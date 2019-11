CON ''LE IENE'' (12,6%) ITALIA1 È PRIMA RETE: BATTUTA SIA RAI1 CON FILMETTO IN REPLICA (11,3%) CHE CANALE5 CON LA NUOVA FICTION SPAGNOLA (11,7%) - TRACOLLO DI RAI3 CON MIRABELLA E FIALDINI (2,2%), NE APPROFITTA FAZIO ULTRA-POP CON STEFANO DE MARTINO, LE DONNE NUDE DI ALBANESE E IL TORMENTONE ''IO SONO GIORGIA'' (9,7-10,5%) - JUVE-MILAN BOOM SU SKY (10,4%) - GILETTI (6%) - 'DOMENICA IN' (19,4-16,9%) - ANNUNZIATA (6,5%) - PARDO (9,7%) - 'DOMEICA SPORTIVA' (9,9%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, domenica 10 novembre 2019, su Rai1 Nozze Romane ha conquistato 2.554.000 spettatori pari all’11.3% di share. Su Canale 5 la prima puntata di La Caccia – Monteperdido ha raccolto davanti al video 2.544.000 spettatori pari all’11.7% di share (presentazione di 8 minuti: 2.195.000 – 8.6%). Su Rai2 Che Tempo Che Fa, con ospiti come Antonio Albanese e Stefano De Martino, ha catturato l’attenzione di 2.389.000 spettatori (9.7%) mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 1.926.000 spettatori e il 10.5%.

MIRABELLA FIALDINI

Su Italia1 Le Iene ha intrattenuto 2.153.000 spettatori con il 12.6% di share (presentazione di 24 minuti: 1.945.000 – 7.6%). Su Rai3 Conta su di Noi – Speciale AIRC ha raccolto davanti al video 566.000 spettatori pari ad uno share del 2.2%. A seguire The Hollars segna 339.000 spettatori e l’1.6%. Su Rete4 Cast Away è stato visto da 783.000 spettatori con il 4% di share.

Su La7 Non è L’Arena ha interessato 1.151.000 spettatori con il 6%. Su Tv8 Quattro Hotel è stato seguito da 515.000 spettatori con il 2.1% di share. Sul Nove Pizza Hero – La Sfida dei Forni segna 290.000 spettatori (1.2%), nel primo episodio inedito, e 170.000 spettatori (0.9%), nel secondo episodio in replica. Sui canali Sky Juventus-Milan ha raccolto 2.591.000 spettatori con il 10.4%. Sul 20 Lone Survivor ha raccolto 422.000 spettatori con l’1.9%. Su Rai Premium Tale e Quale Show segna 267.000 spettatori con l’1.2%. Su Sky Uno Mix and Match – Il Guardaroba delle Meraviglie segna 5.335 spettatori con lo 0.02%.

FABIO FAZIO LUCIANA LITTIZZETTO

Ascolti TV Access Prime Time

Sempre bene 4 Ristoranti.

Su Rai1 I Soliti Ignoti ha raccolto 4.958.000 spettatori con il 19.6%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 3.212.000 spettatori con il 12.7%. Su Italia1 CSI Miami ha totalizzato 1.210.000 spettatori (4.9%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 1.045.000 spettatori con il 4.3%, nella prima parte, e 905.000 spettatori con il 3.6%, nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti segna 615.000 spettatori e il 2.5%. Sul Nove Camionisti in Trattoria segna 348.000 spettatori con l’1.4%.

Preserale

Caduta Libera deve accontentarsi del 16.6%.

FABIO FAZIO LUCIANA LITTIZZETTO STEFANO DE MARTINO

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.420.000 spettatori (17.6%) mentre L’Eredità ha ottenuto di 4554.000 spettatori (21.3%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.595.000 spettatori (13.6%) mentre Caduta Libera raccoglie 3.518.000 spettatori (16.6%). Su Rai2 Novantesimo Minuto ha appassionato 1.201.000 spettatori (6.6%), nella prima parte, e 1.367.000 spettatori (6.7%), nella seconda parte. Che Tempo Che Farà segna 1.122.000 telespettatori (5%). Su Italia1 CSI Miami ha totalizzato 638.000 spettatori (2.9%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha appassionato 908.000 spettatori con il 4%. Su Rai3 Blob segna 879.000 spettatori con il 3.8%. Su La7 Il Commissario Cordier ha appassionato 206.000 spettatori (share dell’1%). Su Sky Sport Serie A Parma- Roma ha raccolto 554.000 spettatori con il 2.9%.

Daytime Mattina

1,5 milioni di spettatori per la Santa Messa su Rai1.

lo scherzo delle iene a tina cipollari 21

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha interessato 310.000 spettatori con il 13.6%, nella presentazione, 795.000 spettatori con il 19% nella prima parte, e 1.723.000 spettatori con il 22.8% nella seconda parte. Paesi che Vai segna 1.455.000 spettatori e il 17.8%. La prima parte di A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.171.000 spettatori pari ad uno share del 14.4%. La Santa Messa segna 1.532.000 spettatori con il 17.4%. Su Canale5 il TG5 delle 8 segna 1.086.000 spettatori con il 17% e Planet raccoglie un ascolto di 500.000 telespettatori con il 6% di share.

Su Rai2 O Anche No ha tenuto compagnia a 103.000 spettatori (1.3%). Su Italia1 Hart of Dixie segna 183.000 spettatori con il 2.2% e 205.000 spettatori con il 2.5% nei primi due episodi. Su Rai 3 Provincia Capitale convince 415.000 spettatori con il 5.1% di share. Su Rete 4 I Viaggi del Cuore segna 155.000 spettatori con l’1.9%. la Santa Messa ha coinvolto 691.000 spettatori (8.4%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 214.000 spettatori con il 3.6% di share.

Daytime Mezzogiorno

Ventura al 4.2%.

Su Rai1 la seconda parte di A Sua Immagine segna 1.694.000 spettatori e il 16.2%. L’Angelus ha raccolto 1.818.000 spettatori (16.7%). Linea Verde ha intrattenuto 2.990.000 spettatori (20.1%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde ha interessato 1.019.000 spettatori con l’11.1% e Melaverde 2.054.000 con il 16.5%. Su Rai2 In Viaggio con Marcello ha ottenuto 429.000 spettatori con il 4.7%. A seguire La Domenica Ventura conquista 524.000 spettatori con uno share del 4.2%.

filippo roma aggredito dai cinque stelle

Su Italia1 Hart of Dixie segna il 2.6% con 268.000 spettatori. Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 1.359.000 spettatori con l’8% (Magazine XXL: 1.179.000 – 6.7%). Su Rai3 la prima puntata della nuova edizione de Il Posto Giusto registra 334.000 spettatori con uno share del 2%. Su Rete4 Colombo ha fatto compagnia a 349.000 spettatori con il 2.2%. Su La7 Mica Pizza e Fichi segna 141.000 spettatori con l’1.5%. L’Aria che Tira – Il Diario è stato scelto da 191.000 spettatori con l’1.3% di share.

Daytime Pomeriggio

Testa a testa tra Fialdini e D’Urso.

le iene la truffa dei rifiuti a roma 2

Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 3.280.000 spettatori pari ad uno share del 19.4%, nella prima parte, e 2.575.000 spettatori pari ad uno share del 16.9%, nella seconda parte (all’interno TG1 Edizione Straordinaria di 5 minuti: 2.393.000 – 16%). Il TG1 ha informato 2.297.000 spettatori pari al 15%. Da Noi… A Ruota Libera ha raccolto un ascolto medio di 2.394.000 spettatori pari al 14.1%.

Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.525.000 spettatori con il 14.4%. Beautiful ha raccolto 2.076.000 spettatori (12.1%). A seguire Una Vita ha interessato 2.050.000 spettatori (13%). Il Segreto ha appassionato 2.016.000 spettatori con il 13.5%. Domenica Live ha appassionato 2.340.000 spettatori con il 14.1% (L’Ultima Sorpresa: 2.110.000 – 11.6%). Su Rai2 Quelli Che ha convinto 1.119.000 spettatori (6.7%). Quelli che il Calcio segna il 7.7% con 1.164.000 spettatori. A Tutta Rete ha ottenuto 809.000 spettatori con il 5.2%.

Su Italia1 I Griffin raccoglie 515.000 spettatori con il 3.1%. A seguire Training Day ha convinto 355.000 spettatori con il 2.2%, nel primo episodio, e 326.000 spettatori con il 2.2%, nel secondo episodio. Su Rai3 Mezz’ora in Più ha interessato 1.035.000 spettatori con il 6.5%. Kilimangiaro – Il Grande Viaggio ha ottenuto 872.000 spettatori con il 5.8% mentre Kilimangiaro ha raccolto 1.683.000 spettatori con il 10.3%. Dalle 18.32 alle 18.54, TG3 Edizione Straordinaria segna 1.471.000 spettatori pari all’8%. Su Rete 4 Donnavventura ha registrato 346.000 spettatori con il 3.2%. Su La7 Sorveglianza Speciale ha appassionato 194.000 spettatori (share dell’1.2%).

VIERI CASSANO PARDO TIKI TAKA

Seconda Serata

Vicini Tiki Taka e la Domenica Sportiva.

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 522.000 spettatori pari ad uno share del 4.6%. Su Canale 5 Tiki Highlights ha raccolto 1.056.000 spettatori con l’8.2% mentre Tiki Taka ha intrattenuto 646.000 spettatori con il 9.7% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva segna 920.000 spettatori (9.9%) mentre L’Altra DS ha raccolto 269.000 spettatori (5.9%). Su Italia1 il cartone animato I Griffin segna un netto di 527.000 ascoltatori con il 12.2% di share. Su Rai 3 TG3 Mondo è visto da 217.000 spettatori (1.8%). Su Rete 4 Bordertown è la scelta di 142.000 spettatori (2.6%). Su Sky Sport Serie A Sky Calcio Club, prima parte, segna 312.000 spettatori e l’1.6%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.214.000 (24.1%) – Billy 3.846.000 (22.1%)

Ore 20.00 .51.86000 (22.3%)

TG2

Ore 13.00 1.647.000 (10%)

Ore 20.30 1.900.000 (7.7%)

TG3

Ore 14.25 1.639.000 (9.7%)

Ore 19.00 1.956.000 (9.6%)

TG5

Ore 13.00 3.087.000 (18.6%)

Ore 20.00 4.332.000 (18.5%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.259.000 (9.2%)

Ore 18.30 1.214.000 (6.6%)

TG4

Ore 12.00 375.000 (3.3%)

Ore 18.55 715.000 (3.5%)

TGLA7

Ore 13.30 510.000 (2.9%)

Ore 20.00 982.000 (4.2%)