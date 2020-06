12 giu 2020 11:04

''FATTO'' E FINANZIATO! - PURE IL GIORNALE DI TRAVAGLIO CHIEDE LA GARANZIA PUBBLICA: 2,5 MILIONI DI PRESTITO A UNICREDIT CON LA COPERTURA DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER IL 90%. I SOLDI SERVONO PER ''SUPPORTARE IL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI IN CORSO'' - A UN ANNO DALLA QUOTAZIONE IN CUI FU MESSO SUL MERCATO SOLO IL 16,2% DEL CAPITALE, IL TITOLO HA PERSO CIRCA IL 28%, E L'AD CINZIA MONTEVERDI NON SI È FATTA SCAPPARE LA POSSIBILITÀ DI UN BEL FINANZIAMENTO A TASSI BASSI