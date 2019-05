''AMICI''? AMICI UN CAZ**! SCONTRO INFUOCATO TRA GIORGIO ALBANESE E ANDREAS MULLER, DUE BALLERINI DELLA SCUOLA DI MARIA DE FILIPPI. IL SECONDO È FIDANZATO CON LA COREOGRAFA VERONICA PEPARINI, INSEGNANTE DEL TALENT NONCHÉ SORELLA DEL MITICO DIRETTORE ARTISTICO. INSULTI, INSINUAZIONI DI RACCOMANDAZIONI, ALLUSIONI A CHI ''FA SEMPRE IL DURO MA POI È MINUSCOLO'' - DOPO LA LITE TRA I DUE, INTERVIENE ANCHE VERONICA

lo scontro tra andreas muller e giorgio albanese

È uno scontro infuocato quello che si sta consumando sul web tra Giorgio Albanese, ballerino della quattordicesima edizione di Amici, e Andreas Muller, vincitore della sedicesima. Tutto ha inizio quando il primo decide di rispondere nelle Instagram stories alle domande di alcuni follower. Tra queste una chiede cosa ne pensi lui di Andreas, e la risposta, come riporta il sito Isaechia.it, è molto chiara: “Non è una persona che mi piace quindi non penso proprio niente, non occupo il mio tempo a pensare a cose/persone che non mi interessano”.

giorgio albanese

E ancora, quando qualcuno avanza l’ipotesi che Albanese possa essere invidioso dei traguardi professionali raggiunti da Muller il danzatore replica: “Quello che io voglio lo sto ottenendo. Grazie al duro lavoro e alla costanza. Senza saltare nessun passaggio“. Proprio queste parole fanno pensare a diversi utenti che Giorgio si riferisca al legame tra Andreas e l’insegnante di Amici Veronica Peparini che avrebbe in qualche modo favorito il percorso lavorativo del vincitore dell’edizione 2017.

andreas muller

Andreas Muller replica a Giorgio Albanese

Andreas Muller questa volta non chiude un occhio e replica con dei video su Instagram facendo sapere, tra le altre cose, di non aver saltato nessun passaggio come il rivale avrebbe insinuato: “Sono appagatissimo della mia vita e non ho tutto il tempo di Giorgio Albanese per fare le storie su Instagram e rispondere alla domande, ma siccome è stata attirata l’attenzione appena ho un attimo farò una diretta o altre storie dove parlo di queste cose e ci metto la faccia. Apro e chiudo questa parentesi nell’immediato perché voglio dare voce anche io questa volta a quello che so e a quello che penso e poi non risponderò più a nulla. Che gli infelici vivano infelici e che ognuno si faccia la propria vita!“.

andreas muller veronica peparini

L’intervento di Veronica Peparini

A sorpresa arriva anche la replica di Veronica Paparini, che con una foto in cui è abbracciata ad Andreas scrive: “Mi dissocio pubblicamente da tutti coloro che parlano male che vivono per l’odio che non sanno andare avanti che giudicano che invidiano! Io ho dato tanto a tante persone che di me hanno capito poco, il rispetto per prima cosa e l’umiltà solo questo fa crescere e purtroppo leggo solo cattiverie che vi porteranno da nessuna parte se non all’odio“.

andreas muller squadra blu

Lo scontro tra Giorgio Albanese e Veronica Peparini

Giorgio Albanese, per tutta risposta, risponde con una foto che parla da sé e che spinge la Peparini a un commento piuttosto duro: “Giorgio sei un ignor**te te lo dico pubblicamente! Non ho parole anche irriconoscente!”. Per il momento la questione si chiude con Albanese che sui social sembra rivolgersi direttamente ad Andreas e scrive: “Dopo oggi non cadrò più in tentazioni con persone che non c’entrano nulla con la mia vita. Nel rispetto della persona e del lavoro di chi ho stimato fin dal primo incontro. Ritorno a pensare che sia meglio il silenzio di tante str*****e dette usando un messaggio di un anno fa. Ti auguro di raccogliere quello che stai seminando. Ps: Sono sempre andato a studiare e lo continuerò a fare”.

