Vera crisi o mero gossip? Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono sotto i riflettori del pettegolezzo da rotocalco. Si sa, ai personaggi noti capita. Sembra che la coppia si sia da tempo allontanata e che il feeling non sia più quello del passato. Un recente tweet della conduttrice ha alimentato i rumors: “Gli amori finiscono. Le persone che si sono amate non finiscono mai”.

Un messaggio criptico, che ha scatenato le più fantasiose indiscrezioni sul web. Crisi di coppia? Forse. Bonolis, però, non ha rilasciato dichiarazioni in merito e Bruganelli non è andata oltre questa frase.

Non è la prima volta che si respira aria di maretta tra i due. Pochi mesi fa, infatti, la produttrice (confermata come opinionista al Grande Fratello Vip) era stata al centro di un vortice gossiparo per le affermazioni sul marito durante un’intervista: “Ognuno fa la propria vita.– aveva spiegato – Ci si incontra ogni tanto dentro l’appartamento, nemmeno il caffè prendiamo insieme”.

