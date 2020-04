IL ''GF VIP'' VINCE CON IL 18,2% DAVANTI ALLA REPLICA DI ALBERTO ANGELA (12,6%) - BENE ITALIA1 CON ''JOHN WICK 2'' (9,4%), SEMPRE MOSCIA LA SCIARELLI (6,6%), TALLONATA DA MARIO GIORDANO (6,5%) - PURGATORI (3,1%) - ''ACCORDI E DISACCORDI'' CON CONTE (2,7%) - MORENO (4,8%), PALOMBA (4,5-4,8%), GRUBER (8,1%) - AMADEUS IN REPLICA (18,3%), 'STRISCIA' (17,5%) - E.DANIELE (14,5-14%) - BRU-NEO (8,1%), MANNONI (5,2%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, mercoledì 1 aprile 2020, su Rai1 Stanotte a Firenze ha conquistato 3.412.000 spettatori pari al 12.58% di share. Su Canale 5 – dalle 21.44 all’1.05 – la semifinale di Grande Fratello Vip 4 ha raccolto davanti al video 3.980.000 spettatori pari al 18.25% di share (presentazione di 2 minuti: 4.547.000 – 14.75% GF Vip Night di 4 minuti: 1.769.000 – 20.54%). Su Rai2 Maltese – Il Romanzo del Commissario in replica ha interessato 1.394.000 spettatori pari al 4.9% di share. Su Italia 1 John Wick – Capitolo 2 ha intrattenuto 2.677.000 spettatori (9.38%).

patrick contro antonella elia 1

Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video 1.760.000 spettatori pari ad uno share del 6.62%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 1.610.000 spettatori con il 6.5% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 913.000 spettatori con uno share del 3.06%. All’interno di Atlantide, dalle 22.47 alle 0.35, The Truman Show ha raccolto 507.000 spettatori pari al 2.5%.

Su Tv8 Antonino Chef Academy segna 610.000 spettatori con il 2.12%. Sul Nove – ospite il Premier Conte – Accordi & Disaccordi ha raccolto 804.000 spettatori con il 2.7%. Sul 20 Lucifer registra 213.000 spettatori con lo 0.69%, nel primo episodio, e 207.000 spettatori con lo 0.7%. Su La5 Una Moglie per Papà ha raggiunto 463.000 spettatori e l’1.59%. Su Rai Movie Mine Vaganti segna 641.000 spettatori e il 2.16%. Su Sky Cinema 1 Vita Segreta di Maria Capasso segna 200.000 spettatori e lo 0.67%.

Ascolti TV Access Prime Time

Bene The Big Bang Theory sul 20.

Su Rai1 la replica de Soliti Ignoti in replica ottiene 5.708.000 spettatori con il 18.31%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 5.438.000 spettatori con uno share del 17.48%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.508.000 spettatori con il 4.84%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.323.000 spettatori con il 4.23%. Su Rai3 Non ho l’Età raccoglie 1.133.000 spettatori con il 3.65% mentre la soap Un Posto al Sole ha appassionato 1.992.000 spettatori pari al 6.37%.

quando parla zequila

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.391.000 individui all’ascolto (4.46%), nella prima parte, e 1.509.000 spettatori (4.83%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.530.000 spettatori (8.09%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 751.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 438.000 spettatori con l’1.4%. Sul 20 The Big Bang Theory ottiene 297.000 spettatori (0.96%), nel primo episodio, e 500.000 spettatori (1.59%), nel secondo episodio.

Preserale

Grey’s Anatomy traina Mentana con lo 0.74%.

Su Rai1 la replica de L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.233.000 spettatori (14.75%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.698.000 spettatori (18.3%). Su Canale 5 in replica Avanti il Primo ha raccolto 3.174.000 spettatori (14.75%) mentre Avanti un Altro ha interessato 4.778.000 spettatori (19.07%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 975.000 spettatori (4.11%), The Rookie segna 1.240.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 Ieneyeh ha ottenuto 784.000 spettatori (3.38%). CSI ha totalizzato 755.000 spettatori (2.73%). Su Rai3 le news dei TGR hanno informato 4.722.000 spettatori con il 17.79%. Blob segna 1.104.000 spettatori con il 3.76%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 1.083.000 individui all’ascolto (3.8%). Su La7 Grey’s Anatomy ha appassionato 184.000 spettatori (share dello 0.74%). Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 487.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove Sono le Venti ha interessato 209.000 spettatori con lo 0.7%.

Daytime Mattina

Mattino Cinque ai livelli di Rai1.

gf vip zequila volpe

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 1.409.000 telespettatori con il 16.91%. Tra le parti del contenitore, la Santa Messa raccoglie 1.099.000 spettatori con il 23.31%. La prima parte di Storie Italiane - dalle 10.30 alle 10.55 – ha ottenuto 1.499.000 spettatori (14.54%). Su Canale5 Mattino Cinque ha informato 1.459.000 spettatori (16.04%), nella prima parte, e 1.538.000 spettatori (15.27%) nella seconda parte. Su Rai 2 Rai Parlamento Speciale Senato ha raccolto 284.000 spettatori con il 2.73%.

Su Italia 1 The Flash ottiene un ascolto di 192.000 spettatori pari all’1.94% di share, nel primo episodio, e 237.000 spettatori pari al 2.22% nel secondo episodio. Su Rai3 Agorà convince 828.000 spettatori pari al 9.28% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 799.000 spettatori con il 7.83%. Su Rete 4 Carabinieri 2 registra una media di 287.000 spettatori (2.73%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 295.000 spettatori con il 4.19%. A seguire Coffee Break ha informato 429.000 spettatori pari al 4.29%.

Daytime Mezzogiorno

Male I Fatti Vostri per l’inizio ritardato.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.743.000 spettatori (14.05%). Il meglio di Linea Verde ha raccolto 2.104.000 spettatori con il 10.69% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.695.000 telespettatori con l’11.86%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 504.000 spettatori con il 3.84%, nella prima parte dalle 11.41 alle 12.09, e 848.000 spettatori con il 4.92% nella seconda parte. Su Italia 1 The Flash raccoglie 344.000 spettatori con il 2.59%.

alberto angela

Grande Fratello Vip ha ottenuto 1.141.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai3 Tutta Salute ha interessato 858.000 spettatori con il 7.26%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.795.000 spettatori (11.96%). Quante Storie ha raccolto 847.000 spettatori (4.19%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 219.000 spettatori con l’1.83%, nella prima parte, e 381.000 spettatori (2.06%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 943.000 (4.21%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 628.000 spettatori con share del 5.44% nella prima parte, e 889.000 spettatori con il 4.83% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Pomeriggio Cinque al di sotto del 13%.

meme su alberto angela

Su Rai1 Diario di Casa segna 1.806.000 spettatori con l’8.26%. La Vita in Diretta ha convinto 1.904.000 spettatori (9.32%), nella prima parte in onda dalle 14.16, e 2.386.000 spettatori (13.34%), nella seconda parte in onda dalle 15.07. Il Paradiso delle Signore ha convinto 2.773.000 spettatori con il 16.1%. La Vita Diretta ha raccolto 2.619.000 spettatori con il 14.14% (presentazione: 2.185.000 – 12.71%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 3.107.000 spettatori con il 13.78%. Una Vita ha convinto 2.855.000 spettatori con il 13.73% di share.

A seguire Come un Delfino ha ottenuto 1.716.000 spettatori con il 9.58%. Grande Fratello Vip ha ottenuto 1.773.000 spettatori con il 10.49%. Amici di Maria De Filippi – Fase Serale ha raccolto 2.016.000 spettatori con l’11.98%. Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 2.558.000 spettatori pari al 14.93% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 2.225.000 spettatori (12.76%), nella prima parte, 2.498.000 spettatori (12.64%), nella seconda parte, e 2.554.000 spettatori (12.32%) nell’ultima parte di breve durata.

alberto angela dal gruppo angelers 7

Su Rai2 Il Fiume della Vita ha raccolto 736.000 spettatori con il 3.74%. Dalle 16.57 alle 18.43, Rai Parlamento Speciale Camera ottiene 297.000 spettatori con l’1.61%. Su Italia1 Sport Mediaset ha ottenuto 1.147.000 spettatori con il 4.99%. L’appuntamento con I Simpson ha raccolto 1.287.000 spettatori (5.9%), nel primo episodio, 1.479.000 spettatori (7.19%), nel secondo episodio, e 1.391.000 spettatori (7.3%), nel terzo episodio. La serie The Big Bang Theory segna 1.053.000 spettatori (5.97%). Gladiatori di Roma ha appassionato 658.000 spettatori con il 3.83%. Grande Fratello Vip ha raccolto 339.000 spettatori con l’1.86%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 4.229.000 spettatori con il 19.18%. Question Time ha raccolto 819.000 spettatori (4.56%).

Aspettando Geo… segna 1.002.000 spettatori con il 5.94%. Geo ha registrato 1.393.000 spettatori con il 7.64%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 918.000 spettatori con il 4.57%. Su La7 Tagadà ha interessato 776.000 spettatori (share del 4.33%) mentre Tagadoc ha ottenuto 534.000 spettatori con il 3.13%. TGLA7 Speciale segna 469.000 spettatori e il 2.47%. Su TV8 Vacanza d’Amore segna 644.000 spettatori e il 3.8%. Vite da Copertina ha raccolto 274.000 spettatori con l’1.4%. Dalle 18.11 alle 18.34, Rai News in Diretta ha informato 797.000 spettatori con il 3.96%.

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 1.077.000 spettatori con l’8.12% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip Live ha totalizzato una media di 1.112.000 spettatori pari ad uno share del 15.27%. Su Rai2 Mozzarella Stories segna 465.000 spettatori con il 2.94%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 681.000 spettatori con il 5.16%. Su Italia1 Ninja Assasins è visto da. 000 spettatori (%). Su Rete 4 Lock & Stock Pazzi Scatenati è stato scelto da 261.000 spettatori con il 3.16% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 5.085.000 (22.12%)

Ore 20.00 8.166.000 (27.32%) in onda fino alle 20.39 per seguire la conferenza di Conte

TG2

Ore 13.00 3.228.000 (14.92%)

Ore 20.30 2.161.000 (6.92%)

TG3

Ore 14.25 2.854.000 (13.85%)

Ore 19.00 3.121.000 (13.15%)

TG5

Ore 13.00 4.742.000 (21.6%)

Ore 20.00 6.128.000 (20.29%) in onda fino alle 20.39 per seguire la conferenza di Conte (Prima Pagina dalle 19.54 alle 20.01: 5.660.000 – 20.56%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 2.582.000 (14.25%)

Ore 18.30 1.203.000 (5.81%)

TG4

Ore 12.00 576.000 (3.78%)

Ore 18.55 950.000 (3.99%)

TGLA7

Ore 13.30 1.205.000 (5.29%)

Ore 20.00 1.744.000 (5.8%)