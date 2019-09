''HO CAPITO I RAGAZZINI CHE SI BUTTANO GIÙ DAL BALCONE'' - FABIO VOLO TORNA SULLA QUESTIONE ARIANA GRANDE E SULLA ''SHITSTORM'' RICEVUTA: ''MI HANNO AUGURATO LA MORTE, IL CANCRO A TUTTI I MIEI FAMILIARI, DI AVERE FIGLIE MIGNOTTE. IL MIO ERA UN DISCORSO A FAVORE DELLE DONNE'' - MICHELA MURGIA DA RADIO CAPITAL BOMBARDA IL COLLEGA DI RADIO DEEJAY: ''MI RIVOLGO AD ARIANA GRANDE, NON TURBARE QUESTO POVERO UOMO...''

Da www.repubblica.it

"Non voglio parlare di Fabio Volo o a Fabio Volo. Ho una lettera per Ariana Grande. Ariana". La scrittrice Michela Murgia interviene così, nel TgZero di Radio Capital, nella polemica sollevata da Fabio Volo che nel corso della sua trasmissione radiofonica 'Il Volo del mattino' aveva criticato i video della cantante pop Ariana Grande, giudicandoli - senza mezzi termini - troppo provocanti. Travolto dalle critiche sui social, Volo ha in seguito replicato, difendendo la sua posizione e dichiarando che il suo intento non era quello di offendere né Ariana Grande né le donne in generale, bensì - al contrario - di condannare una visone sessista del corpo femminile.

AUDIO: FABIO VOLO SU RADIO DEEJAY STAMATTINA: ''CARI GENITORI, STATE CRESCENDO UNA GENERAZIONE CHE AUGURA LA MORTE A CHI DICE UNA COSA IN RADIO''

Da https://www.trendit.it/

Ieri Fabio Volo è stato accusato dai social di aver fatto un discorso inopportuno in riferimento ad Ariana Grande, la celebre cantante “colpevole” di aver realizzato un video, a detto di Volo, troppo esplicito e con riferimenti sessuali: un pessimo esempio quindi per le migliaia di ragazzine che seguono la star.

Centinaia di commenti e decine di articoli sono stati scritti per puntare il dito contro lo scrittore, che su Instagram, attraverso qualche commento, aveva respinto qualunque accusa ed aveva dato appuntamento ad oggi, col suo programma in radio, per dare la sua versione dei fatti.

Ecco cosa ha detto poco fa Volo in radio, dopo aver mandato in onda il brano incriminato, 7 rings

Mi fanno ancora male le ginocchia perché ero a quattro zampe come lei che la volevo imitare e ieri, per aver detto che mi sembra strano che sia tutto ok che una persona che parla ai ragazzi giovani usi comportamenti esplicitamente di riferimenti sessuali, in un momento in cui c’è il Me Too ecc… mi sembrava di aver fatto un bel discorso per le donne. Ieri ho subito una shitstorm, una tempesta di me*da.

Ero a casa e stavo correggendo il mio libro… Vedo sotto l’ultima foto che ho messo centinaia di commenti tipo “muori, morite tu e i tuoi figli di cancro”…

Quando uno mi insulta cancello e lo blocco. Se critichi e basta, puoi stare lì. Per come sono educato io, se mio padre avesse letto cose del genere scritte da me, mi avrebbe dato delle pacche. Però siccome adesso i figli imitano anche i genitori…

Poi ho anche pensato “meno male sia successo a me, perché ho capito i ragazzini che subiscono questa violenza che poi si buttano dal balcone… perché è una cosa talmente aggressiva… poi con quel linguaggio…”

Io cercavo anche di rispondere “non ho mai detto a una donna putt*na”. Era a favore delle donne…

Ma poi arrivano quelli seri, Repubblica, Corriere…

Ma poi qui a Il Volo del Mattino siamo come una famiglia, e ad esempio in famiglia uno si permette di dire cose che vanno un po’ fuori, perché certo io ho detto “per come è vestita, uno che la guarda direbbe “chi è ‘sto puttanun?”, ma io lo dico perché voi siete un po’ la mia famiglia. Ieri mi son trovato accusato di qualcosa che non ho fatto, ho detto il contrario.

Io chiedo scusa ai fan di Ariana, ma io non ho mai detto che è una putt*na. Poi capisco che voi avete bisogno di amare fortemente qualcuno perché siete lì su un’isola da soli… I vostri genitori dovrebbero fare una riunione e dire “ma dove eri dove quando tuo figlio augurava la morte a una persona?”.

È stata solo una seccatura per me, ma se ca*ano così davanti ad una persona che non ha gli strumenti per reggere, quella cosa lì ti soffoca…

Guardate quello che scrivono i vostri figli.

