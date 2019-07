''DALL'INFERNO DELL'INFERTILITÀ, ECCO IL NUMERO DUE'' - ANNE HATHAWAY ANNUNCIA LA GRAVIDANZA VIA INSTAGRAM, AGGIUNGENDO DETTAGLI MOLTO PERSONALI: ''NO, NON È PER UN RUOLO, E A PARTE GLI SCHERZI VOGLIO DIRE A CHI È PASSATO PER L'INFERNO DELL'INFERTILITÀ E DEI TRATTAMENTI PER AIUTARE IL CONCEPIMENTO CHE…'' - L'UNICO PENTIMENTO COL PRIMO FIGLIO? AVERNE PUBBLICATO UNA FOTO. ''NON LO FARÒ MAI PIÙ'' (VIDEO)

Antonella Rossi per www.vanityfair.it

Una foto allo specchio, un sorriso appena accennato e una frase che non lascia nessun dubbio, così come pure la pancia, già evidente, sotto la canotta bianca: «Non è per un film…#2». Così Anne Hathaway ha annunciato, via social, la seconda gravidanza. Una foto pubblicata nella tarda serata di mercoledi 24 luglio e che in poco tempo ha fatto il pieno di like e di congratulazioni.

ANNE HATHAWAY INCINTA

A colpire i fan, più di ogni altra cosa, il messaggio con cui l’attrice 36enne ha accompagnato l’annuncio.

«Scherzi a parte, per tutti quelli che attraversano l’inferno dell’infertilità e del concepimento, sappiate che nessuna delle mie gravidanze è stata una linea retta. Vi mando amore extra». È la prima volta che la Hathaway condivide pubblicamente un problema tanto personale come quello dell’infertilità, incoraggiando le donne nella sua stessa situazione a non abbattersi.

L’attrice, che dal settembre 2012 è sposata con Adam Shulman, collega attore, è già mamma di Jonathan Rosebanks, 3 anni, nato nel marzo 2016. Durante la prima gravidanza era stata più discreta, poi una serie di scatti rubati in riva al mare, con costume rosso e pancione già evidente, l’avevano fatta infuriare, tanto che alla fine aveva anticipato la stampa scandalistica condividendo personalmente, su Instagram, una foto di quel giorno sulla spiaggia insieme al marito: «Se una foto di questo tipo deve andare per il mondo dovrebbe essere almeno una foto che mi rende felice (ed essere stata scattata con il mio consenso e con un filtro)», scrisse all’epoca.

anne hathaway

Una felicità da cui non ha mai avuto fretta di riprendersi sul fronte fisico. «Non bisogna vergognarsi di aumentare di peso durante la gravidanza. Non è un peccato se c’è bisogno di più tempo di quanto si pensi per perdere peso (se lo si vuole perdere). Il corpo cambia, cresce, si riduce, è tutto amore», scrisse a pochi mesi dal parto rivolgendosi ai follower.

Unico pentimento? Aver pubblicato una foto del figlio, nel 2017. «Non lo farò mai più», assicurò poi alla rivista Jezebel. Un obiettivo mantenuto, così come è un obiettivo dedicare tempo a ciò che conta davvero. «Prima di avere mio figlio sentivo la pressione di riempire la mia agenda. Se non lavoravo sentivo di perdere tempo. Ora so che durante l’anno devo fare delle pause e che ci sono momenti in cui non sono disponibile a lavorare perché per me è importante essere a casa con lui», ha dichiarato lo scorso giugno alla rivista Shape. «Faccio meno shopping, cucino di più, leggo di più, scrivo di più, comunico di più. Ho più tempo per le cose che per me contano di più». Un tempo che tra pochi mesi andrà riorganizzato, ma del resto una famiglia numerosa è da sempre nei sogni di Anne.

anne hathaway 9

«Comincerò con uno», aveva dichiarato tempo fa in un’intervista parlando del suo desiderio di maternità, «poi mi piacerebbe averne qualche altro e adottare. Vorrei avere tanti figli». Nel 2017 una fonte vicina all’attrice aveva rivelato a E! News che Anne avrebbe voluto un fratello o una sorella per Jonathan, ma non nell’immediato. Tre anni di differenza sono una giusta distanza.

