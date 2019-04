''MIO MARITO È NELLO SPETTRO AUTISTICO E MI SONO INNAMORATA DI LUI PROPRIO PER QUELLE CARATTERISTICHE'' - VIDEO: LA COMICA AMY SCHUMER PARLA DI CHRIS E INVITA TUTTI A FARSI DIAGNOSTICARE: ''NON STO QUI A TIRARMELA DICENDO 'OH MIO DIO, SONO COSÌ MERAVIGLIOSA PERCHÉ HO SPOSATO UN AUTISTICO. NO, LO DICO PERCHÉ OGGI TI DANNO DEGLI STRUMENTI CHE TI AIUTANO A VIVERE MEGLIO'' - È INCINTA E L'HANNO SORPRESA CON UNA TORTA A FORMA DI VAGINA CHE ESPELLE UN NEONATO

Amy Schumer è stata ospite del ''Late Night with Seth Meyers'', uno degli show di terza serata più amati e cazzuti, con l'ex volto di ''Saturday Night Live'' che affronta politica e media da un punto di vista meno scontato degli altri colleghi.

La stand-up comedian parla del suo nuovo show su Netflix, Growing, in cui appare sul palco incinta (un trend iniziato da Ali Wong nell'imperdibile Baby Cobra, sempre su Netflix) e in cui parla del marito Chris Fischer, che è ''nello spettro autistico, altamente funzionale''.

''Nel nostro matrimonio non è cambiato nulla, anzi è stata una cosa positiva. Molte persone hanno paura a farsi diagnosticare, e lo stesso con i propri figli, temono lo stigma. Ma non è così: non ti dicono cosa hai e poi ti buttano fuori; ti seguono e ti danno degli strumenti, cosa che ha reso la sua vita più bella e più semplice, e ha aiutato incredibilmente la nostra dinamica di coppia.

Non abbiate paura di farvi visitare. Ci sono molti autistici che vanno avanti senza una diagnosi, ma la loro vita sarebbe migliore con gli strumenti che ti può dare uno specialista. Ah, e non sto qua a fare la figa che si vanta 'Oh mio dio, che persona meravigliosa che sono, ho sposato un autistico'. Mi sono innamorato di lui per quello che era, non lo cambierei per nulla al mondo''.

Seth Meyers: ''Una delle cose che hanno fatto più ridere mia moglie e me, anche perché conosciamo Chris, è il fatto che non riesca a mentire. Una caratteristica meravigliosa per un marito''.

Amy: ''Sì, da una parte è un sogno, dall'altra è un incubo perché…ad esempio, lui è qui, e un attimo prima di entrare in studio gli ho chiesto se stessi bene vestita e pettinata così. Lui mi ha risposto: 'Beh, è comunque troppo tardi per fare qualcosa'… Ed è vero! Era troppo tardi. E poi non può mentire quando glielo chiedo. Tipo quando voglio andarmene da una cena. 'Dobbiamo proprio andare', faccio io, e lui 'No, non dobbiamo essere da nessuna parte'… Grazie Chris!''

