IL ''GF VIP'' GUADAGNA ALTRI ASCOLTATORI (19,3%) - LA FICTION DI RAI1 (17,8%) - IACONA (4,6%), PORRO (6,3%) - ZORO SPECIALE (5,2%) - ''PRIMA FESTIVAL'' (17,9%) - MORENO (3%) - PALOMBA (6-4,2%) - GRUBER CON CONTE (9,6%) - AMADEUS (20,4%) - E.DANIELE (16,7%) - 'FORUM' (17,3%), ISOARDI (10,5%) - VESPA MOSCIO (7,5%) CONTRO SIGNORINI - PANTANI SUL GIORNO DELLA MEMORIA (3,2%) - PARDO (6,9%)

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

wanda nara al gf 6

Su Rai1 La Guerra è Finita ha conquistato 4.150.000 spettatori pari al 17.8% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 3.348.000 spettatori pari al 19.3% di share. Su Rai2 9-1-1 ha interessato 1.203.000 spettatori pari al 5.1% di share. Su Italia 1 I Mercenari 3 ha catturato l’attenzione di 1.535.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 PresaDiretta ha raccolto davanti al video 1.157.000 spettatori pari ad uno share del 4.6%.

Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.316.000 spettatori con il 6.3% di share. Su La7 Speciale Propaganda Live ha registrato 949.000 spettatori con uno share del 5.2%. Su TV8 Rocky III ha segnato l’1.7% con 408.000 spettatori mentre sul Nove Little Big Italy ha catturato l’attenzione di 492.000 spettatori (1.9%). Su Rai Premium Velvet Collection sigla lo 0.8% con 191.000 spettatori e su Iris Schindler’s List raggiunge il 3.8% con 831.000 spettatori.

Access Prime Time

Prima Festival al 17.9%.

wanda nara al gf 4

Su Rai1 Prima Festival è seguito da 4.630.000 spettatori (17.9%) e Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.509.000 spettatori con il 20.4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 5.021.000 spettatori con uno share del 18.6%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 3% con 808.000 spettatori. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.137.000 spettatori con il 4.3%. Su Rai3 Nuovi Eroi ha appassionato 1.523.000 spettatori pari al 5.9% e Un Posto al Sole 1.728.000 (6.4%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.562.000 individui all’ascolto (6%) nella prima parte e 1.180.000 (4.3%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.581.000 spettatori (9.6%). Su TV8 Guess my Age piace a 708.000 spettatori con il 2.7% di share. Sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 344.000 spettatori con l’1.3%.

Preserale

Avanti un Altro! al 21.1%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.789.000 spettatori (21.5%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.465.000 spettatori (25.6%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.876.000 spettatori con il 17.2% di share e Avanti un Altro! 4.368.000 con il 21.1% di share. Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 753.000 spettatori (3.9%) e NCIS 1.143.000 (4.8%) nel secondo. Su Italia1 Studio Aperto Mag segna il 2.5% con 463.000 spettatori e Ieneyeh ha totalizzato 625.000 spettatori (2.7%). Su Rai3 Blob segna 1.004.000 spettatori con il 4.1%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 3.1% con 519.000 spettatori nella prima parte e il 4.1% con 956.000 spettatori nella seconda. Su La7 Perception ha appassionato 204.000 spettatori (share dell’1%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 624.000 spettatori (2.7%).

grande fratello 2

Daytime Mattina

La7 da record con la Maratona Mentana e Coffee Break.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 977.000 telespettatori con il 16.5% di share; Storie Italiane ottiene 1.022.000 spettatori con il 16.7% di share e il TG1 – Giorno della Memoria 917.000 (11.1%) nella seconda. Su Canale5 Mattino Cinque ha informato 825.000 spettatori (12.7%) nella prima parte e 695.000 (11.5%) nella seconda. Su Rai 2 Streghe sigla l’1.9% con 124.000 spettatori.

Su Italia 1 The Mentalist piace a 226.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 Agorà convince 754.000 spettatori pari all’11.5% di share; Mi Manda RaiTre si porta al 5.5% con 334.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con The Closer registra 144.000 spettatori con share del 2.3%. Su La7 Speciale TGLa7, in onda dalle 2 alle 9.36, realizza un a.m. di 333.000 spettatori con il 9.8%. A seguire Coffee Break ha informato 510.000 spettatori pari all’8.3%.

Daytime Mezzogiorno

L’Aria che Tira oltre il 10% nella prima parte.

Su Rai1 La Prova del Cuoco Mini ha raccolto 1.432.000 spettatori con il 10.5%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.603.000 telespettatori con il 17.3%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 551.000 spettatori con il 7.2% nella prima parte e 1.100.000 (9.7%) nella seconda. Su Italia 1 The Mentalist piace a 341.000 spettatori con il 3.9% di share, il GF Vip a 758.000 spettatori con il 5.3% di share e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 1.266.000 spettatori con l’8%.

grande fratello 1

Su Rai3 TG3 Speciale è seguito da 400.000 spettatori (5.4%), Quante Storie si porta al 6.3% con 870.000 spettatori e Passato e Presente al 4.9% con 768.000 spettatori. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 142.000 spettatori con l’1.9% di share nella prima parte e 252.000 (2%) nella seconda e La Signora in Giallo fa compagnia a 680.000 spettatori (4.4%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 735.000 spettatori con share del 10.1% nella prima parte, e 906.000 spettatori con il 7.2% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Geo al 13.5%.

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 1.882.000 spettatori (13.2% di share) e Il Paradiso delle Signore piace a 1.755.000 spettatori (14.8%). La Vita in Diretta informa 1.794.000 spettatori con il 13.4% (presentazione 1.450.000 – 12.2%). Su Canale5 Beautiful appassiona 2.647.000 spettatori (16.8%), Una Vita ha convinto 2.598.000 spettatori con il 17.2% di share mentre Uomini e Donne si porta al 19.7% con 2.608.000 spettatori (Uomini e Donne Finale al 19.7% con 2.332.000 spettatori).

elisa de panicis 2

Il GF Vip è seguito da 2.244.000 spettatori (19.6%) e Amici di Maria De Filippi da 2.410.000 spettatori (21.1%). Il Segreto sigla il 19.7% con 2.336.000 spettatori. Pomeriggio Cinque si porta al 16.8% con 2.076.000 spettatori nella prima parte, al 17.5% con 2.527.000 spettatori nella seconda e al 15% con 2.339.000 spettatori nella terza, di breve durata. Su Rai 2 Detto Fatto ha convinto 672.000 spettatori (5%), Squadra Speciale Cobra 11 528.000 (4.5%) nel primo episodio e 729.000 (5.9%) nel secondo.

Su Italia1 I Simpson intrattengono 996.000 spettatori (6.4%) nel primo episodio, 882.000 (6%) nel secondo e 692.000 (5.1%) nel terzo. Big Bang Theory diverte 477.000 spettatori (3.8%) e il GF Vip 260.000 (1.9%). Su Rai3 La Grande Storia ha fatto compagnia a 670.000 spettatori (5.4%) e Geo a 1.877.000 spettatori con il 13.5% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.021.000 spettatori con il 7.1%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 631.000 spettatori con il 5% mentre Tagadoc 267.000 (2.1%). Su TV8 Il Natale di Grace si porta al 3.3% con 386.000 spettatori e Vite da Copertina piace a 248.000 spettatori (1.9%) e su Real Time Amici di Maria De Filippi convince 271.000 spettatori (1.8%).

Seconda Serata

La Commemorazione del giorno della Memoria con Ubaldo Pantani al 3.2% su Rai 2.

nicola porro quarta repubblica

Su Rai1 Porta a Porta Speciale convince 746.000 spettatori con il 7.5% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip Night ha totalizzato una media di 1.363.000 spettatori pari ad uno share del 24.5% e Grande Fratello Vip Live ha trattenuto 816.000 spettatori (17.1%). Su Rai2 La Memoria del Bene segna 375.000 spettatori con il 3.2%. Su Rai 3 il Tg3 Speciale segna il 3.5% con 593.000 spettatori. Su Italia1 Tiki Short viene visto da una media di 671.000 ascoltatori con il 5.1% di share e Tiki Taka – Il Calcio è il Nostro Gioco piace a 481.000 spettatori con il 6.9% di share. Su Rete4 Pensa in Grande ha segnato il 3.2% con 212.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.154.000 (19.8%)

Ore 20.00 5.770.000 (23.5%)

TG2

riccardo iacona

Ore 13.00 2.412.000 (16.2%)

Ore 20.30 1.612.000 (6.2%)

TG3

Ore 14.25 1.731.000 (11.6%)

Ore 19.00 2.360.000 (12.2%)

TG5

Ore 13.00 3.123.000 (20.7%)

Ore 20.00 4.900.000 (19.8%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.382.000 (11.3%)

Ore 18.30 757.000 (4.7%)

TG4

Ore 12.00 351.000 (3.5%)

Ore 18.55 701.000 (3.6%)

TGLA7

Ore 13.30 842.000 (5.3%)

Ore 20.00 1.590.000 (6.4%)