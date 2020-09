Raniero Junior De Bortoli per www.trashitaliano.it

flavia vento piange per i cani 4

Flavia Vento ha deciso questa sera, dopo solo 24 ore dall’inizio del Grande Fratello Vip 5, di lasciare ufficialmente il reality condotto da Alfonso Signorini.

Con la valigia in mano, la showgirl ha salutato quelli che sono stati i suoi compagni di un viaggio durato un sol giorno.

In verità, già da questa mattina Flavia Vento non si era svegliata di buonumore. Un forte attacco d’ansia sfociato in un pianto in cui la donna ha ammesso di sentire la mancanza dei suoi cani.

flavia vento piange per i cani 5

A nulla sono valse le insistenze dei coinquilini che l’hanno persuasa a rimanere.

Così, stasera, subito dopo cena, un altro crollo di nervi e la decisione definitiva di Flavia di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip.

flavia vento piange per i cani 3

2. PATRIZIA DE BLANCK A FLAVIA VENTO: “FATTI RICOVERARE, SEI PAZZA! SEI TU CHE STAI MALE NON I CANI”

Ilaria Costabile per https://tv.fanpage.it/

La quinta edizione del Grande Fratello Vip è iniziata da poco più di 24 ore e già si sono verificati degli avvenimenti a dir poco eclatanti che hanno scombussolato gli abitanti della Casa. Dopo un primo attacco d'ansia avvenuto nell'arco della mattinata di martedì 15 settembre che aveva ridotto Flavia Vento alle lacrime, a tarda sera la situazione è degenerata, tanto da far richiedere alla showgirl di abbandonare il reality con effetto immediato. Colta da un profondo senso di colpa per i suoi cani, la showgirl ha deciso di tornare da loro, nonostante l'insistenza dei suoi compagni d'avventura a rivalutare l'opzione di lasciare la casa. Tra loro la più combattiva è stata Patrizia De Blanck, che non ha esitato ad esprimersi in maniera piuttosto colorita sulla questione.

flavia vento piange per i cani 1

La sfuriata di Patrizia De Blanck contro Flavia Vento

Che la contessa abbia dimostrato di avere un atteggiamento a dir poco irruente non è certo una novità, già il suo ingresso nella casa si può dire che sia stato memorabile, quindi non stupisce che anche il suo modo di argomentare le sue ragioni sia piuttosto schietto, ai limiti della brutalità. Cercando di far cambiare idea a Flavia Vento che sembra ormai irremovibile nella sua scelta di abbandonare la casa, Patrizia De Blanck cerca di farle comprendere che sta commettendo un errore, rischiando di essere criticata dall'Italia intera pur non utilizzando un linguaggio conciliante:

Ma falla finita tu sei sce*a davvero. Tu hai le fisse. Guarda che te invece di andare via, devi andare a farti ricoverare perché mica sei normale. Sei pazza. Ma vaffan***o è un giorno che sta qua! Ma è tutta st**nza questa! Sei tu che stai male! No i cani. I cani stanno bene, tu stai male! Ma allora che ca**o ci sei venuta a fare tu qui dentro? Cosa cavolo ci sei entrata a fare dimmelo.

la contessa de blanck si denuda al grande fratello vip 1

La brutta figura davanti all'Italia

Non contenta, davanti all'insistenza della Vento che ormai dice di averci provato con tutta sé stessa a resistere in una situazione ai limiti della normalità, ma di non avercela fatta e sottolineando che questa sua uscita le avrebbe comunque fatto perdere il suo cachet, la contessa sbotta dicendo: "Ma ti rendi conto che figuraccia che stai facendo? Ma poi i soldi? Stai solo un giorno? Non dire che c’hai provato, un giorno è poco. Poi non sono solo i soldi, è la figura del ca**o che fai. Non dovevi venire qui dentro. Rimani almeno 1 settimana o dieci giorni per dire che non ce la fai più. Non ditele che ha ragione, non ce l’ha, non doveva venire qui. Questa si fa ridere dietro da tutta Italia. Ora tutti la prenderanno per il cu*o. Adesso suffraga ancora di più il fatto che è una cr*tina e sce*a. […] Secondo me hai usato la scusa dei cani perché ti sei già rotta di stare qui”.

PATRIZIA CONTRO FLAVIA IO STO AMANDO #GFVIP pic.twitter.com/3jZsmsUlw8 — Michele Gessa (@MeanGorgeous) September 15, 2020