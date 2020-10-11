''IO AL NANETTO GLI STACCO LA TESTA, PERCHÉ IO NON SONO DIPLOMATICO COME VOI. MA NON POSSO DIRLO'' (VIDEO). DI CHI STARÀ PARLANDO VACCHI? DOPO LO SCARCELLA-GATE SOLLEVATO DALLE ''IENE'', IL GURU DI INSTAGRAM È INTERVENUTO A ''NON È L'ARENA'' DA GILETTI, CHE STASERA OSPITERÀ SIMONE D'AURIA, UNO DEI SUOI ACCUSATORI

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BRIATORE UOMO DELLA STRADA - ''RAGAZZI, BASTA CON GLI ASSEMBRAMENTI''. IL BILLIONAIRE, COME MOLTI ITALIANI, UN GIORNO E' RASSICURATO E QUELLO DOPO E' ALLARMATO. OGGI CAZZIA I GIOVANI CHE LA SERA SI APPICCICANO PER STRADA E NEI LOCALI, IERI PUBBLICAVA IL CONFRONTO DEI NUMERI TRA MARZO E OGGI: A PARITÀ DI CONTAGI, LE MORTI E LE TERAPIE INTENSIVE SONO DIECI VOLTE MENO. SOLO CHE ALL'EPOCA SI TESTAVANO (QUASI) SOLO I POSITIVI, E ORA SONO MIGLIORATE TECNICHE E CURE. MA SE GLI OSPEDALI TORNANO A SOVRAFFOLLARSI…