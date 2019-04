17 apr 2019 20:45

''IL MIO MOSTRO È LA PAURA DELL'ABBANDONO. MA CANTARE TI SALVA DALLO PSICANALISTA''. RENGA HA UN NUOVO AMORE E PURE UN NUOVO DISCO: ''NON VOLEVO SCIMMIOTTARE NESSUNO NÉ RENDERMI RIDICOLO, A 50 ANNI NON ME LO POSSO PERMETTERE. IN CERTE CANZONI MI RIEMPIVO LA BOCCA DI ME STESSO E NON MI SOPPORTAVO PIÙ. TIPO IN QUELLA PREFERITA DI MIO FIGLIO…''