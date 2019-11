VIDEO INTEGRALE:

Vecchie ruggini rinverdiscono. Era il 2017 quando – durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip 2 - si accendeva lo scontro tra Simona Izzo e Marco Predolinche nel corso del reality non aveva riservato parole lusinghiere nei confronti dell’attrice. In quel caso Ricky Tognazzi, marito di quest’ultima, aveva difeso la moglie e attaccato pesantemente l’ex conduttore (qui le dure parole). Ieri i coniugi Tognazzi, ospiti di Live – Non è la D’Urso, hanno affrontato Predolin per mettere una volta per tutte la parola fine al ‘macello’ avvenuto due anni fa. Quando Marco prende la parola, però, i suoi propositi si dimostrano tutt’altro che pacifici:

“Finalmente dopo due anni posso guardare in faccia questo stron*o! Una persona che scrive queste cose, celandosi dietro i social e non avendo le palle di venirmi a guardare in faccia e dirmi le cose che pensava, è quello che ho detto io (…) Io mi aspettavo che tu dicessi ’sì ho detto qualche caz*ata in più’ (…) Ho fatto un reality con tua moglie, ma tu che cosa vuoi? (…) Impara a rispettare le persone”.

Tognazzi, spiazzato dagli attacchi di Predolin, non sta certo a guardare e gli risponde per le rime:

“Tu nei dette molte (di caz*ate, ndDM) (…) alle sue spalle (si riferisce Simona Izzo, ndDM) hai tirato fuori qualsiasi cosa. Io ti compatisco (…) Sei e rimani un maleducato, un incapace. Sai solo insultare gli omosessuali, sai insultare le donne, sai parlare male dietro le spalle (…) Ma chi c*zzo sei? (…) Perché sei venuto oggi qua? Sei assente da allora!“.

Predolin – ferito nel suo ‘orgoglio’ – mette il carico da novanta, non solo sottolineando come l’attore non avesse avuto gli attributi di affrontarlo dal vivo, ma asserendo che Tognazzi fosse diventato famoso solo per essere figlio di Ugo:

“Non devi rompermi i cogli*ni, va bene? Tu sei molto aggressivo e un maleducato. Continui a dire ‘chi ti si vede’, ’sei un fallito’, ma come ti permetti? Tu ti chiami Ricky non Ugo, mettitelo in testa (…) Io rimarrò nella storia come chi ha fatto la televisione, tu rimarrai nella storia come ‘figlio di’ e quello che mangiava i sottaceti in televisione“.

Le accuse continuano reciprocamente; Tognazzi esasperato arriva ad usare toni minacciosi (“Stai molto attento a quello che fai, molto attento a dove esci, da quale porta esci”), finché in studio la conduttrice – con l’aiuto degli altri opinionisti – prova a placare gli animi e smorzare i toni. Dopo una serie di resistenze i due decidono finalmente di scusarsi vicendevolmente e darsi la mano in segno di pace. La quiete dopo la tempesta.

L’eliminazione di Simona Izzo dal Grande Fratello Vip 2017 ha portato ad un acceso faccia a faccia tra la regista e Marco Predolin. Tra i due non c’è mai stata molta simpatia, ma ieri sera l’ex conduttore, presente in studio nonostante la squalifica, ha tentato di prendere la scena attaccando quella che definirà come una “pessima attrice”. E su Twitter è esplosa l’ira del marito Ricky Tognazzi.

Predolin in studio si è scatenato, desideroso probabilmente di mantenere accesi su di sé i riflettori del reality di Canale 5. Dopo aver accusato la Izzo di essere stata una manipolatrice all’interno della Casa, l’ha irrisa con una messinscena teatrale, fingendosi svenuto, perchè lei, entrando in studio, ha detto di non sentirsi bene. “Mi sento male, senti il mio cuore come batte”, diceva Simona tenendosi ad Alfonso. “Sto per svenire”, ha poi aggiunto.

Ma sul ring, come lo chiama lei, dello scontro verbale la regista non sembra avere rivali, almeno in confronto agli altri concorrenti del programma. E quando Predolin le dice che “è ora di uscire di scena“, lei lo silura con una facilità quasi invidiabile: “Tu non sei mai entrato in scena, tesoro“. Applausi.

Da casa, non quella del Grande Fratello ma quella di Tognazzi-Izzo, però, c’è un Ricky furioso contro Marco Predolin. L’ira del marito di Simona si consuma sul suo profilo ufficiale di Twitter:

“Predolin si rivela per quello che è. Una nullità“.

Predolin si rivela per quello che è. Una nullità.

Marika ?

Ricky Tognazzi (@TognazziR) dovrebbe prendere provvedimenti su Marco Predolin. #GFvip

Spinto anche dai tanti commenti a suo favore, che prontamente ‘ritwitta’, l’arringa del regista prosegue:

“Predolin è un fallito“.

Predolin è un fallito.

@TognazziR ti prego di querelare anche quel maiale di Predolin! !! #GFvip

Tognazzi non si risparmia e, come si suol dire, ci va pensante, definendo Marco un “criptonazista“, termine che definisce chi ha ideali e metodi di stampo nazista. Questa mattina, invece, il tentativo – sempre via social – di dietrofront con tanto di scuse per i toni usati:

“Chiedo scusa per quello che ho detto ieri notte su Predolin. Parole ingiuste dettate da rabbia e rancore“.

