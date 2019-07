''I FIGLI DEI RICCHI DIVENTANO CRETINI. PER QUESTO I MIEI LI HO DISEREDATI. HO DATO LORO UN MILIONE DI EURO IN…'' - BARBARESCHI DA DIACO SUL RAPPORTO DIFFICILE COI GENITORI. ''HO AMATO TANTISSIMO MIA MADRE, EPPURE QUELLA DONNA MI HA ABBANDONATO A 7 ANNI DICENDOMI CHE SI ERA INNAMORATA DI UN ALTRO UOMO. NON L'HO PIÙ VISTA E SONO CRESCIUTO CON DUE ZIE. DICO A TUTTI QUELLI CHE HANNO PROVATO UN DOLORE CHE…''

Dopo l’omaggio a Paolo De Andreis, storico capostruttura della Rai, l’ospite della puntata di Io e Te in onda il 24 luglio, è Luca Barbareschiche, nel corso della sua carriera, non si è fatto mai mancare niente. Attore, regista, produttore e conduttore: Luca Barbareschi è tutto questo e a Pierluigi Diaco racconta i segreti della sua vita, partendo dal rapporto con la madre.

“Io ho amato tantissimo mia madre e l’ho rispettata come dovrebbero fare tutti i figli con i genitori” – racconta Barbareschi che, proprio dalla madre, ha ricevuto un grande dolore quando era solo un bambino – “Io, spesso, mi chiedo come abbia fatto quella donna a lasciarmi a sette anni dicendomi che si era innamorata di un altro uomo. Io non l’ho più rivista. Sono cresciuto con due zie e dico a tutte le persone che hanno provato un dolore a non credere che sia colpa loro”.

LUCA BARBARESCHI: “I MIEI FIGLI NON AVRANNO UN EURO DELLA MIA EREDITA'”

Padre di sei figli, Luca Barbareschi ha preso una decisione importante per il futuro dei suoi ragazzi. “Ho tolto l’eredità a tutti i miei figli. Nessuno di loro avrà un euro ma ho dato a tutti l’opportunità del lavoro. Io sono nato in Uruguay, ho passaporto uruguagio, ho il passaporto italiano e avendo lavorato tanto in America ho anche il passaporto americano honoris causa. Questo mi ha dato il privilegio di poterlo dare a tutti i miei figli per cui tutti e sei hanno il passaporto uruguagio, il passaporto italiano e il passaporto americano. Cosa vuol dire questo? Che loro possono lavorare in America, in tutto il Mercosur cioè dall’Argentina al Messico e in tutta l’Europa. Tutti hanno studiato in università che costano un milione di euro per l’educazione di quattro anni” – spiega Barbareschi raccontando ciò che è riuscito a donare ai figli.

Il produttore, poi, spiega perché ha preso tale decisione: “i figli dei ricchi diventano cretini, ma non sono cretini. Il cervello è un muscolo e va allenato. Se tu non studi e non elabori, il cervello s’impigrisce”.

