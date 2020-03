IL ''GF VIP'' (19,1%) VINCE CONTRO ALBERTO ANGELA IN REPLICA (12,3%) - SEGUE ITALIA1 (9,8%) - MARIO GIORDANO (5,6%) VS IACONA (5,4&) E PURGATORI (2,7%) - 'STRISCIA' (18,9%) SUPERA AMADEUS IN REPLICA (16,8%), ANCHE CON IL - MORENO (4,5%), PALOMBA (4,8-4,5%), GRUBER (7,1%) - LA MESSA DEL PAPA ALLE 7 (E TAGLIATA) SU RAI1 SI FERMA AL 13%) - E.DANIELE (15,9-15,3%) - VESPA (10,5%) - BENE L'INQUIETANTE ''DOTTORESSA SCHIACCIABRUFOLI'' (2,7%)

quando parla zequila.

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, mercoledì 25 marzo 2020, su Rai1 la replica di Stanotte a Venezia ha conquistato 3.193.000 spettatori pari al 12.3% di share. Su Canale 5 – dalle 21.50 all’1.02 – la diciottesima puntata di Grande Fratello Vip 4 di ha raccolto davanti al video 4.048.000 spettatori pari al 19.1% di share. Su Rai2 Maltese – Il Romanzo del Commissario ha interessato 1.577.000 spettatori pari al 5.5% di share. Su Italia 1 John Wick ha intrattenuto 2.726.000 spettatori (9.8%).

Su Rai3 Presa Diretta Speciale ha raccolto davanti al video 1.432.000 spettatori pari ad uno share del 5.4%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 1.254.000 spettatori con il 5.6% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 708.000 spettatori con uno share del 2.7%. Su Tv8 Antonino Chef Academy segna 611.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove I Pinguini di Mr. Popper ha raccolto 675.000 spettatori con il 2.4%. Sul 20 Lucifer registra 189.000 spettatori con lo 0.6%. Su Iris Full Metal Jacket segna 715.000 spettatori e il 2.5%. Su Rai Movie Joy segna 555.000 spettatori e l’1.9%. Su Tv2000 l’appuntamento speciale con il Rosario ha ottenuto 1.206.000 spettatori con il 3.8%. Su Giallo L’Ispettore Barnaby raccoglie 445.000 spettatori e l’1.5%.

quando parla zequila

Ascolti TV Access Prime Time

Complice il Rosario su Tv2000, cala Rai1.

Su Rai1 la replica de Soliti Ignoti in replica ottiene 5.314.000 spettatori con il 16.8%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 5.970.000 spettatori con uno share del 18.9%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.439.000 spettatori con il 4.5%. Su Italia1 CSI ha registrato 1-594.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3 Non ho l’Età raccoglie 1.568.000 spettatori con il 5.1% mentre la soap Un Posto al Sole ha appassionato 2.044.000 spettatori pari al 6.4%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.482.000 individui all’ascolto (4.8%), nella prima parte, e 1.446.000 spettatori (4.5%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.259.000 spettatori (7.1%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 724.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 456.000 spettatori con l’1.4%.

Preserale

In 3,7 milioni su Rai1 per Conte in Parlamento.

Su Rai1 – dalle 17.58 alle 19.58 – Rai Parlamento Speciale ha ottenuto un ascolto medio di 3.770.000 spettatori (15.3%). Su Canale 5 in replica Avanti il Primo ha raccolto 4.262.000 spettatori (17.2%) mentre Avanti un Altro ha interessato 5.761.000 spettatori (21.2%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 1.374.000 spettatori (5.3%), The Rookie segna 1.515.000 spettatori (5.2%). Su Italia1 Ieneyeh ha informato 649.000 spettatori (2.5%). CSI ha totalizzato 930.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 le news dei TGR hanno informato 5.486.000 spettatori pari al 19.5%.

informativa di giuseppe conte sull'emergenza coronavirus

Sulla stessa rete – dalle 19.56 alle 20.28 - Rai Parlamento Speciale segna 1.895.000 spettatori con il 6.3%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 1.037.000 individui all’ascolto (3.5%). Su La7 TGLA7 Speciale ha informato 478.000 spettatori (share del 2%). Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 705.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove Sono le Venti ha interessato 272.000 spettatori con lo 0.9%.

Daytime Mattina

La Messa di Rai1 non va oltre il 13% (alla stessa ora Rai3 al 14.3%).

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 1.457.000 telespettatori con il 17.6% (dato netto dalle 6.46 alle 9.47). Dalle 7 alle 7.37, Santa Messa celebrata dal Papa raccoglie 693.000 spettatori con il 13%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.771.000 spettatori (15.9%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 1.495.000 spettatori (14.7%), nella prima parte, e 1.591.000 spettatori (14.3%) nella seconda parte. Su Rai 2 TG2 Italia ha raccolto 253.000 spettatori con il 2.2%.

Su Italia 1 il ritorno di Kiss Me Licia segna 211.000 spettatori e il 2.6%. The Flash ottiene un ascolto di 181.000 spettatori pari all’1.7% di share e 181.000 spettatori pari all’1.5%. Su Rai3 Buongiorno Italia ha ottenuto 750.000 spettatori con il 14.3%. Agorà convince 956.000 spettatori pari al 9.6% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 922.000 spettatori con l’8.1%. Su Rete 4 Carabinieri 2 registra una media di 308.000 spettatori (2.6%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 321.000 spettatori con il 4%. A seguire Coffee Break ha informato 468.000 spettatori pari al 4.2%.

PAPA FRANCESCO MESSA CASA SANTA MARTA

Daytime Mezzogiorno

Storie Italiane al 15.3%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 2.231.000 spettatori (15.3%). Il meglio di Linea Verde ha raccolto 2.182.000 spettatori con il 10.1% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.682.000 telespettatori con il 10.4%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 698.000 spettatori con il 5.1%, nella prima parte, e 1.189.000 spettatori con il 6.1% nella seconda parte. Su Italia 1 The Flash raccoglie 339.000 spettatori con il 2.2%. Grande Fratello Vip ha ottenuto 1.213.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai3 Tutta Salute ha interessato 985.000 spettatori con il 7.2%.

Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.858.000 spettatori (10.3%). Quante Storie ha raccolto 832.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 248.000 spettatori con l’1.8%, nella prima parte, e 370.000 spettatori (1.8%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 1.023.000 (4.3%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 801.000 spettatori con share del 6% nella prima parte, e 894.000 spettatori con il 4.4% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Beautiful supera i 3,5 milioni, Una Vita a 3 milioni.

Su Rai1 Diario di Casa segna 2.161.000 spettatori e il 9.5%. La Vita in Diretta – dalle 14.17 alle 15 - ha convinto 2.196.000 spettatori pari al 10.4% della platea e – dalle 15.06 alle 15.42 – 2.576.000 spettatori pari al 13.6%. Il Paradiso delle Signore ha convinto 2.775.000 spettatori con il 15.3%. La Vita Diretta - dalle 17.09 alle 17.57 – ha raccolto 3.088.000 spettatori con il 15.9% (presentazione: 2.611.000 – 14.2%).

eleonora daniele su gente 4

Su Canale5 Beautiful ha appassionato 3.557.000 spettatori con il 14.9%. Una Vita ha convinto 3.010.000 spettatori con il 13.9% di share. A seguire Le Ali della Vita ha ottenuto 1.830.000 spettatori con il 9.6%. Grande Fratello Vip ha ottenuto 2.091.000 spettatori con l’11.6%. Amici di Maria De Filippi – Fase Serale ha raccolto 2.308.000 spettatori con il 12.8%. Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 2.780.000 spettatori pari al 15.1% di share.

Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 2.778.000 spettatori (14.2%), nella prima parte, 3.409.000 spettatori (15.1%) nella seconda parte dalle 17.59 alle 18.58. Su Rai2 Emergenza d’Amore ha raccolto 799.000 spettatori con il 3.9%. La Nostra Amica Robbie ottiene 607.000 spettatori con il 3.3%. Su Italia1 Sport Mediaset ha ottenuto 1.237.000 spettatori con il 5.1%. L’appuntamento con I Simpson ha raccolto 1.469.000 spettatori (6.6%), nel primo episodio, 1.471.000 spettatori (7.1%), nel secondo episodio, e 1.477.000 spettatori (7.6%), nel terzo episodio. La serie The Big Bang Theory segna 1.086.000 spettatori (5.9%). Spirit – Cavallo Selvaggio ha appassionato 1.003.000 spettatori con il 5.4%.

Grande Fratello Vip ha raccolto 566.000 spettatori con il 2.8%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 4.305.000 spettatori con il 18.7%. Dalle 14.57 alle 16.57 Question Time ha raccolto 758.000 spettatori (4.1%). Aspettando Geo… segna 1.127.000 spettatori con il 6%. Geo ha registrato 1.646.000 spettatori con il 7.8% (ultima parte di 7 minuti: 2.051.000 – 8.7%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.069.000 spettatori con il 5.1%. Su La7 Tagadà ha interessato 791.000 spettatori (share del 4.1%) mentre Tagadoc ha ottenuto 328.000 spettatori con l’1.7%. Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto 305.000 spettatori con l’1.4%.

Seconda Serata

Sempre bene La Dottoressa Schiacciabrufoli.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 1.253.000 spettatori con il 10.5% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip Live ha totalizzato una media di 1.107.000 spettatori pari ad uno share del 15.2%. Su Rai2 Slam – Tutto per una Ragazza segna 375.000 spettatori con il 2.5%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 713.000 spettatori con il 5.7%. Su Italia1 Costantine è visto da 766.000 spettatori (6.6%). Su Rete 4 Rendition – Detenzione Illegale è stato scelto da 223.000 spettatori con il 3.1% di share. Su Real Time+1 La Dottoressa Schiacciabrufoli segna 562.000 spettatori e il 2.7%.

LA DOTTORESSA SCHIACCIABRUFOLI

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 5.714.000 (23.7%)

Ore 20.00 6.471.000 (21.5%)

TG2

Ore 13.00 3.588.000 (15.6%)

Ore 20.30 2.474.000 (7.9%)

TG3

Ore 14.25 3.082.000 (14.5%)

Ore 19.00 3.623.000 (14%)

TG5

Ore 13.00 4.939.000 (21.3%)

Ore 20.00 6.533.000 (21.6%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 2.693.000 (13.3%)

Ore 18.30 1.345.000 (5.8%)

TG4

Ore 12.00 622.000 (3.5%)

Ore 18.55 1.201.000 (4.6%)

TGLA7

Ore 13.30 1.166.000 (4.9%)

LA DOTTORESSA SCHIACCIABRUFOLI

Ore 20.00 1.815.000 (6%)