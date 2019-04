AL ''GF'' CI SARÀ ANCHE SERENA RUTELLI, FIGLIA DI FRANCESCO E DI BARBARA PALOMBELLI: ''I MIEI HANNO PROVATO A DISSUADERMI MA SI SONO RASSEGNATI. SONO DUE SECCHIONI MA GLI VOGLIO BENE'' - IL REALITY INIZIA LUNEDÌ, CI SARANNO ANCHE IVANA ICARDI, SORELLA DI MAURO ICARDI, AMBRA, PROFESSORESSA-MODELLA, CRISTIAN IMPARATO, VINCITORE DELLA PRIMA EDIZONE DI 'IO CANTO', L'EX MARITO DI TINA CIPOLLARI. PIÙ 4 CHE SI STANNO CONTENDENDO LA PARTECIPAZIONE…

1. GRANDE FRATELLO 16, LA FIGLIA DI RUTELLI E PALOMBELLI TRA I CONCORRENTI: «I MIEI SI SONO RASSEGNATI»

Veronica Cursi per www.ilmessaggero.it

«I miei? Si sono rassegnati», dice Serena Rutelli, figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli, tra i concorrenti del 'Grande Fratello 16', che prenderà il via lunedì prossimo su Canale 5. A far da padrona di casa sempre Barbara D'Urso accompagnata dall'inseparabile Cristiano Malgioglio e dalla new entry Iva Zanicchi.

La ragazza, 29enne, è una dei quattro figli della coppia, di cui tre adottati. Oltre a Serena, il politico e la conduttrice – dopo aver dato alla luce Giorgio, oggi 36enne – hanno allargato la famiglia adottando Francisco (31 anni) e Monica (26 anni).

Serena è fidanzata con Prince Zorresi, italo-senegalese di 21 anni, promessa dell'Audace Calcio.

«Sono Serena e ho 29 anni. Mio padre è Francesco Rutelli e mia madre è Barbara Palombelli - dice durante il video di presentazione - Sono stata adottata quando avevo 7 anni. La mia vita non è stata molto facile. Mia madre ci ha abbandonato quando eravamo molto piccole con mio padre e lui ha deciso di lasciarci in una casa-famiglia. Siamo rimaste là dentro 3 anni. Il giorno più bello è stato quando sono arrivati i miei genitori e hanno deciso di adottarci. Da lì la mia vita è cambiata. Siamo una bella famiglia unita e piena d’amore».

La ragazza che fa l'estetista ha confessato di avere sempre sognato di partecipare al Grande Fratello, fin dalle prime edizioni: «Ho due genitori secchioni - ha scherzato - quindi uno potrebbe immaginare che la figlia sia come loro, una secchiona. Invece no, sono proprio l’opposto, e quindi faccio l’estetista. Mio padre è un coccolone, ride e scherza. Mia madre, invece, è più seria e bacchettona. Voglio entrare nella Casa del GF da quando avevo 19 anni. Quest’anno si sono rassegnati, entro, quindi si dessero pace».

Nella nuova edizione entreranno anche Ivana Icardi, sorella di Mauro Icardi (ma pare che i due non si parlani da quando lui ha sposato Wanda Nara), Ambra, professoressa che fa anche la modella, Cristian Imparato, vincitore della prima edizoone del talent per bambini 'Io Cantò, Kikò, ex marito di Tina Cipollari e noto Hair stylist.

2. GF, ANCHE LA FIGLIA DI RUTELLI NELLA CASA

Da www.adnkronos.com

"Ho cercato di sconsigliarla, ma mi sono dovuto arrendere perché è un sogno di Serena da quando è stata adottata ed è entrata a far parte della nostra famiglia, circa 20 anni fa", ha commentato Francesco Rutelli con l'Adnkronos.

Nella nuova edizione, presentata stamattina a Cinecittà, entreranno anche Ivana Icardi, sorella di Mauro Icardi, anche se pare che i due non si parlino da quando lui ha sposato Wanda Nara, Ambra, professoressa che fa anche la modella, Cristian Imparato, vincitore della prima edizione del talent per bambini 'Io Canto', Kiko, ex marito di Tina Cipollari e noto Hair stylist. C'è poi anche il 'farmacista-dietologo dei vip' Alberico Lemme. Ed altri concorrenti che saranno annunciati in diretta, direttamente lunedì. Ma non è escluso che la conduttrice Barbara D'Urso dia qualche anticipazione anche durante 'Domenica Live'.

L’avventura di Grande Fratello è già cominciata inoltre per Angela, aspirante speaker radiofonica con una laurea triennale in Scienze della comunicazione, Audrey, modella e hostess di Aosta che vive a Ibiza, Erica, in passato ragazza immagine, ora fa la commessa in un centro commerciale, e Daniele, imprenditore che vive a Verona e lavora nell’azienda di pubblicità e marketing di famiglia. I quattro, infatti, stanno vivendo da mercoledì 3 aprile in un “Ranch” immerso nella campagna laziale, vicino Tivoli. Qui, dovranno convivere fino al giorno del kick off, lunedì 8 aprile, quando scopriranno cosa Grande Fratello ha in serbo per loro.

"Io mi rendo conto di essere l’unica al mondo ad avere 4 programmi contemporaneamente. Ma da sempre ho sposato una filosofia con l’azienda: quando hanno bisogno di me, io ci sono. Quando ho capito che avevano bisogno di uno slot il mercoledì sera, che ora riesce a raggiungere il 16 per cento di share, ho accettato". Barbara D'Urso parla così della sua stagione da recordwoman del p iccolo schermo , presentando il 'Grande Fratello 16', che la vedrà tornare al timone al reality più longevo della tv.

D'Urso ha anche spiegato che il numero di concorrenti che entreranno nella 'Casa' di Cinecittà per la prima puntata saranno 16 e che la Gialappa’s Band non sarà coinvolta in questa edizione.

