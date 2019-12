''I MEDICI'' (17,5%) VS D'URSO (12,9%) - ''MALEDETTI AMICI MIEI'' CHIUDE CON IL 3,6% - SU ITALIA1 LA PRIMA TV DEI ''PIRATI DEI CARAIBI 5'' ALL'8,5% - ''REPORT'' (7,3%) - PORRO (6,9%) - OTTIMI ASCOLTI PER LE PICCOLE DEL DIGITALE (LA5 3,5%) - MORENO (3,2%), PALOMBA (4,9-4,3%) - GRUBER (7,4%) - AMADEUS (22,2%), ''STRISCIA'' (17,2%) - E.DANIELE (20,1-15,5%) - ''FORUM'' (18,1%), ISOARDI (13,2%) - 'FRONTIERE' (9,7%) - 'CHE CI FACCIO QUI' (6%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, lunedì 9 dicembre 2019, su Rai1 I Medici 3 – Nel Nome della Famiglia ha conquistato 3.819.000 spettatori pari al 17.5% di share. Su Canale 5 – dalle 21.43 all’1.19 – Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.045.000 spettatori pari al 12.9% di share. Su Rai2 l’ultima puntata di Maledetti Amici Miei ha interessato 725.000 spettatori pari al 3.6% di share. Su Italia 1 la prima tv di Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar ha intrattenuto 1.850.000 spettatori (8.5%). Su Rai3 Report ha ottenuto 1.732.000 spettatori pari al 7.3%.

maledetti amici miei 7

Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.255.000 spettatori con il 6.9% di share. Su La7 Grey’s Anatomy ha registrato 641.000 spettatori con uno share del 2.8% (presentazione di 23 minuti: 617.000 – 2.3%). Su Tv8 007 Skyfall ha ottenuto 501.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove Pizza Hero – La Sfida dei Forni ha realizzato 397.000 spettatori con uno share dell’1.6%, nel primo episodio, e 205.000 spettatori con uno share dell’1.1%, nel secondo episodio. Su Iris Ocean’s Thirteen ha raccolto 385.000 spettatori con l’1.7%. Su La5 Seguendo Una Stella segna 851.000 spettatori con il 3.5%. Su Rai Movie Preparati la Bara! segna 376.000 spettatori e l’1.5%. Su Fox Life This is Us 4 segna 40.000 spettatori e lo 0.2%.

Ascolti TV Access Prime Time

Amadeus supera i 6 milioni (picco di 7,5 milioni alle 21.30).

Su Rai1 I Soliti Ignoti ottiene 6.016.000 spettatori con il 22.2%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.651.000 spettatori con uno share del 17.2%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 857.000 spettatori con il 3.2%. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.362.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3 Non ho l’età raccoglie 1.269.000 spettatori con il 5% mentre la soap Un Posto al Sole ha appassionato 1.865.000 spettatori pari al 7%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.275.000 individui all’ascolto (4.9%), nella prima parte, e 1.161.000 spettatori (4.3%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.985.000 spettatori (7.4%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 655.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 446.000 spettatori con l’1.7%. Su La5 Uomini e Donne ha raccolto 660.000 spettatori con il 2.6% (finale: 783.000 – 2.9%).

Preserale

maledetti amici miei 6

L’esordio di 100 di Questo Giorno si ferma al 2.6%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.792.000 spettatori (21.8%) mentre L’Eredità ha raccolto 5.304.000 spettatori (25.5%). Su Canale 5 Conto alla Rovescia – Presentazione ha raccolto 2.278.000 spettatori (13.7%) mentre Conto alla Rovescia ha interessato 3.324.000 spettatori (16.5%). Su Rai2 Blue Bloods ha ottenuto 681.000 spettatori (3.6%) mentre NCIS ha raccolto 1.200.000 spettatori (5.1%). Su Italia1 Studio Aperto Mag ha informato 744.000 spettatori (4.1%). CSI Miami ha totalizzato 803.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 Blob segna 1.203.000 spettatori con il 5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 753.000 individui all’ascolto con il 4.1% (dato comprensivo delle due parti in onda prima e dopo il tg). La prima puntata di 100 di Questo Giorno segna 611.000 spettatori e il 2.6%. Su La7 Mr. Nat ha appassionato 206.000 spettatori (share dell’1.2%). Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 443.000 spettatori con il 2%.

Daytime Mattina

Storie Italiane supera il 20% nella prima parte.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 948.000 telespettatori con il 18.1%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.074.000 spettatori (20.1%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 849.000 spettatori (15%), nella prima parte, e 850.000 spettatori (15.9%) nella seconda parte. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 162.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia 1 Rossana segna 142.000 spettatori e il 2.6%. The Mentalist ottiene un ascolto di 209.000 spettatori pari al 3.9% di share. Su Rai3 Agorà convince 525.000 spettatori pari al 9.2% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 356.000 spettatori con il 6.7%. Su Rete 4 Un Detective in Corsia registra una media di 131.000 spettatori (2.4%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 307.000 spettatori con il 5.6%. A seguire Coffee Break ha informato 302.000 spettatori pari al 5.6%.

maledetti amici miei 5

Daytime Mezzogiorno

Solo il 5.4% per la prima parte de I Fatti Vostri.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 975.000 spettatori (15.5%). La Prova del Cuoco ha raccolto 1.540.000 spettatori con il 13.2% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.546.000 telespettatori con il 18.1%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 361.000 spettatori con il 5.4%, nella prima parte, e 875.000 spettatori con l’8.1%, nella seconda parte. Su Italia 1 The Mentalist raccoglie 296.000 spettatori con il 4.3%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.089.000 spettatori con il 7.5%.

Su Rai3 Tutta Salute ha interessato 448.000 spettatori con il 6.9%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 995.000 spettatori (10.7%). Quante Storie ha raccolto 855.000 spettatori (6.6%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 162.000 spettatori con il 2.4%, nella prima parte, e 228.000 spettatori (1.9%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 608.000 (4.2%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 480.000 spettatori con share del 7.5% nella prima parte, e 612.000 spettatori con il 5.2% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

La Magia del Natale su Tv8 arriva al 3.6%, su Italia1 Mission Impossibile 2 al 3.5%.

pirati dei caraibi la vendetta di salazar

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 1.804.000 spettatori pari al 12.7% della platea. Il Paradiso delle Signore ha ottenuto 1.729.000 spettatori con il 14.4%. La Vita Diretta ha raccolto 1.472.000 spettatori con il 12.4%, nella breve presentazione di 15 minuti, e 1.985.000 spettatori con il 14.8%. Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.651.000 spettatori con il 17.1%. Una Vita ha convinto 2.513.000 spettatori con il 16.9% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 3.167.000 spettatori con il 24% (finale: 2.780.000 – 23.3%). Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 2.630.000 spettatori pari al 22.5% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 2.136.000 spettatori (17.1%), nella prima parte, 2.354.000 spettatori (16.7%), nella seconda parte, e .000 spettatori (%) nell’ultima parte di breve durata.

Su Rai2 Detto Fatto ha raccolto 631.000 spettatori con il 4.7%. Squadra Speciale Cobra 11 ottiene 400.000 spettatori con il 3.4%, nel primo episodio, e 571.000 spettatori con il 4.5%, nel secondo episodio. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 984.000 spettatori (6.3%), nel primo episodio, 1.071.000 spettatori (7.1%), nel secondo episodio, e 1.106.000 spettatori (7.7%), nel terzo episodio. La serie The Big Bang Theory segna 686.000 spettatori (5.2%). Mission Impossibile 2 ha appassionato 433.000 spettatori con il 3.5%.

PIRATI DEI CARAIBI - LA VENDETTA DI SALAZAR

Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.567.000 spettatori con il 16.7%. Il Commissario Rex ha raccolto 589.000 spettatori (4.7%). Aspettando Geo… segna 1.058.000 spettatori con il 9%. Geo ha registrato 1.790.000 spettatori con il 12.9%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 945.000 spettatori con il 6.6%. Su La7 Tagadà ha interessato 432.000 spettatori (share del 3.4%). Tagadoc segna 201.000 spettatori con l’1.6%. Su TV8 La Magia del Natale segna 432.000 spettatori e il 3.6%. A seguire Vite da Copertina ha raccolto 204.000 spettatori con l’1.5%. Su Real Time Amici di Maria De Filippi segna 272.000 spettatori con l’1.8%.

Seconda Serata

Iannacone al 6%.

Su Rai1 Frontiere è stato seguito da 966.000 spettatori con il 9.7% di share. S’è Fatta Notte ha ottenuto 288.000 spettatori con il 5.2%. Su Canale 5 #Hype Uomini e Stile ha totalizzato una media di 537.000 spettatori pari ad uno share del 14%. Su Rai2 Brutti e Cattivi segna 193.000 spettatori con il 3.3%. Su Rai 3 Che Ci Faccio Qui segna 916.000 spettatori con il 6%. Su Italia1 Outlander: l’Ultimo Vichingo è visto da 483.000 spettatori (7.6%). Su Rete 4 Piccole Luci è stato scelto da 204.000 spettatori con il 4% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.374.000 (22.2%)

Ore 20.00 5.642.000 (23.4%)

barbara d urso

TG2

Ore 13.00 1.980.000 (14.3%)

Ore 20.30 1.603.000 (6.1%)

TG3

Ore 14.25 1.686.000 (11.5%)

Ore 19.00 2.195.000 (11.7%)

TG5

Ore 13.00 2.952.000 (21%)

Ore 20.00 4.642.000 (19.1%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.528.000 (13%)

Ore 18.30 1.001.000 (6.3%)

TG4

Ore 12.00 359.000 (3.9%)

Ore 18.55 883.000 (4.8%)

TGLA7

Ore 13.30 729.000 (4.8%)

Ore 20.00 1.458.000 (5.9%)