17 gen 2020 13:45

''DON MATTEO'' STRAVINCE COL 26,7%, MA PERDE QUASI UN MILIONE (DA 7 A 6,1), ANCHE PER LA COPPA ITALIA SU RAI2 (8,8%) - ZALONE REPLICONE (11,5%) - DANDINI (4,1%) SUPERATA DA DEL DEBBIO (5,5%) E FORMIGLI (5%) - 'MASTERCHEF' IN REPLICA IN CHIARO (3,4-3,7%) - PALOMBA (5,5-4,6%) VS GRUBER (5,9%) - 'STRISCIA' (16,8%) VS AMADEUS (22,5%) - E.DANIELE (18,7-16%) - 'FORUM' (18,3%), ISOARDI (12,7%) - CRESCE 'IL PARADISO DELLE SIGNORE' (16,2%) - BRU-NEO (15,6%), STRACULT (3,4%), 'IENEYEH' (4,8%)