadoc ha ottenuto 208.000 spettatori con l’1.7%. Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto 132.000 spettatori con l’1%. Su Real Time Amici di Maria De Filippi ha convinto 334.000 spettatori pari al 2.2%.

Seconda Serata

Frontiere, con il traino de L’Amica Geniale, al 13.2%.

Su Rai1 Frontiere è stato seguito da 1.357.000 spettatori con il 13.2% di share. A seguire S’è Fatta Notte segna 500.000 spettatori con il 7.5%. Su Canale 5 Grande Fratello Vip Live ha totalizzato una media di 960.000 spettatori pari ad uno share del 20.9%. Su Rai2 Povera Patria segna 207.000 spettatori con il 2.1%. Su Rai 3 Commissari – Sulle Tracce del Male segna 646.000 spettatori con il 3.8%. Su Italia1 Tiki Taka è visto da 477.000 spettatori con il 7.2% (Tiki Short dalle 0.04 alle 0.14: 685.000 – 6.1%). Su Rete 4 Pensa in Grande è stato scelto da 193.000 spettatori con il 3.2% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.221.000 (20.5%)

Ore 20.00 5.876.000 (24.2%)

TG2

Ore 13.00 2.171.000 (15%)

Ore 20.30 1.534.000 (5.8%)

TG3

Ore 14.25 1.502.000 (10.1%)

Ore 19.00 2.153.000 (11.2%)

TG5

Ore 13.00 3.107.000 (21.2%)

Ore 20.00 4.676.000 (19%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.566.000 (13.1%)

Ore 18.30 652.000 (4.1%)

TG4

Ore 12.00 382.000 (4%)

Ore 18.55 696.000 (3.6%)

TGLA7

Ore 13.30 686.000 (4.4%)

Ore 20.00 1.417.000 (5.8%)