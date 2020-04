MORTA SUSANNA VIANELLO, VOCE DI RADIO ITALIA E AMICA DI FIORELLO

susanna vianello

Da www.corriere.it

«Abbiamo riso tantissimo. Non ti dimenticherò mai». Con queste parole Fiorello ha ricordato, in un tweet, l’amica Susanna Vianello, voce radiofonica di Radio Italia Anni 60 e amante appassionata, come raccontava lei stessa, «di tutti i generi musicali». Figlia del cantante Edoardo Vianello e dell’altrettanto nota Wilma Goich, collega sposata nel 1967, Susanna Vianello è ricordata su Twitter anche dal cugino Andrea Vianello: «La mia cugina bella e forte, un tornado di talento e di simpatia, non c’è più. In un mese appena, un tumore cattivo e impietoso l’ha portata via. Avrebbe fatto tra poco appena 50 anni e lascia un figlio di 23. Aveva molto amici, ci mancherà molto». A chi le domandava cosa fosse per lei la felicità, Susanna rispondeva senza esitazioni: «Mio figlio, la musica, l‘amore e il mare. Queste sono le cose che mi fanno felice».

La mia amica Susanna@susyvianello è volata via. ?Abbiamo riso tantissimo... non ti dimenticherò mai. pic.twitter.com/bNk14m94qV — Rosario Fiorello (@Fiorello) April 7, 2020

Il ricordo di Jane Alexander:

susanna vianello wilma goich

Da quando ho saputo che non ci sei più i colori sono più accesi. Il rosso più rosso e il verde cosi verde che sembra che io non sapessi il significato della parola verde prima di ora. Fisso il vuoto. Non me ne capacito, non mi vengono parole. Ringrazio il cielo di averti detto che ti volevo bene, di aver sentito la tua voce, di aver capito che nulla era importante. Tutto perde significato, ora. Tranne i colori. E la voglia di stringerti, guardarti negli occhi e ridere. Nessuna parola e nessuna lacrima potranno colmare questo vuoto. Ti voglio bene. @susyvianello ?

Il ricordo di Marina La Rosa:

Ironica intelligente insicura sarcastica fragile sensuale cinica golosa ansiosa tenera ma anche forte e, soprattutto ‘bionda’ così come ti chiamavo.

Ci siamo fatte così tante risate, ci siamo prese in giro, abbiamo riso e abbiamo pianto.

Susanna stanotte è morta ma son sicura che starà ridendo anche da lì.

Fai buon viaggio bionda.

susanna edoardo vianello fiorello susanna vianello susanna vianello wilma goich pippo baudo fiorello susanna vianello susanna vianello wilma goich susanna vianello jane alexander susanna vianello in radio con il padre edoardo susanna vianello jane alexander susanna vianello