IL ''GF VIP'' PARTE DAL 20,1% (3,4 MILIONI DI SPETTATORI) MA VIENE BATTUTO DA ''HEIDI'' SU RAI1 (19,7% MA 4,4 MLN). IL REALITY HA AVUTO 11,7 MILIONI DI CONTATTI - SCIARELLI IN CALO (8%) - PURGATORI COI VIDEO FAKE (3,5%) - AMADEUS SFIORA GLI 8 MILIONI (23,4%), CRESCE 'STRISCIA' (19,5%) - MORENO (3,9%), PALOMBA (5-4,5%), GRUBER (6,2%) - E.DANIELE (19,4-17,5%) - 'FORUM' (17,9%), ISOARDI (14,1%) - VESPA (9,8%) - ''IENEYEH'' (2,3+3,8%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, mercoledì 8 gennaio 2020, su Rai1 – dalle 21.43 alle 23.41 – Heidi ha conquistato 4.437.000 spettatori pari al 19.74% di share. Su Canale 5 – dalle 21.44 all’1.09 – la prima puntata di Grande Fratello Vip 4 ha raccolto davanti al video 3.405.000 spettatori pari al 20.15% di share (Grande Fratello Vip Night dall’1.13 all’1.35: 1.357.000 – 27.24%;). Il reality show ha ottenuto 11.772.000 contatti. Su Rai2 L’Amica Geniale in replica ha interessato 1.274.000 spettatori pari al 5.4% di share (primo episodio: 1.328.000 – 5.14%; secondo episodio: 1220.000 – 5.81%). Su Italia 1 Safe ha intrattenuto 1.878.000 spettatori (7.57%).

gfvip 3

Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video 1.749.000 spettatori pari ad uno share del 7.96% (presentazione di 10 minuti: 1.268.000 – 4.65%). Su Rete4 L’Uomo di neve totalizza un a.m. di 910.000 spettatori con il 4.11% di share. Su La7 Atlantide – A un passo dalla guerra? ha registrato 666.000 spettatori con uno share del 3.55%. Su Tv8 The Karate Kid – Per Vincere Domani segna 393.000 spettatori con l’1.71%. Sul Nove la Supercoppa di Spagna Valencia – Real Madrid ha raccolto 357.000 spettatori con l’1.38%. Su Top Crime La verità sul caso Harry Quebert registra 125.000 spettatori con lo 0.49%. Su Iris Spartacus segna 278.000 spettatori e l’1.43%.

Ascolti TV Access Prime Time

Soliti Ignoti leader assoluto con un picco di 7,8 milioni di spettatori alle 21.38.

Su Rai1 I Soliti Ignoti ottiene 6.308.000 spettatori con il 23.43%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 5.244.000 spettatori con uno share del 19.47%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.072.000 spettatori con il 3.95%. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.247.000 spettatori con il 4.73%. Su Rai3 Generazione Bellezza raccoglie 1.153.000 spettatori con il 4.56% mentre la soap Un Posto al Sole ha appassionato 1.746.000 spettatori pari al 6.54%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.298.000 individui all’ascolto (5.01%), nella prima parte, e 1.216.000 spettatori (4.5%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.648.000 spettatori (6.19%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 713.000 spettatori con il 2.7%.

gfvip 2

Preserale

Avanti un Altro arriva al 20.79%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.602.000 spettatori (21.39%) mentre L’Eredità ha raccolto 5.414.000 spettatori (26.22%). Su Canale 5 Avanti il Primo ha raccolto 2.943.000 spettatori (18%) mentre Avanti un Altro ha interessato 4.194.000 spettatori (20.79%). Su Rai2 Blue Blood ha raccolto 641.000 spettatori (3.37%) mentre NCIS ha raccolto 1.141.000 spettatori (4.89%). Su Italia1 Studio Aperto Mag ha informato 637.000 spettatori (3.46%). Ieneyeh ha totalizzato 508.000 spettatori (2.27%). Su Rai3 Blob segna 1.078.000 spettatori con il 4.56%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 565.000 individui all’ascolto (3.49%), nella prima parte, e 925.000 spettatori (4.03%), nella seconda parte. Su La7 Body of Proof ha appassionato 193.000 spettatori (share dello 0.97%). Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 513.000 spettatori con il 2.3%.

Daytime Mattina

Uno Mattina deve accontentarsi del 16.78%.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 849.000 telespettatori con il 16.78%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.019.000 spettatori (19.37%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 830.000 spettatori (14.87%), nella prima parte, e 816.000 spettatori (15.59%) nella seconda parte. Su Rai 2 Streghe ha raccolto 113.000 spettatori con l’1.93%. Su Italia 1 Riverdale ottiene un ascolto di 115.000 spettatori pari al 2.07% di share. Su Rai3 Agorà convince 529.000 spettatori pari al 9.44% di share (presentazione di 22 minuti: 419.000 – 7.16%). A seguire Mi Manda Rai3 segna 392.000 spettatori con il 7.44%. Su Rete 4 The Closer registra una media di 147.000 spettatori (2.72%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 254.000 spettatori con il 4.62%. A seguire Coffee Break ha informato 277.000 spettatori pari al 5.28%.

Daytime Mezzogiorno

gfvip 1

La Prova del Cuoco al 14.08%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.098.000 spettatori (17.47%). La Prova del Cuoco ha raccolto 1.642.000 spettatori con il 14.08% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.522.000 telespettatori con il 17.92%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 427.000 spettatori con il 6.2%, nella prima parte, e 902.000 spettatori con l’8.23% nella seconda parte. Su Italia 1 Rivedale raccoglie 183.000 spettatori con il 2.32%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.110.000 spettatori con il 7.42%. Su Rai3 Tutta Salute ha interessato 423.000 spettatori con il 6.59%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.075.000 spettatori (11.62%).

Quante Storie ha raccolto 750.000 spettatori (5.71%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 164.000 spettatori con il 2.45%, nella prima parte, e 214.000 spettatori (1.82%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 692.000 (4.68%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 426.000 spettatori con share del 6.7% nella prima parte, e 557.000 spettatori con il 4.75% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Beautiful fermo al 15.86%.

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 2.002.000 spettatori pari al 14.06% della platea. Il Paradiso delle Signore ha convinto 1.813.000 spettatori con il 15.32%. La Vita Diretta ha raccolto 1.946.000 spettatori con il 14.73% (presentazione: 1.494.000 – 12.85%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.469.000 spettatori con il 15.86%. Una Vita ha convinto 2.604.000 spettatori con il 17.44% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 3.033.000 spettatori con il 22.81% (finale: 2.651.000 – 22.7%). Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 2.395.000 spettatori pari al 20.92% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.967.000 spettatori (15.85%), nella prima parte, 2.269.000 spettatori (16.19%), nella seconda parte, e 2.167.000 spettatori (14.17%) nell’ultima parte di breve durata.

amadeus i soliti ignoti telethon con stefano accorsi e edoardo leo

Su Rai2 Detto Fatto ha raccolto 715.000 spettatori con il 5.35%. Squadra Speciale Cobra 11 ottiene 489.000 spettatori con il 4.26%, nel primo episodio, e 635.000 spettatori con il 5.07%, nel secondo episodio. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 969.000 spettatori (6.2%), nel primo episodio, 1.042.000 spettatori (6.97%), nel secondo episodio, e 1.011.000 spettatori (6.81%), nel terzo episodio. La serie The Big Bang Theory segna 705.000 spettatori (5.16%), nel primo episodio, e 632.000 spettatori (5.02%), nel secondo episodio. Ruby Red III – Verde Smeraldo ha appassionato 326.000 spettatori con il 2.71%.

Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.463.000 spettatori con il 16.17%. Last Cop ha raccolto 553.000 spettatori (4.5%). Aspettando Geo… segna 1.004.000 spettatori con l’8.76%. Geo ha registrato 1.721.000 spettatori con il 12.56%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 995.000 spettatori con il 6.91%. Su La7 Tagadà ha interessato 396.000 spettatori (share del 3.12%). Tagadoc ha ottenuto 206.000 spettatori con l’1.67%. Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto 214.000 spettatori con l’1.6%. Su Real Time Amici segna 228.000 spettatori e l’1.5%.

Seconda Serata

Improvviserai, riproposto dopo il flop estivo in prima serata, segna il 3.62%.

amadeus soliti ignoti

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 889.000 spettatori con il 9.78% di share. Su Canale 5 – dall’1.38 all’1.46 – Grande Fratello Vip Live ha totalizzato una media di 816.000 spettatori pari ad uno share del 19.57%. Su Rai2 Improvviserai segna 423.000 spettatori con il 3.62%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 528.000 spettatori con il 6.09%. Su Italia1 Ieneyeh è visto da 596.000 spettatori (3.82%). Su Rete 4 Dream House è stato scelto da 237.000 spettatori con il 3.17% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.696.000 (23.74%)

Ore 20.00 5.573.000 (23.18%)

TG2

Ore 13.00 2.174.000 (15.37%)

Ore 20.30 1.679.000 (6.44%)

TG3

Ore 14.25 1.683.000 (11.29%)

Ore 19.00 2.247.000 (11.88%)

TG5

Ore 13.00 2.963.000 (20.63%)

Ore 20.00 5.199.000 (21.28%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.433.000 (12.37%)

Ore 18.30 859.000 (5.52%)

TG4

Ore 12.00 361.000 (3.9%)

Ore 18.55 745.000 (3.94%)

TGLA7

Ore 13.30 652.000 (4.2%)

Ore 20.00 1.258.000 (5.17%)