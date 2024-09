''A ‘UNOMATTINA’ UN OSTEOPATA HA 'SCROCCHIATO' IL COLLO DEL CONDUTTORE OSSINI. LA STESSA MANOVRA MI CAUSÒ L’ICTUS'' - ANDREA VIANELLO, EX DIRETTORE DI RAINEWS, RIVELA: "SECONDO I MEDICI IL MOVIMENTO PROVOCÒ LA DISSECAZIONE DELLA CAROTIDE E, QUINDI, L’ICTUS. È PERICOLOSO" - IL MALORE NEL 2019: "NON RIUSCIVO PIÙ A PARLARE. LA MIA FORTUNA È STATA LA LUCIDITÀ DI MIA MOGLIE, CHE HA SUBITO CAPITO LA GRAVITÀ DELLA SITUAZIONE E HA CHIAMATO I SOCCORSI"

Venerdì a “Unomattina” su Rai1 un osteopata ha svolto una manovra in studio sul collo del conduttore Massimiliano Ossini. Una pratica che però non è sfuggita a un altro volto Rai, Andrea Vianello, che su X denuncia:

«Stamattina a Unomattina un osteopata ha scrocchiato il collo del conduttore in diretta. La stessa manovra che mi ha causato 5 anni fa, secondo i medici, la dissecazione della carotide e l’ictus, come ho raccontato e scritto pubblicamente varie volte. Gravissimo e pericoloso».

Nel febbraio del 2019 Vianello subì un ictus in cui perse la parola per diverso tempo: «Non riuscivo più a parlare: sono riuscito solo ad urlare – raccontò in un’intervista a Vanity Fair – La mia fortuna è stata la lucidità di mia moglie, che ha subito capito la gravità della situazione e ha chiamato i soccorsi.

Quando mi sono risvegliato dall’operazione, che sapevo essere tanto rischiosa, ero contento di essere vivo. Ma non parlavo: ero sperduto, come un bambino, e avevo la terribile sensazione di essere guardato come una persona che non capisce.

Non avevo più voglia di farmi vedere da nessuno, temevo che mi guardassero come un mostro. Le parole erano prigioniere del mio cervello, e io, che mi ero identificato come uomo di parole, avevo la sensazione che tutto fosse finito. Ma non è stato così: ci vuole il tempo e ci vogliono le persone giuste». […]

andrea vianello foto di bacco