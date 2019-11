''GRANDE FRATELLO'' CON STUPRO! – SCANDALO IN SPAGNA: UNA RAGAZZA HA RIVELATO DI ESSERE STATA VIOLENTATA“GRAN HERMANO” - IN UN VIDEO DEL 2017 SI VEDE CARLOTA PRADO COSTRETTA AD ASSISTERE, CONTROVOGLIA E IN LACRIME, A UN FILMATO CHE MOSTRA L’ABUSO SUBÌTO SENZA CHE NESSUNO INTERVENISSE – GLI SPONSOR SONO IN FUGA E MEDIASET ESPAÑA È STATA COSTRETTA A… - VIDEO CHOC

Roberto Mallò per "www.davidemaggio.it"

carlota prado e jose maria lopez 11

Un enorme scandalo sta travolgendo l’intera produzione del Gran Hermano. Nelle scorse ore, il celebre reality show spagnolo sta facendo discutere per un possibile caso di violenza sessuale che si sarebbe verificato nel corso della diciottesima edizione, in onda su TeleCinco nel 2017. L’eco mediatica sta mettendo in serio repentaglio anche la versione vip del format, trasmessa proprio in queste settimane dalla rete, ed ha già spinto diversi investitori a ritirare i propri annunci.

carlota prado e jose maria lopez 6

Su El Confidencial si legge che la violenza avrebbe avuto luogo nella casa del Gran Hermano 18 i primi giorni di novembre 2017; in un video, nascosto fino allo scorso martedì, si vede infatti la concorrente Carlota Prado mentre parla in confessionale con un autore di quanto avvenuto con il coinquilino (e suo fidanzato) Josè Maria Lopez.

carlota prado e jose maria lopez 3

La ragazza, presa alla sprovvista, si trova dunque ad assistere – controvoglia e in lacrime – ad un filmato che mostrava l’abuso che avrebbe subito (senza che nessuno dalla produzione intervenisse). Nello stesso si sente chiaramente la Prado, probabilmente incosciente a causa dell’alcol, che dice al Lopez “non posso“.

carlota prado e jose maria lopez 5

Poche ore dopo, la produzione del Gran Hermano ha deciso di espellere Josè Maria dal gioco, ma – come si vede dal video – l’autore del confessionale ha clamorosamente invitato Carlota a non parlare dell’argomento al di fuori di quel contesto per il suo “bene” e per quello del ragazzo.

carlota prado e jose maria lopez 4

Una volta eliminata dal televoto, Carlota ha quindi vuotato completamente il sacco sulla spinosa questione ed ha asserito di non aver parlato prima perché provava un senso di profonda vergogna per quello che le era capitato. La stessa Mediaset e la casa di produzione Zeppelin hanno poi denunciato alle autorità l’accaduto. Josè Maria Lopez, nel frattempo, si è sempre dichiarato innocente.

carlota prado e jose maria lopez 7

A fronte dello scandalo, esploso nuovamente dalla pubblicazione del video, diversi sponsor (compresa la multinazionale Nestlè) hanno deciso di ritirare i loro prodotti dalla casa del Gran Hermano Vip 7, attualmente in onda, chiarendo di non voler essere accostati per nessun motivo ad un programma che ha consciamente nascosto un caso di violenza sessuale.

carlota prado e jose maria lopez 2

Intanto Mediaset España ha diramato un comunicato per chiarire la sua posizione: “Nel novembre del 2017, la casa produttrice del Gran Hermano, Zeppelin Television, ha osservato uno dei partecipanti del programma commettere un’azione che ha considerato intollerabile, relazionata al suo comportamento con una concorrente che all’epoca dei fatti era la sua fidanzata.

carlota prado e jose maria lopez 12

Zeppelin Television ha deciso di espellere immediatamente il concorrente e ha altresì messo a conoscenza di quanto accaduto sia la Guardia Civile, sia la concorrente. Attualmente, il fatto è oggetto di chiarimento da parte delle autorità giudiziali all’interno di un procedimento di cui Mediaset España non fa parte. (…)

carlota prado e jose maria lopez 10

In ogni caso, Mediaset España vuole rendere ancora una volta chiaro il rifiuto di ogni tipo di abuso in qualsiasi delle sue possibili forme di manifestazione e il suo solido impegno con la società per lo sradicamento di questo reato”.

carlota prado e jose maria lopez 1

Qualunque comunicato, però, non può giustificare l’atteggiamento assunto – almeno in un primo momento – da parte di Mediaset. Carlota sarebbe stata lasciata da sola, in balia ai problemi psicologici derivanti dal trauma, in questi due anni mentre nuove edizioni (vip) del reality macinavano ascolti e introiti come se nulla (o quasi) fosse successo prima.

carlota prado e jose maria lopez 9 carlota prado e jose maria lopez 8