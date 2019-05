VIDEO DALLE INSTAGRAM STORY DI SELVAGGIA LUCARELLI:

NUNZIA DE GIROLAMO METTE LIKE AGLI HATER DEI GIUDICI DI BALLANDO CON LE STELLE

Alberto Dandolo per Dagospia

nunzia de girolamo e gli hater di ballando 9

Qualche settimana fa Nunzia De Girolamo, concorrente di “Ballando con le stelle”, si era a lungo lamentata in vari show tra cui Domenica in e nella stessa trasmissione del sabato sera perché secondo lei un tweet della giurata Selvaggia Lucarelli era stato poco carino nei suoi confronti. (nel tweet la Lucarelli ironizzava sul fatto che la De Girolamo ballasse con fare seducente davanti alla giuria per avere qualche voto in più).

Era arrivata a definirla “leone da tastiera”, coinvolgendo il suo ballerino in una polemica con tutta la giuria durata settimane tra accuse e vittimismi.

Dopo l’ultima puntata di sabato in cui la coppia ha nuovamente accusato la giuria di avere dei pregiudizi e di essere troppo cattiva, è accaduto qualcosa che ha lasciato senza parole la stessa giuria e, pare, sia stata fonte di grande stupore tra l’entourage del programma.

nunzia de girolamo e gli hater di ballando 6

La De Girolamo infatti, sul suo profilo instagram, ha risposto a vari hater che insultavano la giuria e la conduttrice con commenti omofobi, sessisti e pesanti, alcuni dei quali anche a sfondo politico, con cuoricini, like, emoticon e risposte vere e proprie. Qualche esempio dei commenti degli hater graditi alla De Girolamo?

nunzia de girolamo e gli hater di ballando 5

“In giuria sono dei culattoni comunisti”, “Lucarelli che fa la Grimilde arrapata”, “Zazzaroni guarda sotto le gonne delle ballerine”, “Lucarelli e Mariotto sono due coglioni”, “Sono due zecche represse”, “Dementi”, “Capre”, “Il popolo vi ha votato, non i caproni telecomandati dai piddini con like” , “Mariotto un povero deficiente, Lucarelli un’invidiosa demmerda” “Ce l’hanno con i napoletani, fanno schifo!” , “La Carlucci non dice mai niente, mai una parola in vostra difesa, conduttrice inadeguata al programma”, “Lucarelli e Mariotto due SINISTRI come dice Salvini ESTINTI”, “Branco di buffoni”, “Io vedo qualche balletto e cambio canale”, “Gli sputerei”, “Invidiosi”.. e così via.

La cosa è stata segnalata da numerosi follower del programma ad alcuni componenti della giuria ma prima che la De Girolamo cancellasse like e commenti in tutta fretta, Selvaggia Lucarelli e alcuni utenti avevano già salvato tutto. Pare che la cosa abbia innervosito molto la produzione e il cast.

selvaggia lucarelli vs nunzia de girolamo

Certo è che un ex ministro che fa comunella con gli hater del web e che per offendere dei giurati di una gara di ballo per dilettanti, sostenga gli odiatori che li chiamano “culattoni” o, peggio ancora “piddini, zecche comuniste” dimenticando che suo marito Francesco Boccia è una di quelle “zecche piddine”, non si era mai visto. Anche perché sabato sera, l’accusa più crudele che le aveva rivolto la giuria, era stata “hai ballato risultando pesante”.

nunzia de girolamo e gli hater di ballando 2 nunzia de girolamo e gli hater di ballando 1 Lite tra Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro Lite tra Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro Lite tra Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro nunzia de girolamo raimondo todaro SELVAGGIA LUCARELLI BALLANDO CON LE STELLE nunzia de girolamo e gli hater di ballando 4