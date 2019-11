8 nov 2019 18:45

''ADRIAN'' TWEET! - ''CHE POI L'ITALIA È COSÌ: TI OSANNA PER ANNI, TI PRENDE A MO' DI GUIDA SPIRITUALE, DI VATE E POI TI GETTA VIA. TRISTE LA PARABOLA TV DI CELENTANO CHE FORSE DOVEVA CAPIRE UN ATTIMO PRIMA E FERMARSI IN TEMPO'' - ''UNA DONNA CHE ALLUDE ALLA FELLATIO; GELATO AL CIOCCOLATO DI MALGY E PUPO; UN PECHINESE CHE MINACCIA TUTTI DI MORTE COME KIM IL KOREANO; PESCE ARTICO OGM. NON DROGATEVI, GUARDATE QUESTO TRIP'' - ''TRANQUILLI, ADRIAN E GILDA COPULANO (CIT.) ANCHE QUEST'ANNO''