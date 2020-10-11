mirko scarcella e gianluca vacchi MIRKO SCARCELLA E GIANLUCA VACCHI Mirko Scarcella e Vacchi Mirko Scarcella Ronaldo Vacchi e Ma rcelo mirko scarcella giorgia gabriele gianluca vacchi sarah nile MIRKO SCARCELLA E GIANLUCA VACCHI
''IO AL NANETTO GLI STACCO LA TESTA, PERCHÉ IO NON SONO DIPLOMATICO COME VOI. MA NON POSSO DIRLO'' (VIDEO). DI CHI STARÀ PARLANDO VACCHI? DOPO LO SCARCELLA-GATE SOLLEVATO DALLE ''IENE'', IL GURU DI INSTAGRAM È INTERVENUTO A ''NON È L'ARENA'' DA GILETTI, CHE STASERA OSPITERÀ SIMONE D'AURIA, UNO DEI SUOI ACCUSATORI-
mirko scarcella e gianluca vacchi MIRKO SCARCELLA E GIANLUCA VACCHI Mirko Scarcella e Vacchi Mirko Scarcella Ronaldo Vacchi e Ma rcelo mirko scarcella giorgia gabriele gianluca vacchi sarah nile MIRKO SCARCELLA E GIANLUCA VACCHI
''SENZA LE SIGARETTE SONO UN ASSASSINO A PIEDE LIBERO'' - GIOVANNI BENINCASA TRA TROISI E ''CARRAMBA!'', BORGES E LUNDINI. ''LA PARTE PIÙ DIVERTENTE DEL MIO LAVORO È AIUTARE QUALCUNO A ESSERE CHI È. DI SOLITO, UN GENIO SA DI ESSERE UN GENIO, HA SOLAMENTE BISOGNO DI CHI LO AIUTI A TIRARE TUTTO FUORI E ILLUMINARLO. QUANDO ANDAI DA MAMMUCCARI ERO COSÌ ENTUSIASTA DA SEMBRARE EQUIVOCO E INFATTI LUI PER PRIMA COSA MI DISSE: MA SEI FROCIO? ANCHE CON LUNDINI È ANDATA COSÌ. NON CHE ABBIA PENSATO CHE LO STESSI ADESCANDO: INTENDO CHE…''
A BRUXELLES ARRIVA IL MESSIA DEI LEGHISTI (QUASI) EUROPEISTI: GIORGETTI INCONTRERÀ I 28 DEPUTATI EUROPEI INSIEME A SALVINI. ALL'ORDINE DEL GIORNO LA (QUASI) SVOLTA LIBERALE: SICCOME ALL'EUROPARLAMENTO NON TOCCANO PALLA, C'È CHI VUOLE PASSARE AL GRUPPO MISTO, UN PURGATORIO PER ARRIVARE AL PPE PRIMA DELLE PROSSIME ELEZIONI. COSÌ DA NON AVERE GLI EUROCRATI COME NEMICO NUMERO UNO
FIBRA SFIBRANTE – STALLO SULLA RETE UNICA CON STARACE CHE TIENE A BAGNOMARIA L'OFFERTA DI MACQUARIE PER IL 50% DI OPEN FIBER: PER IL 15 È FISSATO UN NUOVO CONSIGLIO DI ENEL, MA PARE CI SARÀ SOLO UN AGGIORNAMENTO SENZA DECISIONI DEFINITIVE - TIM VORREBBE IL 51% DELLA RETE UNICA CONCORDANDO CON CDP UNA GOVERNANCE NEUTRA MENTRE DA BRUXELLES GIUNGONO SEGNALI DI ATTENZIONE RISPETTO AI RISCHI DI UN'INTEGRAZIONE VERTICALE
SCAMBISTI MA NON NEGAZIONISTI - CI SCRIVE IL FONDATORE DI ''ASSOSEX'': ''I NOSTRI INCONTRI SESSUALI SI SVOLGONO IN PIENA SICUREZZA, TUTTI I SOCI SONO SOTTOPOSTI A TEST SIEROLOGICO. ABBIAMO CHIUSO LE ATTIVITÀ PER PRIMI DURANTE IL LOCKDOWN E ALLA RIAPERTURA ABBIAMO ATTIVATO UN PROTOCOLLO DI SCREENING GIÀ ESEGUITO SU 10MILA PARTECIPANTI. E A PROPOSITO DEI DUE CLUB CHE CITATE NELL'ARTICOLO VI DICO CHE…''
PERCHE’ VIETARE IL CALCETTO? TUTTI GLI SPORT DI CONTATTO A LIVELLO AMATORIALE IN BILICO: DOMANI INCONTRO SPERANZA-CTS - IL MONDO DEL CALCIO A 5 IN RIVOLTA: "SEGUIAMO PROTOCOLLI RIGOROSI. RISPETTIAMO TUTTE LE NORME SUL CONTINGENTAMENTO E SUL DISTANZIAMENTO. SAREBBE UNA DECISIONE ASSURDA CHE METTEREBBE IN GINOCCHIO UN SETTORE GIÀ PROVATISSIMO”. TORNIAMO A CONSIDERARE GLI SPORTIVI COME UNTORI? I FOCOLAI "SPORTIVI" SONO UNA MINIMA PARTE DI QUELLI "RICREATIVI" CHE RAPPRESENTANO IL 4,1 PER CENTO DEL TOTALE…
CAFONALINO DELL'ANIMA TUA – "PER DIMOSTRARE COME OGGI LE IMPRESE SONO ATTENTE E SONO VICINE AI PROPRI DIPENDENTI, SONO VICINE ALLA COMUNITÀ E CREANO BENESSERE'', E' TORNATA DI CORSA DA PECHINO GIOVANNA BOTTERI PER RICEVERE IL PREMIO "ANIMA" – VIDEO
IL BUCO DELLE MERAVIGLIE - IN ATTESA DI POTER RICOMINCIARE A VIAGGIARE, GODETEVI LE SPETTACOLARI IMMAGINI DI PLAYA DEL AMOR, IN MESSICO: IL VIDEO, CATTURATO DA UN DRONE, MOSTRA LA “SPIAGGIA INVISIBILE” SULL’ISOLA MARIETA, FORMATASI ALL’INTERNO DI UN ANTICO CRATERE VULCANICO – PER ARRIVARE A GODERSI UNA GIORNATA DI SOLE IN QUESTO LUOGO PARADISIACO BISOGNA ATTRAVERSARE UN… - VIDEO
BRIATORE UOMO DELLA STRADA - ''RAGAZZI, BASTA CON GLI ASSEMBRAMENTI''. IL BILLIONAIRE, COME MOLTI ITALIANI, UN GIORNO E' RASSICURATO E QUELLO DOPO E' ALLARMATO. OGGI CAZZIA I GIOVANI CHE LA SERA SI APPICCICANO PER STRADA E NEI LOCALI, IERI PUBBLICAVA IL CONFRONTO DEI NUMERI TRA MARZO E OGGI: A PARITÀ DI CONTAGI, LE MORTI E LE TERAPIE INTENSIVE SONO DIECI VOLTE MENO. SOLO CHE ALL'EPOCA SI TESTAVANO (QUASI) SOLO I POSITIVI, E ORA SONO MIGLIORATE TECNICHE E CURE. MA SE GLI OSPEDALI TORNANO A SOVRAFFOLLARSI…