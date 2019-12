''IO RICORDO'', MA NON VEDO: MALISSIMO IL FILM-TV SU PIAZZA FONTANA DI RAI1 (10,5%), BATTUTO DA ''ALL TOGETHER NOW'' (14,2%) - BENE DEL DEBBIO (6,1%), FORMIGLI (5,2%), DANDINI (5,6%) - LA FINALE DI 'XFACTOR' (2,9 + 3,7%) - IL DOC DI NOVE SU BOSSI (0,9%) - MORENO (3,1%), PALOMBA (5,3-5,4%), GRUBER (6,7%) - AMADEUS (20,9%), 'STRISCIA' (16,7%) - E.DANIELE (17,9-15,1%) - 'FORUM' (18,7%), ISOARDI (13,8%) - BRU-NEO (8%) - MANNONI (4,8%), 'CONFESSIONE REPORTER' (4%)

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

Su Rai1 Io Ricordo Piazza Fontana ha conquistato 2.406.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Canale 5 All Together Now ha raccolto davanti al video 2.570.000 spettatori pari al 14.2% di share. Su Rai2 Pretty Princess ha interessato 1.351.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia 1 Divergent ha catturato l’attenzione di 1.341.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Stati Generali ha raccolto davanti al video 1.145.000 spettatori pari ad uno share del 5.6%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.086.000 spettatori con il 6.1% di share. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 1.094.000 spettatori con uno share del 5.2%.

Su TV8 la finale di X Factor ha segnato il 2.9% con 622.000 spettatori; lo stesso programma ha siglato invece su Sky Uno il 3.7% con 796.000 spettatori (qui gli ascolti dello scorso anno). Sul Nove Umberto B. – Il Senatur ha catturato l’attenzione di 204.000 spettatori (0.9%). Su La5 Il Segreto di Natale si porta al 3.5% con 843.000 spettatori. Su Sky Sport Uno l’incontro di Europa League Roma-Wolfsberg sigla l’1.2% con 290.000 spettatori. Su Cielo Il Giro del Mondo in 80 giorni piace a 283.000 spettatori con l’1.2% di share.

Access Prime Time

Ante Factor allo 0.9%

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.367.000 spettatori con il 20.9%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.297.000 spettatori con uno share del 16.7%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 3.1% con 799.000 spettatori. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.303.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 Non ho l’Età ha appassionato 1.362.000 spettatori pari al 5.6% e Un Posto al Sole 1.800.000 (7%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.324.000 individui all’ascolto (5.3%) nella prima parte e 1.393.000 (5.4%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.715.000 spettatori (6.7%). Su TV8 Ante Factor piace a 241.000 spettatori con lo 0.9% di share. Sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 533.000 spettatori con il 2.1%.

Preserale

L’Europa League al 2.4%

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.485.000 spettatori (20.4%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.022.000 spettatori (24.7%). Su Canale 5 Conto alla Rovescia segna 3.266.000 spettatori con il 16.4% di share (presentazione 2.201.000 con il 13.3% di share). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 664.000 spettatori (3.6%) e NCIS 1.138.000 (5.1%) nel secondo. Su Italia1 Studio Aperto Mag segna il 3.5% con 636.000 spettatori e CSI Miami ha totalizzato 769.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 Blob segna 1.139.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 4.1% con 854.000 spettatori. Su La7 Mr Nat ha appassionato 170.000 spettatori (share dell’1%). Su Tv8 l’incontro di Europa League Rennes-Lazio fa compagnia a 519.000 spettatori (2.4%).

Daytime Mattina

Agorà oltre il 10%

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 918.000 telespettatori con il 16.9% di share; Storie Italiane ottiene 962.000 spettatori con il 17.9% di share nella prima parte e 994.000 (15.1%) nella seconda. Su Canale5 Mattino Cinque ha informato 831.000 spettatori (14.3%) nella prima parte e 740.000 (13.9%) nella seconda. Su Rai 2 Radio 2 Social Club sigla il 2.9% con 167.000 spettatori e Tg2 Italia è visto da 186.000 spettatori (3.5%). Su Italia 1 E’ quasi Magia Johnny ottiene un ascolto di 101.000 spettatori pari all’1.6% e The Mentalist piace a 155.000 spettatori (2.8%) nel primo episodio e a 180.000 (2.6%) nel secondo.

Su Rai3 Agorà convince 588.000 spettatori pari al 10.1% di share; Mi Manda RaiTre si porta all’8.4% con 451.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Un Detective in Corsia registra 175.000 spettatori con share del 3.1%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 185.000 spettatori con il 4% nelle News e 286.000 (4.8%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 317.000 spettatori pari al 5.9%.

Daytime Mezzogiorno

Sport Mediaset 8%

Su Rai1 La Prova del Cuoco ha raccolto 1.577.000 spettatori con il 13.8%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.586.000 telespettatori con il 18.7%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 443.000 spettatori con il 6.3% nella prima parte e 1.019.000 (9.6%) nella seconda. Su Italia 1 l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 1.179.000 spettatori con l’8%. Su Rai3 Tutta Salute è seguito da 512.000 spettatori (7.5%), Quante Storie si porta al 6.2% con 786.000 spettatori e Passato e Presente al 4.4% con 659.000 spettatori. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 132.000 spettatori con l’1.9% di share nella prima parte e 211.000 (1.8%) nella seconda e La Signora in Giallo fa compagnia a 634.000 spettatori (4.4%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 492.000 spettatori con share del 7.4% nella prima parte, e 586.000 spettatori con il 5.1% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Record per Detto Fatto (senza la concorrenza di Vieni da Me)

Su Rai1 lo Speciale del Tg1 per l’Anniversario della Strage di Piazza Fontana ha convinto 1.067.000 spettatori (7.4% di share), il collegamento con La Vita in Diretta è stato seguito da 1.162.000 spettatori (9.2%) e Il Paradiso delle Signore piace a 1.564.000 spettatori (13.3%). La Vita in Diretta informa 1.834.000 spettatori con il 13.8% (presentazione 1.424.000 – 11.9%). Su Canale5 Beautiful appassiona 2.677.000 spettatori (17.6%), Una Vita ha convinto 2.619.000 spettatori con il 17.6% di share mentre Uomini e Donne si porta al 20.5% con 2.665.000 spettatori (Uomini e Donne Finale al 20.8% con 2.421.000 spettatori).

Il Segreto sigla il 21.6% con 2.525.000 spettatori. Pomeriggio Cinque si porta al 17.3% con 2.187.000 spettatori nella prima parte, al 16.5% con 2.309.000 spettatori nella seconda e al 12.% con 1.826.000 spettatori nella terza, di breve durata. Su Rai 2 Detto Fatto ha convinto 1.077.000 spettatori (8.1%), Squadra Speciale Cobra 11 606.000 (5.2%) nel primo episodio e 717.000 (5.7%) nel secondo. Su Italia1 I Simpson intrattengono 873.000 spettatori (5.8%) nel primo episodio, 1.107.000 (7.4%) nel secondo e 1.068.000 (7.4%) nel terzo.

Batman Forever diverte 413.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 La Grande Storia ha fatto compagnia a 582.000 spettatori (4.8%) e Geo a 1.924.000 spettatori con il 14% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.153.000 spettatori con l’8.1%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 472.000 spettatori con il 3.8% e Tagadoc 198.000 (1.6%). Su TV8 Un Natale da favola si porta al 3.2% con 377.000 spettatori e Vite da Copertina piace a 185.000 spettatori (1.4%) e su Real Time Amici di Maria De Filippi convince 258.000 spettatori (1.7%). Su Paramount Network Nick e la Renna che non sapeva volare si porta all’1.6% con 235.000 spettatori.

Seconda Serata

Confessione Reporter 4%

Su Rai1 Porta a Porta convince 663.000 spettatori con l’8% di share. Su Canale 5 il Tg5 Notte ha totalizzato una media di 486.000 spettatori pari ad uno share del 9.5%. Su Rai2 Romanzo di una Strage segna 276.000 spettatori con il 3.1%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna il 4.8% con 391.000 spettatori. Su Italia1 Il Nome delle Ombre viene visto da una media di 360.000 ascoltatori con il 6.1% di share. Su Rete4 Confessione Reporter ha segnato il 4% con 185.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.151.000 (20.8%)

Ore 20.00 5.110.000 (22%)

TG2

Ore 13.00 1.932.000 (13.9%)

Ore 20.30 1.433.000 (5.7%)

TG3

Ore 14.25 1.645.000 (11.2%)

Ore 19.00 2.120.000 (11.3%)

TG5

Ore 13.00 2.786.000 (19.8%)

Ore 20.00 4.259.000 (18.1%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.179.000 (8%)

Ore 18.30 852.000 (5.5%)

TG4

Ore 12.00 324.000 (3.5%)

Ore 18.55 803.000 (4.3%)

TGLA7

Ore 13.30 659.000 (4.3%)

Ore 20.00 1.215.000 (5.2%)