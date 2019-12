12 dic 2019 13:55

''I MEDICI'' CHIUDE CON UN DELUDENTE 15,7% E NERI MARCORÈ CON LA TIARA PAPALE - FICARRA&PICONE SI DIFENDONO IN STRA-REPLICA (12,8%) - BENE SALEMME SU RAI2 (7,7%) - SCIARELLI (10,1%) - CHIAMBRETTI (4,7%) - PURGATORI (2,5%) - IL 'BEST OF' DELLA BIGNARDI È IL WORST OF NOVE (1,1%) - SU SKY 2,7% PER LA JUVE E 2,2% PER L'IMPRESA DELL'ATALANTA - MORENO (2,9%), PALOMBA (4,6-4,3%), GRUBER (6,6%) - AMADEUS (20,7%), STRISCIA (16,8%) - E.DANIELE (19,1-17,7%) - 'FORUM' (18,7%), ISOARDI (13,9%) - VESP (9,8%), 'STRACULT' (3,1%) - MANNONI (8,2%)