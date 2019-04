15 apr 2019 18:00

''MI RACCOMANDO, SE TI SPOSI ANCHE TU, NON FARE COME LA PRATI!'' - VIDEO: ELEONORA DANIELE INTERVISTA NICOLA CARRARO E MARA VENIER IRROMPE AL TELEFONO PER PARLARE DELL'AMATO MARITO E MANDARE UNA FRECCIATONA ALLA SHOWGIRL, CHE FU SUA OSPITE A ''DOMENICA IN'' PRIMA CHE DAGOSPIA SOLLEVASSE DUBBI (ORA CERTEZZE) SULL'INESISTENZA DI MARK CALTAGIRONE - LEI GLI FA UNA DICHIARAZIONE D'AMORE, LUI RACCONTA LA FAMIGLIA RIZZOLI E GLI IMPRENDITORI CHE, PARTITI DA ZERO, FECERO L'ITALIA NEL DOPOGUERRA