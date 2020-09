IL ''GF VIP'' PARTE CON IL 19% CONTRO MONTALBANO IN REPLICA (19,1%) - IACONA (7,1%), PORRO (4,7%) - ''GOMORRA'' 3 SU TV8 (3,2%) - CORTELLESI SU SKY (746MILA SPETTATORI) - MORENO (3,8%), PALOMBA (6,4-6%), GRUBER (7,3%) - AMADEUS (17,7%), PAPERE (14,9%) - E.DANELE (16,4-13,3%) - TRACOLLANO FALCHI E CONVERTINI (8,8-7,4%) CONTRO ''FORUM'' DI NUOVO IN DIRETTA (16,6%) - BORTONE (9,1%) - INSINNA-DELOGU (14,3%) - DURSO (16,6-15,3%) - BRU-NEO (9%) - LUNDINI (1,7%) FA MENO DEL PROGRAMMA CHE SEGUE (LA REPLICA DI MAX GIUSTI, 3,7%)

746 MILA SPETTATORI MEDI SU SKY PER IL DEBUTTO DI “PETRA”

È il miglior esordio per un titolo Sky Original negli ultimi 4 anni

Da www.sky.it

Ascolti record per il debutto di “Petra”, la nuova produzione targata Sky Original prodotta con Cattleya - parte di ITV Studios - e Bartlebyfilm, con protagonista Paola Cortellesi e la regia di Maria Sole Tognazzi.

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, lunedì 14 settembre 2020, su Rai1 – dalle 21.40 alle 23.53 – la replica de Il Commissario Montalbano – Una Faccenda Delicata ha conquistato 3.700.000 spettatori pari al 19.06% di share (Camilleri Racconta: 3.924.000 – 16.57%). Su Canale 5 – dalle 21.32 all’1.22 – l’esordio di Grande Fratello Vip 5 ha raccolto davanti al video 2.833.000 spettatori pari al 18.99% di share (Grande Fratello Vip Night della durata di 8 minuti: 1.064.000 – 24.95%). Su Rai2 Il Fidanzato di Mia Sorella ha interessato 1.123.000 spettatori pari al 5.16% di share. Su Italia 1 Attacco al Potere 2 ha intrattenuto 1.443.000 spettatori (6.79%).

Su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.491.000 spettatori pari ad uno share del 7.09% (presentazione: 1.107.000 – 4.65%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 777.000 spettatori con il 4.75% di share. Su La7 Robinson Crusoe ha registrato 601.000 spettatori con uno share del 2.76%. Su Tv8 Gomorra 3 segna 669.000 spettatori con il 3.2%. Sul Nove I Pinguini di Mr. Popper ha raccolto 222.000 spettatori con l’1.04%. Su Rai4 la serie Daredevil registra 183.000 spettatori con lo 0.8%. Su Sky Cinema Uno la prima puntata della fiction con Paola Cortellesi Petra segna 262.000 spettatori e l’1.14%. Su Rai Movie Per Qualche Dollaro in Più raccoglie 448.000 spettatori con il 2.13%. Su Iris Cobra raggiunge 404.000 spettatori pari all’1.8%.

Ascolti TV Access Prime Time

Palombelli torna con 1,4 milioni di spettatori.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4.205.000 spettatori con il 17.73%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.540.000 spettatori con uno share del 14.91%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 916.000 spettatori con il 3.82%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.206.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3 la prima puntata di Tutto su Mia Madre raccoglie 1.150.000 spettatori con il 5.1%. Un Posto al Sole raccoglie 1.616.000 spettatori con il 6.81%.

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.456.000 individui all’ascolto (6.38%), nella prima parte, e 1.430.000 spettatori (5.97%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.742.000 spettatori (7.33%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 533.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 550.000 spettatori con il 2.4%. Su Real Time la nuova stagione di Cortesie per gli Ospiti raccoglie 413.000 spettatori pari all’1.8%. Su La7D Senti chi Mangia segna 45.000 spettatori e lo 0.19% (Senti Chi Mangia Non si Butta Via Niente: 79.000 – 0.33%). Su La5 Uomini e Donne segna 323.000 spettatori e l’1.43% (Finale: 365.000 – 1.52%).

Preserale

Cuochi d’Italia (versione Campionato del Mondo) riparte moscio.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.638.000 spettatori (20.94%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 4.139.000 spettatori (24.6%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 1.639.000 spettatori (14.12%) mentre Caduta Libera ha interessato 2.645.000 spettatori (16.82%). Su Rai2 Hawaii Five O ha raccolto 582.000 spettatori (4.01%), Castle segna 926.000 spettatori (4.6%). Su Italia1 Dr House ha ottenuto 507.000 spettatori (3.29%), nel primo episodio, e 820.000 spettatori (3.88%), nel secondo episodio.

Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.565.000 spettatori con il 14.18%. Blob segna 869.000 spettatori con il 4.07%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 849.000 individui all’ascolto (4.29%). Su La7 Little Murders ha appassionato 113.000 spettatori (share dello 0.87%). Su Tv8 Cucine da Incubo segna 181.000 spettatori e l’1.4%. A seguire Cuochi d’Italia raccoglie 197.000 spettatori con l’1%. Su Rai Sport il Giro d’Italia Femminile raccoglie 66.000 spettatori e lo 0.45%.

Daytime Mattina

Panicucci e Daniele crescono e pareggiano.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 780.000 telespettatori con il 17.19%. Storie Italiane ha ottenuto 817.000 spettatori (16.39%), nella prima parte, e 834.000 spettatori (13.27%) nella seconda parte. Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 710.000 spettatori (14.34%), nella prima parte, 810.000 spettatori (16.63%) nella seconda parte e 736.000 spettatori (14.26%) nei Saluti. Su Rai 2 TG2 Italia ha raccolto 71.000 spettatori con l’1.41. Su Italia 1 The Mentalist ottiene un ascolto di 216.000 spettatori pari al 3.94% di share. Su Rai3 Agorà convince 319.000 spettatori pari al 6.4% di share (presentazione di 33 minuti: 313.000 – 5.87%). A seguire Mi Manda Rai3 segna 284.000 spettatori con il 5.61%. Su Rete 4 I Cesaroni registra una media di 145.000 spettatori (2.8%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 215.000 spettatori con il 4.47%. A seguire Coffee Break ha informato 207.000 spettatori pari al 4.17%. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 50.000 spettatori con lo 0.9%.

Daytime Mezzogiorno

Falchi e Convertini scorporano il programma ma il risultato è disastroso.

Su Rai1 C’è Tempo Per… ha raccolto 916.000 spettatori con l’8.79% di share mentre – dalle 13 alle 13.23 - C’è Tempo Per… Extra ha raccolto 1.069.000 spettatori con il 7.38%. Su Canale 5 la prima diretta di Forum arriva a 1.400.000 telespettatori con il 16.65%. Su Rai2 il ritorno de I Fatti Vostri raccoglie 329.000 spettatori con il 5.05%, nella prima parte,e 740.000 spettatori con il 7.16%, nella seconda parte. Su Italia 1 The Mentalist raccoglie 309.000 spettatori con il 4.07%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.167.000 spettatori con il 7.68%. Su Rai3 Elisir ha interessato 402.000 spettatori con il 6.37%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.097.000 spettatori (12.17%).

Quante Storie ha raccolto 742.000 spettatori (6.06%). Passato e Presente segna 530.000 spettatori e il 3.47%. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 113.000 spettatori con l’1.73%, nella prima parte, e 264.000 spettatori (2.22%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 498.000 (3.33%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 356.000 spettatori con share del 5.68% nella prima parte, e 448.000 spettatori con il 3.81% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 Ogni Mattina Dopo il TG ha raccolto 122.000 spettatori con lo 0.9%. Su La5 Daydreamer – Le Ali del Sogno raccoglie 93.000 spettatori e l’1.48%.

Daytime Pomeriggio

Il Segreto si porta al 17.42%.

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto 1.246.000 spettatori pari al 9.12% della platea. Una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.577.000 spettatori con il 13.59%. Tutti a Scuola, con Flavio Insinna e Andrea Delogu, ha raccolto 1.347.000 spettatori con il 14.32%. Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.573.000 spettatori con il 16.94%. Una Vita ha convinto 2.439.000 spettatori con il 17.25% di share.

A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.659.000 spettatori con il 21.29% (finale: 1.998.000 – 18.83%). Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 1.647.000 spettatori pari al 17.42% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.483.000 spettatori (16.59%), nella prima parte, a 1.487.000 spettatori nella seconda parte (15.28%) e a 1.349.000 spettatori (12.84%) nella terza parte di breve durata. Su Rai2 la Tirreno Adriatico di Ciclismo ha raccolto 536.000 spettatori con il 4.3%. Dalle 16.30 alle 16.40 il Giro d’Italia Femminile ottiene 319.000 spettatori con il 3.37%.

Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 935.000 spettatori (6.18%), nel primo episodio, 1.011.000 spettatori (7.07%), nel secondo episodio e 1.019.000 spettatori (7.51%) nel terzo episodio. Big Bang Theory segna 686.000 spettatori (5.48%). Modern Family ha appassionato 477.000 spettatori con il 4.34%. La Vita Secondo Jim ha raccolto 379.000 spettatori e il 4.16%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.614.000 spettatori con il 17.78%. Il Commissario Rex ha appassionato 380.000 spettatori pari al 3.39%. Aspettando… Geo ha registrato 469.000 spettatori con il 4.97%. Geo ha raggiunto 759.000 spettatori e il 7.91%.

Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 790.000 spettatori con il 5.84%. Su La7 Tagadà ha interessato 295.000 spettatori (share del 2.42%). Tagadà #ViaggioinItalia segna 244.000 spettatori con il 2.57%. A seguire la prima puntata del nuovo programma di Benedetta Parodi Senti chi Mangia raccoglie 98.000 spettatori con l’1.08% (Senti chi Mangia Non si Butta Via Niente della durata di 8 minuti: 95.000 – 1.05%). Su TV8 Una Seconda Possibilità registra 326.000 spettatori con il 3.4%. Vite da Copertina ha raccolto 134.000 spettatori con l’1.4%.

Seconda Serata

Solo l’1.74% per Lundini.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 671.000 spettatori con il 9.02% di share. Su Canale 5 – dall’1.42 all’1.50 – Grande Fratello Vip Live ha totalizzato una media di 661.000 spettatori pari ad uno share del 18.75%. Su Rai2 Una Pezza di Lundini segna 272.000 spettatori con l’1.74%. A seguire Boss in Incognito segna 298.000 spettatori con il 3.69%. Su Rai 3 Quante Storie segna 576.000 spettatori e il 4.2%. Il Tg3 Linea Notte segna 326.000 spettatori con il 4.31%. Su Italia1 Codice Mercury è visto da 451.000 spettatori (5.62%). Su Rete 4 Festivalbar Story è stato scelto da 112.000 spettatori con il 2.56% di share. Su La5 – dall’1.07 – Grande Fratello Vip Live raccoglie 47.000 spettatori pari all’1.12%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 2.871.000 (18.76%)

Ore 20.00 5.144.000 (24.39%)

TG2

Ore 13.00 2.355.000 (16.17%)

Ore 20.30 1.773.000 (7.71%)

TG3

Ore 14.25 1.555.000 (11.25%)

Ore 19.00 1.756.000 (12.15%)

TG5

Ore 13.00 2.938.000 (20.05%)

Ore 20.00 4.022.000 (18.75%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.666.000 (14.4%)

Ore 18.30 682.000 (6.16%)

TG4

Ore 12.00 297.000 (3.29%)

Ore 18.55 471.000 (3.26%)

TGLA7

Ore 13.30 555.000 (3.67%)

Ore 20.00 1.121.000 (5.21%)

TG8

Ore 12 .000 (%)