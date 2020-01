IL ''GF VIP'' CRESCE DI POCO (17,7%) MENTRE IL ''CANTANTE MASCHERATO'' CALA (19,5%) CON ARISA CHE ESCE, PIANGE, E PATTY PRAVO LA SFOTTE - NUZZI (6,8%) - ZORO (5,5%) - CROZZA IN REPLICA (2,2%) - BENE LE PICCOLE DEL DIGITALE - MORENO (3,3%), PALOMBA (5,6-4,5%), GRUBER (6,4%) - AMADEUS (21,3%), 'STRISCIA' (19,2%) - E.DANIELE (17,9-15,1%) - 'FORUM' (18,3%), ISOARDI (12,7%) - TV7 (9,4%) CONTRO IL ''GF'' NOTTURNO (16,9%)

Nella serata di ieri, venerdì 17 gennaio 2020, su Rai1 – dalle 21.37 alle 0.08 – la seconda puntata de Il Cantante Mascherato ha conquistato 4.025.000 spettatori pari al 19.52% di share (presentazione di 2 minuti: 4.267.000 – 16.77%; Remix di 3 minuti alle 0.13 dopo il TG1: 1.546.000 – 13.3%). Su Canale 5 – dalle 21.44 all’1.08 – Grande Fratello Vip 4 ha raccolto davanti al video 3.009.000 spettatori pari al 17.67% di share (Grande Fratello Vip Night dall’1.12 alle 1.26: 1.590.000 – 27.28%).

Su Rai2 in prima visione l’undicesima stagione di NCIS Los Angeles ha interessato 1.160.000 spettatori pari al 4.8% di share. Su Italia 1 Io Sono Vendetta ha intrattenuto 1.671.000 spettatori (7%). Su Rai3 Aspirante Vedovo ha raccolto davanti al video 1.169.000 spettatori pari ad uno share del 4.82%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.245.000 spettatori con il 6.78% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 1.008.000 spettatori con uno share del 5.45%. Su Tv8 4 Ristoranti ha raccolto 548.000 spettatori con il 2.21%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza segna 546.000 spettatori con il 2.25%. Su Iris Mr. Crocodile Dundee II segna 576.000 spettatori e il 2.49%. Su Real Time la finale di Bake Off Italia – All Stars Battle raccoglie 556.000 spettatori pari al 2.26%.

Ascolti TV Access Prime Time

Ospite Cicciolina, Guess My Age supera il 3%.

Su Rai1 I Soliti Ignoti ottiene 5.368.000 spettatori con il 21.31%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.847.000 spettatori con uno share del 19.21%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 833.000 spettatori con il 3.29%. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.092.000 spettatori con il 4.43%. Su Rai3 Nuovi Eroi raccoglie 1.284.000 spettatori con il 5.5% mentre la soap Un Posto al Sole ha appassionato 1.722.000 spettatori pari al 6.86%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.363.000 individui all’ascolto (5.59%), nella prima parte, e 1.131.000 spettatori (4.47%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.609.000 spettatori (6.42%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 772.000 spettatori con il 3.1%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 364.000 spettatori con l’1.5%.

Preserale

Insinna leader incontrastato.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.713.000 spettatori (21.68%) mentre L’Eredità ha raccolto 5.379.000 spettatori (26.08%). Su Canale 5 Avanti il Primo ha raccolto 3.001.000 spettatori (17.82%) mentre Avanti un Altro ha interessato 4.216.000 spettatori (20.76%). Su Rai2 Blue Bloods segna 633.000 spettatori e il 3.36%. NCIS ha raccolto 1.048.000 spettatori (4.67%). Su Italia1 Studio Aperto Mag ha informato 589.000 spettatori (3.23%). Ieneyeh ha totalizzato 564.000 spettatori (2.61%). Su Rai3 Blob segna 994.000 spettatori con il 4.33%.

Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 607.000 individui all’ascolto (3.72%), nella prima parte, e 961.000 spettatori (4.3%), nella seconda parte. Su La7 Perception ha appassionato 169.000 spettatori (share dell’1.1%), nella prima parte, e 229.000 spettatori (share dell’1.16%), nella seconda parte. Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 578.000 spettatori con il 2.6%.

Daytime Mattina

Bene Mi Manda Rai3.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 934.000 telespettatori con il 17.74%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 957.000 spettatori (17.87%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 783.000 spettatori (13.54%), nella prima parte, e 813.000 spettatori (15.11%) nella seconda parte. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 139.000 spettatori con il 2.41%. Su Italia1 Rossana registra una media di 66.000 spettatori (1.24%). The Mentalist raccoglie 179.000 spettatori con il 3.24%. Su Rai3 Agorà convince 428.000 spettatori pari al 7.41% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 391.000 spettatori con il 7.31%. Su Rete4 The Closer ottiene un ascolto di 114.000 spettatori pari al 2.1% di share. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 285.000 spettatori con il 5.15%. A seguire Coffee Break ha informato 264.000 spettatori pari al 4.89%.

Daytime Mezzogiorno

Forum al 18.31%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 942.000 spettatori (15.13%). La Prova del Cuoco ha raccolto 1.400.000 spettatori con il 12.66% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.525.000 telespettatori con il 18.31%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 348.000 spettatori con il 5.19%, nella prima parte, e 892.000 spettatori con l’8.56% nella seconda parte. Su Italia 1 The Mentalist raccoglie 294.000 spettatori con il 3.83%. Grande Fratello Vip ha ottenuto 940.000 spettatori con il 7.09%. Su Rai3 Tutta Salute ha interessato 455.000 spettatori con il 7.14%.

Il TG3 delle 12 ha ottenuto 893.000 spettatori (9.96%). Quante Storie ha raccolto 734.000 spettatori (5.76%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 87.000 spettatori con l’1.31%, nella prima parte, e 206.000 spettatori (1.79%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 670.000 (4.61%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 371.000 spettatori con share del 5.89% nella prima parte, e 536.000 spettatori con il 4.69% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Balivo ripiomba al di sotto del 12%.

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 1.687.000 spettatori pari all’11.92% della platea. Il Paradiso delle Signore ha convinto 1.804.000 spettatori con il 15.59%. La Vita Diretta ha raccolto 1.812.000 spettatori con il 13.55% (presentazione: 1.463.000 – 12.4%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.579.000 spettatori con il 17.02%. Una Vita ha convinto 2.698.000 spettatori con il 18.01% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.546.000 spettatori con il 19.19% (finale: 2.166.000 – 18.63%). Grande Fratello Vip segna 2.111.000 spettatori e il 18.92%. Amici di Maria De Filippi – Verso il Serale raccoglie 2.332.000 spettatori con il 20.55%. Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 2.300.000 spettatori pari al 19.61% di share.

Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 2.006.000 spettatori (16.09%), nella prima parte, 2.491.000 spettatori (17.33%), nella seconda parte, e 2.328.000 spettatori (14.95%) nell’ultima parte di breve durata. Su Rai2 Detto Fatto ha raccolto 719.000 spettatori con il 5.41%. Squadra Speciale Cobra 11 ottiene 506.000 spettatori con il 4.34%, nel primo episodio, e 612.000 spettatori con il 4.87%, nel secondo episodio. Su Italia1 Sport Mediaset segna 1.249.000 spettatori e l’8.24%. L’appuntamento con I Simpson ha raccolto 966.000 spettatori (6.43%), nel primo episodio, 968.000 spettatori (6.54%), nel secondo episodio, e 809.000 spettatori (5.91%), nel terzo episodio.

La serie The Big Bang Theory segna 617.000 spettatori (4.94%). Johnny English – La Rinascita ha appassionato 438.000 spettatori con il 3.69%. Grande Fratello Vip segna 319.000 spettatori con il 2.29%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.292.000 spettatori con il 15.22%. Last Cop – L’Ultimo Sbirro ha raccolto 513.000 spettatori (4.24%). Aspettando Geo… segna 848.000 spettatori con il 7.45%. Geo ha registrato 1.618.000 spettatori con l’11.96%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.021.000 spettatori con il 7.15%. Su La7 Tagadà ha interessato 477.000 spettatori (share del 3.76%). Tagadoc segna 200.000 spetatori e l’1.61%. Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto 210.000 spettatori con l’1.6%.

Seconda Serata

Il live del Gf al 16.89%.

Su Rai1 TV7 è stato seguito da 782.000 spettatori con il 9.39% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip Live ha totalizzato una media di 829.000 spettatori pari ad uno share del 16.89%. Su Rai2 The Resident segna 596.000 spettatori con il 3.3%. Su Rai 3 La Grande Storia segna 525.000 spettatori con il 2.96%. Su Italia1 D-Tox è visto da 606.000 spettatori (4.6%). Su Rete 4 Donnaventura è stato scelto da 275.000 spettatori con il 4.97% di share. Sul Nove La Confessione segna 332.000 spettatori (1.7%), nel primo episodio, e 238.000 spettatori (1.5%), nel secondo episodio.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 2.993.000 (19.63%)

Ore 20.00 5.420.000 (23.53%)

TG2

Ore 13.00 1.954.000 (14.2%)

Ore 20.30 1.382.000 (5.64%)

TG3

Ore 14.25 1.551.000 (10.39%)

Ore 19.00 1.882.000 (9.88%)

TG5

Ore 13.00 2.872.000 (20.52%)

Ore 20.00 4.353.000 (18.72%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.382.000 (12.22%)

Ore 18.30 648.000 (4.15%)

TG4

Ore 12.00 295.000 (3.29%)

Ore 18.55 695.000 (3.63%)

TGLA7

Ore 13.30 598.000 (3.93%)

Ore 20.00 1.228.000 (5.29%)

