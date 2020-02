''L'AMICA GENIALE'' RIPARTE A BOMBA: 28-32% - MA SIGNORINI TIENE E NON PERDE MANCO UNO SPETTATORE: 19,3% CON 3,3 MLN - IACONA (5,6%), PORRO (4,8%) - RITORNO RECORD DI AMADEUS AI SOLITI IGNOTI (24,7%, CON INCURSIONE DI FIORELLO E PICCO DI GIORNATA DA 8,5 MILIONI) - MORENO (3,8%), PALOMBA (5,1-4,6%), GRUBER (6,9%) - E.DANIELE (23,1-20,7%) - 'FORUM' (16,3%), ISOARDI (13,9%) - 'FRONTIERE' COL TRAINO (12,5%) - 'POVERA PATRIA' (2,2%), PARDO (6,9%)

Nella serata di ieri, lunedì 10 febbraio 2020, su Rai1 la prima puntata de L’Amica Geniale – Storia del Nuovo Cognome ha conquistato 6.854.000 spettatori pari al 29.3% di share (qui i dati del debutto della prima stagione – qui i dati dell’ultima puntata della prima stagione). Nel dettaglio il primo episodio ha ottenuto 7.099.000 spettatori (27.97%), il secondo episodio ha raccolto 6.452.000 spettatori (32%), nel secondo episodio.

Su Canale 5 – dalle 21.49 all’1.18 – Grande Fratello Vip 4 ha raccolto davanti al video 3.292.000 spettatori pari al 19.3% di share (Grande Fratello Vip Night della durata di 11 minuti: 1.496.000 – 29.3%). Su Rai2 la serie in prima visione 9-1-1 ha interessato 1.206.000 spettatori pari al 5.1% di share. Su Italia 1 xXx – Il ritorno di Xander Cage ha intrattenuto 1.364.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Presa Diretta ha ottenuto 1.411.000 spettatori pari al 5.6%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 936.000 spettatori con il 4.8% di share.

Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 598.000 spettatori con uno share del 2.7%. Su Tv8 Rocky V ha ottenuto 333.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove Little Big Italy ha realizzato 410.000 spettatori con uno share dell’1.6%. Su Rai Premium La Dottoressa dell’Isola ha raccolto 244.000 spettatori con lo 0.9%. Iris è la rete digitale più seguita con L’Uomo dei Sogni che ha raggiunto 331.000 spettatori e l’1.3%. Su Sky Uno la replica de La Notte degli Oscar ha raccolto 71.000 spettatori e lo 0.3%.

Ascolti TV Access Prime Time

Ritorno record per Amadeus ad I Soliti Ignoti, fa il picco della giornata con 8,5 milioni alle 21.31.

Su Rai1 I Soliti Ignoti ottiene 6.676.000 spettatori con il 24.7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.931.000 spettatori con uno share del 18.2%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.044.000 spettatori con il 3.8%. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.195.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai3 Nuovi Eroi raccoglie 1.328.000 spettatori con il 5.2% mentre la soap Un Posto al Sole ha appassionato 1.751.000 spettatori pari al 6.5%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.336.000 individui all’ascolto (5.1%), nella prima parte, e 1.238.000 spettatori (4.6%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.848.000 spettatori (6.9%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 679.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 314.000 spettatori con l’1.2%.

Preserale

Insinna arriva a sforare i 6 milioni.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 4.003.000 spettatori (23%) mentre L’Eredità ha raccolto 5.918.000 spettatori (27.8%). Su Canale 5 Avanti il Primo ha raccolto 2.559.000 spettatori (15.3%) mentre Avanti un Altro ha interessato 4.137.000 spettatori (20%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 794.000 spettatori (4.1%). NCIS ha raccolto 1.186.000 spettatori (5%). Su Italia1 Studio Aperto Mag ha informato 614.000 spettatori (3.3%). Ieneyeh ha totalizzato 592.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 Blob segna 1.100.000 spettatori con il 4.5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 579.000 individui all’ascolto (3.5%), nel primo episodio, e 894.000 spettatori (3.8%), nel secondo episodio. Su La7 Body of Proof ha appassionato 189.000 spettatori (share dell’1.2%), nel primo episodio, e 246.000 spettatori (share dell’1.2%), nel secondo episodio. Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 564.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove Sono le Venti ha interessato 235.000 spettatori con l’1%.

Daytime Notte/Mattina

Mattino Cinque al 17.1% nella prima parte.

Su Tv8 – dalle 2 alle 5.37 – La Notte degli Oscar ha raccolto 89.000 spettatori e il 6.2%.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 1.012.000 telespettatori con il 18.1%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.411.000 spettatori (23.1%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 1.044.000 spettatori (17.1%), nella prima parte, e 916.000 spettatori (15.1%) nella seconda parte. Su Rai 2 Streghe ha raccolto 128.000 spettatori con il 2.1%. Su Italia 1 The Mentalist ottiene un ascolto di 224.000 spettatori pari al 3.5% di share. Su Rai3 Agorà convince 509.000 spettatori pari all’8.3% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 487.000 spettatori con il 7.9%. Su Rete 4 The Closer registra una media di 98.000 spettatori (1.6%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 243.000 spettatori con il 4.1%. A seguire Coffee Break ha informato 245.000 spettatori pari al 4%.

Daytime Mezzogiorno

TG3 Speciale in ricordo delle Foibe al 7.7%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.502.000 spettatori (20.7%). La Prova del Cuoco ha raccolto 1.743.000 spettatori con il 13.9% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.550.000 telespettatori con il 16.3%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 459.000 spettatori con il 5.9%, nella prima parte, e 1.079.000 spettatori con il 9.2% nella seconda parte. Su Italia 1 The Mentalist raccoglie 383.000 spettatori con il 4.4%. Grande Fratello Vip ha ottenuto 1.112.000 spettatori con il 7.5%.

Su Rai3 Tutta Salute ha interessato 422.000 spettatori con il 5.6%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.054.000 spettatori (10.3%). TG3 Speciale ha raccolto 983.000 spettatori (7.7%). Passato e Presente segna 821.000 spettatori con il 5.2%. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 101.000 spettatori con l’1.3%, nella prima parte, e 265.000 spettatori (2%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 662.000 (4.2%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 410.000 spettatori con share del 5.6% nella prima parte, e 635.000 spettatori con il 5% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Balivo su polemiche sanremesi al 16.7%.

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 2.463.000 spettatori pari al 16.7% della platea. Il Paradiso delle Signore ha convinto 1.973.000 spettatori con il 16.3%. La Vita Diretta ha raccolto 2.213.000 spettatori con il 16.5% (presentazione: 1.663.000 – 14.1%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.705.000 spettatori con il 16.7%. Una Vita ha convinto 2.736.000 spettatori con il 17.6% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.488.000 spettatori con il 18.1% (finale: 2.439.000 – 20.3%). Grande Fratello Vip ha ottenuto 2.314.000 spettatori con il 19.9%. Amici di Maria De Filippi – Verso il Serale ha raccolto 2.354.000 spettatori con il 20.6%. Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 2.244.000 spettatori pari al 19% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 2.026.000 spettatori (16%), nella prima parte, 2.117.000 spettatori (14.9%), nella seconda parte, e 1.920.000 spettatori (12.2%) nell’ultima parte di breve durata. Su Rai2 Detto Fatto ha raccolto 780.000 spettatori con il 5.4%. Rai Parlamento Speciale ottiene 267.000 spettatori con il 2.3%.

Su Italia1 Sport Mediaset ha ottenuto 1.407.000 spettatori con l’8.6%. L’appuntamento con I Simpson ha raccolto 1.000.000 spettatori (6.3%), nel primo episodio, 1.020.000 spettatori (6.7%), nel secondo episodio, e 874.000 spettatori (6.2%), nel terzo episodio. La serie The Big Bang Theory segna 665.000 spettatori (5.1%). Grande Fratello Vip ha raccolto 306.000 spettatori con il 2.2%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.516.000 spettatori con il 15.7%. La Grande Storia ha raccolto 535.000 spettatori (4.2%). Aspettando Geo… segna 940.000 spettatori con l’8%. Geo ha registrato 1.770.000 spettatori con il 12.6%.

Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 922.000 spettatori con il 6.2%. Su La7 Tagadà ha interessato 415.000 spettatori (share del 3.2%) mentre Tagadoc ha ottenuto 189.000 spettatori con l’1.5%. Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto 193.000 spettatori con l’1.5%. Su Real Time Amici di Maria De Filippi ha convinto 298.000 spettatori pari all’1.9%. Su Rai Premium la replica della finale del Festival di Sanremo ha ottenuto 119.000 spettatori (0.7%), con Sanremo Start, 148.000 spettatori (1.1%), con la prima parte), 356.000 spettatori (2.7%), nella seconda parte.

Seconda Serata

Di Mare, con il traino de L’Amica Geniale e contro il GF Vip, segna il 12.5%.

Su Rai1 Frontiere è stato seguito da 1.377.000 spettatori con il 12.5% di share. A seguire S’è Fatta Notte ha raccolto 439.000 spettatori con il 6.9%. Su Canale 5 Grande Fratello Vip Live ha totalizzato una media di 856.000 spettatori pari ad uno share del 19%. Su Rai2 Povera Patria segna 221.000 spettatori con il 2.2%. Su Rai 3 Commissari – Sulle Tracce del Male segna 592.000 spettatori con il 3.4%. Su Italia1 Tiki Taka è visto da 498.000 spettatori con il 6.9% (Tiki Short: 676.000 – 4.9%). Su Rete 4 Pensa in Grande è stato scelto da 161.000 spettatori con il 2.7% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.388.000 (20.7%)

Ore 20.00 6.124.000 (25%)

TG2

Ore 13.00 2.381.000 (15.5%)

Ore 20.30 1.620.000 (6.2%)

TG3

Ore 14.25 1.641.000 (10.6%)

Ore 19.00 2.165.000 (11.2%)

TG5

Ore 13.00 3.103.000 (20%)

Ore 20.00 4.821.000 (19.5%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.708.000 (13.4%)

Ore 18.30 954.000 (5.9%)

TG4

Ore 12.00 371.000 (3.6%)

Ore 18.55 640.000 (3.3%)

TGLA7

Ore 13.30 7o3.000 (4.3%)

Ore 20.00 1.461.000 (5.9%)