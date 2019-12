''I MEDICI'' (17,3%) VS ''WONDER WOMAN'' (12,9%) - ''LE IENE'' CHE SCHIANTANO CONTE (12,2%) - BIANCA RISALE (5,6%) E SUPERA GIORDANO (5,3%) MA FLORIS VINCE TRA I TALK (6,4%) - MORENO (3,5%), PALOMBA (5,8-4,5%) - 'STRISCIA' (17,7%) VS AMADEUS (22,9%) - E.DANIELE (18,6-16,7%) - 'FORUM' (19,2%), ISOARDI 13,5%) - BRU-NEO (10%), COSTANZO (9,8%)

Su Rai1 I Medici – Nel Nome della Famiglia ha conquistato 3.837.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Canale 5 Wonder Woman ha raccolto davanti al video 2.540.000 spettatori pari al 12.9% di share. Su Rai2 Come ti ammazzo il Bodyguard ha interessato 984.000 spettatori pari al 4.1% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 2.083.000 spettatori (12.2%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.200.000 spettatori pari ad uno share del 5.6%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 1.040.000 spettatori con il 5.3% di share.

Su La7 diMartedì ha registrato 1.394.000 spettatori con uno share del 6.4%. Su TV8 Il Collezionista di ossa ha segnato l’1.7% con 389.000 spettatori mentre sul Nove I Tuoi, i Miei e i Nostri ha catturato l’attenzione di 345.000 spettatori (1.4%). Su Rai Premium la replica di 20 Anni che siamo Italiani si porta all’1.3% con 298.000 spettatori e su La5 Lettera di Natale sigla il 2.6% con 649000 spettatori. Su Rai Sport la partita Fiorentina-Cittadella, utile per la Coppa Italia, è scelta da 610.000 spettatori (2.3%) nel primo tempo e da 603.000 spettatori (2.6%) nel secondo.

Access Prime Time

Otto e Mezzo al 7.3%

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.960.000 spettatori con il 22.9%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.597.000 spettatori con uno share del 17.7%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 3.5% con 904.000 spettatori. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.173.000 spettatori con il 4.6%. Su Rai3 Non ho l’Età ha appassionato 1.234.000 spettatori pari al 5.1% e Un Posto al Sole 1.744.000 (6.8%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.427.000 individui all’ascolto (5.8%) nella prima parte e 1.181.000 (4.5%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.879.000 spettatori (7.3%). Su TV8 Guess my Age piace a 593.000 spettatori con il 2.3% di share. Sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 533.000 spettatori con il 2.1%.

Preserale

Cuochi d’Italia al 2.3%

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.536.000 spettatori (21%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.085.000 spettatori (25.3%). Su Canale 5 Conto alla Rovescia segna 3.680.000 spettatori con il 18.7% di share (presentazione 2.414.000 con il 14.8% di share). Su Rai2 NCIS ha raccolto 703.000 spettatori (3.8%) nel primo episodio e 1.123.000 (5%) nel secondo. Su Italia1 Studio Aperto Mag segna il 3.6% con 646.000 spettatori e CSI Miami ha totalizzato 694.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 Blob segna 1.107.000 spettatori con il 4.8%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 4.2% con 931.000 spettatori. Su La7 Little Murders ha appassionato 182.000 spettatori (share dell’1.1%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 515.000 spettatori (2.3%). Su Rai Sport il secondo tempo di Genoa-Ascoli piace a 329.000 spettatori (1.7%).

Daytime Mattina

Coffee Break 5.7%

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 887.000 telespettatori con il 17.2% di share; Storie Italiane ottiene 930.000 spettatori con il 18.6% di share nella prima parte e 1.026.000 (16.7%) nella seconda. Su Canale5 Mattino Cinque ha informato 806.000 spettatori (14.9%) nella prima parte e 703.000 (14.1%) nella seconda. Su Rai 2 Radio 2 Social Club sigla il 2.6% con 139.000 spettatori e Tg2 Italia è visto da 129.000 spettatori (2.6%). Su Italia 1 E’ quasi Magia Johnny ottiene un ascolto di 84.000 spettatori pari all’1.3% e The Mentalist piace a 176.000 spettatori (3.4%) nel primo episodio e a 249.000 (3.6%) nel secondo. Su Rai3 Agorà convince 485.000 spettatori pari all’8.8% di share; Mi Manda RaiTre si porta al 6.9% con 345.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Un Detective in Corsia registra 139.000 spettatori con share del 2.7%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 196.000 spettatori con il 4.3% nelle News e 324.000 (5.6%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 288.000 spettatori pari al 5.7%.

Daytime Mezzogiorno

Forum oltre il 19%

Su Rai1 La Prova del Cuoco ha raccolto 1.516.000 spettatori con il 13.5%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.592.000 telespettatori con il 19.2%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 363.000 spettatori con il 5.5% nella prima parte e 851.000 (8.1%) nella seconda. Su Italia 1 l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 1.119.000 spettatori con il 7.9%. Su Rai3 Tutta Salute è seguito da 352.000 spettatori (5.6%), Quante Storie si porta al 6.5% con 818.000 spettatori e Passato e Presente al 4.5% con 646.000 spettatori. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 141.000 spettatori con il 2.1% di share nella prima parte e 241.000 (2.1%) nella seconda e La Signora in Giallo fa compagnia a 621.000 spettatori (4.4%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 420.000 spettatori con share del 6.6% nella prima parte, e 583.000 spettatori con il 5.1% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Lo Sportello di Forum all’8.3%

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 1.762.000 spettatori (12.7% di share) e Il Paradiso delle Signore piace a 1.556.000 spettatori (13.6%). La Vita in Diretta informa 1.852.000 spettatori con il 14.4% (presentazione 1.365.000 – 12.4%). Su Canale5 Beautiful appassiona 2.473.000 spettatori (16.8%), Una Vita ha convinto 2.536.000 spettatori con il 17.1% di share mentre Uomini e Donne si porta al 23.7% con 3.034.000 spettatori (Uomini e Donne Finale al 23.4% con 2.667.000 spettatori). Il Segreto sigla il 21.7% con 2.376.000 spettatori.

Pomeriggio Cinque si porta al 18% con 2.136.000 spettatori nella prima parte, al 17% con 2.346.000 spettatori nella seconda e al 13.4% con 2.037.000 spettatori nella terza, di breve durata. Su Rai 2 Detto Fatto ha convinto 677.000 spettatori (5.2%), Squadra Speciale Cobra 11 608.000 (5.6%) nel primo episodio e 751.000 (6.3%) nel secondo. Su Italia1 I Simpson intrattengono 983.000 spettatori (6.7%) nel primo episodio, 1.162.000 (7.8%) nel secondo e 1.063.000 (7.3%) nel terzo. Big Bang Theory diverte 721.000 spettatori (5.6%) e Shooter 304.000 (2.6%). Su Rai3 Il Commissario Rex ha fatto compagnia a 550.000 spettatori (4.6%) e Geo a 1.767.000 spettatori con il 13.2% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.153.000 spettatori con il 8.3%.

Su La7 Tagadà ha ottenuto 439.000 spettatori con il 3.6% mentre Tagadoc ne ottiene 180.000 (1.5%). Su TV8 Vite da Copertina piace a 139.000 spettatori (1.1%) e su Real Time Amici di Maria De Filippi convince 234.000 spettatori (1.6%). Su Rai Sport l’incontro di Coppa Italia Cremonese-Empoli ha siglato l’1% con 118.000 spettatori nel primo tempo e l’1.7% con 187.000 spettatori nel secondo, mentre il primo tempo di Genoa-Ascolti ha coinvolto 299.000 spettatori con il 2.1% di share.

Seconda Serata

Trial & Error 11.5%-9.9%

Su Rai1 Porta a Porta convince 934.000 spettatori con il 10% di share. Su Canale 5 Maurizio Costanzo Show ha totalizzato una media di 573.000 spettatori pari ad uno share del 9.8%. Su Rai2 #RagazziContro segna 369.000 spettatori con il 2.4%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna il 5.5% con 453.000 spettatori. Su Italia1 Trial & Error viene visto da una media di 571.000 ascoltatori con l’11.5% di share nel primo episodio e da 392.000 spettatori (9.9%) nel secondo. Su Rete4 Tre Tigri contro Tre Tigri ha segnato il 3.9% con 203.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.081.000 (21.1%)

Ore 20.00 5.390.000 (23.2%)

TG2

Ore 13.00 1.976.000 (14.6%)

Ore 20.30 1.456.000 (5.8%)

TG3

Ore 14.25 1.508.000 (10.3%)

Ore 19.00 2.070.000 (11.3%)

TG5

Ore 13.00 2.822.000 (20.7%)

Ore 20.00 4.390.000 (18.7%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.418.000 (12.6%)

Ore 18.30 752.000 (4.8%)

TG4

Ore 12.00 290.000 (3.2%)

Ore 18.55 754.000 (4.2%)

TGLA7

Ore 13.30 683.000 (4.7%)

Ore 20.00 1.255.000 (5.4%)