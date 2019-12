''FROZEN 2'' STRAVINCE OVUNQUE: 12 MLN TOTALI DA NOI, 1 MILIARDO NEL MONDO. MA LA NOTIZIA È IL CLAMOROSO INCASSO DE ''L'IMMORTALE'' DI MARCO D'AMORE, SPIN-OFF DI 'GOMORRA' CHE SFIORA I 3 MILIONI DI EURO - TERZO POSTO PER ''CENA CON DELITTO'', ADORATO DAI CRITICI USA, CHE SUPERA IL DIRETTO AVVERSARIO, IL GIALLO PER SIGNORE ''L'INGANNO PERFETTO'' - IN USA DISASTRO PER IL FILM COI PLAYMOBIL ANIMATI

frozen 2

Marco Giusti per Dagospia

Incassi dell’8 dicembre 2019.

Aspettando i grandi film natalizi, ma la scomparsa del cinepanettone dai nostri schermi sarà un duro colpo per i fan, Frozen 2 continua a stravincere ovunque. Da noi incassa altri 3 milioni e mezzo di euro questo weekend portando il film a un totale di 12 milioni. In America fa altri 34 milioni di dollari per un totale di 337, che diventano però un miliardo di dollari globali. Boom! Ma la buona notizia, per il mercato italiano è il clamoroso incasso di L’immortale di Marco D’Amore, film-film ma anche spin-off della serie Gomorra, 2 milioni 816 mila euro, praticamente 3 milioni di euro.

le mans 66 la grande sfida

Giovedì e venerdì aveva anche superato Frozen 2, ma tra sabato e domenica, è stato superato. Vediamo come andrà questa settimana dove affronterà il primo film davvero natalizio italiano della stagione, Il primo Natale di Ficarra e Picone. Terzo posto italiano per Cena con delitto-Knives Out, notevolissimo giallo alla Agatha Christie scritto e diretto dal Rian Johnson di The Last Jedi, che incassa da noi 1 milione 200 mila euro e strabatte il suo più diretto avversario, il giallo per signore L’inganno perfetto di Bill Condon con la coppia Ian McKellan-Helen Mirren, 296 mila euro.

l immortale

In America, dove il film è piaciuto da impazzire ai critici, Cena con delitto è secondo con 14 milioni di dollari di incasso, un totale di 63 milioni e un globale di 124. E non è un film che si fermerà lì. Al terzo posto in America troviamo il notevole Le Mans ’66 – La grande sfida, 6,5 milioni di dollari, un totale di 91 milioni e un globale di 167. E una corsa all’Oscar appena iniziata. Un disastro, invece, è l’esordio americano del film per bambini Playmobil The Movie. 660 mila dollari con 2337 sale. Floppissimo.

l immortale l immortale

le mans 66 la grande sfida