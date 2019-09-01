Hanno iniziato bene. #unomattina #VeryNormalTRASH pic.twitter.com/CuKOCZ8h8U— lallero (@see_lallero) 9 settembre 2019
''MA COME C***O E' POSSIBILE'' - VIDEO: LA PRIMA PUNTATA DI ''UNOMATTINA'' PARTE COL BOTTO, E L'INVIATA A PIACENZA PER L'OMICIDIO DI ELENA POMARELLI, CARLOTTA RICCI, SI FA SCAPPARE UN'IMPRECAZIONE IN DIRETTA, CONVINTA DI NON ESSERE IN ONDA - L'OCCHIO PALLATO (MA PROFESSIONALE) DI VALENTINA BISTI-
Hanno iniziato bene. #unomattina #VeryNormalTRASH pic.twitter.com/CuKOCZ8h8U— lallero (@see_lallero) 9 settembre 2019
POSTA! – “CHE PECCATO NON POTER GODERE DELLA POLEMICA FRA PARTITO DI BIBBIANO E MOVIMENTO DI BIBBONA” – “ZINGARETTI: ‘A CONTE CHIEDIAMO LEALTÀ E SAREMO LEALI’. CHIARISSIMO. COME SI È FATTO ALL’INTERNO DEL PD QUANDO GOVERNAVA RENZI” - “BEPPE GRILLO COSI LOQUACE CON I GIOVANI (DEL PD), CHE APPELLO AVRÀ FATTO AL FIGLIO CIRO?”
“GLI ITALIANI HANNO FAME, E VOI GLI AVETE TOLTO IL PANE” – ROBERTO SPERANZA E ALESSANDRO DI BATTISTA ORA SONO ALLEATI, MA NEL 2014 FURONO PROTAGONISTI DI UNA LITE CULT IN SALA STAMPA ALLA CAMERA – IL MINISTRO DELLA SALUTE DAVA DEL FASCISTA AL FUTURO ALLEATO DI GOVERNO, CHE CON POSA TEATRALE LO INVITAVA A TAGLIARSI LO STIPENDIO ACCUSANDOLO DI AVER AFFAMATO IL POPOLO – VIDEO
UN BEL CAPPIO DI SETA AL COLLO – LA “VIA DELLA SETA" È LA SCOMMESSA DEL SECOLO PER IL NUOVO PREDOMINIO MONDIALE - RAMPINI: “I MILLE MILIARDI CHE PECHINO HA PROMESSO SONO UN PIANO MARSHALL CON GLI STEROIDI” - CON LA 'VIA DELLA SETA' STA COSTRUENDO UNA CONTRO-RETE DI ALLEANZE CHE FA GRIDARE AL NEOCOLONIALISMO…”
‘NDRINE STUPEFACENTI! NON SOLO COCA: DAL CANADA ALL'ITALIA, LE COSCHE CALABRESI SFIDANO MESSICANI E CINESI NEL BUSINESS DEL FENTANYL - LE FAMIGLIE DELLA LOCRIDE E DELLA COSTA TIRRENICA OTTENGONO 18 MILIONI € DA QUESTO MERCATO: ECCO LE RAGIONI CHE HANNO SPINTO LA ‘NDRANGHETA A PUNTARE SULLA NUOVA DROGA - NEGLI ULTIMI TRE ANNI SOLO NEL PORTO DI GIOIA TAURO SONO STATE SEQUESTRATE CIRCA 50 MILIONI DI PASTIGLIE
NEL BEACH CI VUOLE CU*O! AL FORO ITALICO OLTRE 18.500 SPETTATORI E UN INCASSO CHE HA SUPERATO I 200MILA EURO PER LE “BEACH VOLLEY FINALS” – DELUSIONE PER GLI AZZURRI - LA POLEMICA SOCIAL PER LE FOTO E LE INQUADRATURE DEL LATO B DELLE GIOCATRICI… - FOTOGALLERY PER "DIETROLOGI"
CAFONAL – DESTRA, SINISTRA, CENTRO, ISOLE COMPRESE, PER LA FESTA DEGLI 80 ANNI DI PAOLO CIRINO POMICINO – ATTOVAGLIATI COMBATTENTI E REDUCI DELLA PRIMA E SECONDA REPUBBLICA: DA GIANNI LETTA A PADELLARO, DA FORMICA A BAUDO, DA GIULIANO FERRARA A GAMBERALE – INTERVISTA: “LA POLITICA È UNA SCIENZA ESATTA, C'È UN RAPPORTO PRECISO DI CAUSA ED EFFETTO. MA QUI DOMINA L'IGNORANZA. UN DISASTRO - NELLA PRIMA REPUBBLICA IL TRASFORMISMO NON C'ERA. UNO SOLO, FRANCO BASSANINI, PASSÒ DAI SOCIALISTI ALL' OPPOSIZIONE: E FU PURE SCHIAFFEGGIATO IN TRANSATLANTICO” - VIDEO
LA BOEING HA MOLTO STRESS IN TEST - ESPLODE UNA PORTA DEL NUOVO 777X DURANTE GLI STRESS TEST: UN NUOVO STOP PER L'AZIENDA, CHE GIÀ AVEVA AVUTO PROBLEMI CON I MOTORI PER IL NUOVO GIGANTE DEI CIELI E AVEVA POSTICIPATO IL LANCIO DI UN ANNO - DOPO IL PASTICCIO DEL 737 MAX, ANCORA A TERRA, BOEING PUNTA MOLTO SU QUESTO VELIVOLO, TALMENTE GRANDE CHE LE PUNTE DELLE ALI SI PIEGANO PER POTER MUOVERSI NEGLI AEROPORTI (VIDEO)
PENSAVO FOSSE TUMORE E INVECE ERA… - DUE ANNI DI CHEMIOTERAPIA PER NULLA: LA CANTANTE MARISA SACCHETTO (SANREMO, CASTROCARO, TINTO BRASS) HA SCOPERTO DI NON AVERE IL CANCRO CHE LE AVEVANO DIAGNOSTICATO. UN CALVARIO DI PESANTI CURE E SOFFERENZE INUTILI. ORA HA PRESENTATO DENUNCIA E FATTO CAUSA CIVILE PER ESSERE RISARCITA