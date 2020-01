''BRADLEY COOPER MI HA DETTO DI SMETTERE DI BERE''. ADESSO SERVE QUALCUNO CHE GLI DICA DI SMETTERE DI TINGERSI - VIDEO: BRAD PITT COMMOSSO RINGRAZIA IL COLLEGA, PERCHÉ LO AVREBBE CONVINTO A MOLLARE LA BOTTIGLIA, ''E DA ALLORA OGNI GIORNO È STATO PIÙ FELICE''. QUELLA SPECIE DI GATTO BIONDO CHE HA IN TESTA SARÀ SICURAMENTE PER UN RUOLO CHE STA INTERPRETANDO

brad pitt con i suoi capelli naturali

Al Galà dei National board of review awards, Brad Pitt ha ricevuto il premio come miglior attore non protagonista per il film "C'era una volta a... Hollywood". A introdurre la star, l'attore e grande amico Bradley Cooper. I due single più invidiati di Hollywood si sono abbracciati sul palco, poi Brad Pitt ha ringraziato pubblicamente Cooper rivelando quanto il suo supporto sia stato fondamentale per vincere la dipendenza dall'alcool. "Grazie, Bradley", ha dichiarato Pitt.

"Bradley ha appena messo sua figlia a letto e si è precipitato qui. Sono sobrio grazie a questo ragazzo", ha detto l'attore 56enne. "Da allora ogni giorno è stato più felice. Ti voglio bene e ti ringrazio". È una delle rare volte in cui Brad Pitt parla della sua battaglia - combattuta e vinta - contro la dipendenza dall'alcol, dopo il divorzio da Angelina Jolie.

