Ivan Rota e il chirurgico Sor Rotella per Dagospia

michelle hunziker

Chi é Carlo (detto anche Carlos) Piazza? É un bellissimo indossatore che appare su Instagram tra le amicizie di Michelle Hunziker. Alcuni dicono, cosa da appurare, che i due si conoscerebbero anche fuori dai social. Potrebbe essere lui la causa della fine del rapporto della showgirl svizzera con Tomaso Trussardi? O sono solo voci di corridoio ?

Chi si rivede. Daniela Bello, ex letterina con Silvia Toffanin, sta in Puglia dove vivrebbe in una specie di comune. La donna avrebbe sposato Salvatore Sagone, manager di artisti, ex della maga Giulia Berghella, ex di Michelle Hunziker che era stata vittima della “setta” fondata dalla Berghella.

CARLO PIAZZA

Katia Ricciarelli è ancora nella casa del Grande Fratello Vip come concorrente. Sui social però nelle ultime ore sta avanzando la notizia che vede la cantante lirica fuori dai giochi prima della serata finale. E non per motivi di gioco perché eliminata. Il nome della Ricciarelli è infatti inserito tra le protagoniste di uno spettacolo teatrale. “Le pagine più belle. La Bohème”: questo il titolo che dovrebbe vedere impegnata la soprano il 12 e il 13 marzo 2022. Quindi prima della data finale del reality show di Canale 5 che chiuderà i battenti il 14 marzo.

nathaly caldonazzo

Lo scorso weekend una notte scatenata nella casa del GF Vip dove è accaduto un po’ di tutto con diversi concorrenti che si sono lasciati andare a dei baci. I più affiatati sono stati Delia Duran e Antonio Medugno. Poi di lui dice che è solo un fratellino. Di contro un’altra coppia gieffina si è lasciata andare e in modo inaspettato: parliamo di Barù con Nathaly Caldonazzo che ieri sera ha pesantemente litigato con il suo ex che le aveva messo le corna.

Potevano esserci sviluppi, ma poi é tornato in puntata Alex Belli e il (dis)interesse si é concentrato sul triangolo, ma pare che la chimica artistica e l’amore libero hanno iniziato ad annoiare il pubblico. Sempre a proposito della coppia Alex Belli e Delia Duran: come mai i due viaggiavano frequentemente verso il Marocco e Dubai? Per lavoro? Diciamo che si tratta di chimica artistica…

Alfonso Signorini internazionale: dopo il commento della trapper Cardi B alla performance dì Lulú Selassié, ecco il like della pop star Nichi Minai su Twitter a una foto del conduttore che ha parecchio gradito la cosa.

delia duran baru

I baci tra Delia Duran (che ormai bacia tutti) e Baru hanno fatto incazzare Jessica Selassié che ha dato della vipera alla finta moglie di Alex Belli e ha aggiunto: ”Ti meriti quello che ti hanno fatto Soleil e Alex.” Di contro Soleil dice che Delia le ha mancato di rispetto. Vabbé. Nella notte poi Alex Belli spiega a Delia ( come se c’è ne fosse bisogno) perchè é rientrato nella casa del GF Vip: la vuole riconquistare perché senza di lei non riesce piú a mangiare. Lei gli ha dato del sadico per i tweet dedicati a Soleil. Per quello ha deciso di lasciarlo. Senza parole. In questa sceneggiatura occorre qualcosa di nuovo.

delia duran

Diabolik cambia volto. In perfetta sintonia con il personaggio creato dalle sorelle Giussani, sul set ora a vestire i panni del ladro mascherato é infatti Giacomo Gianniotti, noto al grande pubblico per la parte del dottor Andrew DeLuca in Grey's Anatomy. Sostituisce Luca Marinelli in Diabolik 2 e Diabolik 3. Gianniotti é un sex simbol e sotto le sue grinfie, nel terzo capitolo della saga, cade una contessa interpretata da Barbara Bouchet.

La muta del GF Vip. Federica Calemme faceva la comparsa, naturalmente muta, nel programma di Gabriele Corsi “ Deal with it, stai al gioco” su Canale 9 . Poi si siamo sorbiti la sua presenza muta al GF Vip…

soleil

Gli ultimi saranno i primi. Un trionfo a Domenica In per Tananai classificatosi ultimo a Sanremo come successe a Vasco Rossi e a Zucchero. Mara Venier ha l’occhio lungo e anche questa volta ci ha visto bene. La canzone Sesso Occasionale é giá un tormentone. La zia della domenica é ormai la piú grande scopritrice di tendenze e di talenti. Tananai é diventato anche un sex symbol, ma é felicemente fidanzato con una ragazza di nome Sara. Quindi non c’é trippa per gatti. Ora in tanti sperano che Mara Venier lo inviti con Rose Chemical per la cover di A far l’Amore, già cult.

soleil

Stracult. Attesissimo “Jane by Charlotte”, primo lavoro da regista di Charlotte Gainsbourg, in uscita il 16 giugno: un lungometraggio in cui viene raccontata Jane Birkin come non è mai stato fatto prima, proprio perché lo storytelling è veicolato dalla figlia; un progetto nato come "una scusa per avvicinarmi a lei, per guardarla, per prendermi del tempo con lei" come racconta la stessa Charlotte. Un docufilm in cui le due donne si aprono sulle loro ansie, i sensi di colpa e l'amore reciproco.

Ma perché Vittorio Sgarbi, da sempre abituato alle unicità, si é lasciato andare a certi giudizi? Ha parlato solo perché ha fiato in gola come ha detto Anna Pettinelli a La Vita in Diretta . Il critico d’arte ha detto, parlando di Sanremo, che Michele Bravi é “tutto femmina” e ha criticato Achille Lauro a torso nudo e gli ammiccamenti tra Mahmoud e Blanco. Roba da medioevo come ha scritto in un post Michele Bravi. Critiche da ogni parte per Sgarbi “no-gay” che si è messo a pubblicare video in qui si scofana piattoni di pasta…

delia alex belli

In Russia Urgant è una celebrità: lanciato da MTV, ha conquistato autorevolezza e fama conducendo i programmi di punta del primo canale della tv di Mosca, su tutti “Evening Urgant”, e nel 2009 ha pure presentato la finale dell’Eurovision Song Contest. In Italia è salito alla ribalta l’anno scorso grazie ad un’edizione particolare del tradizionale show di Capodanno della tv russa. Cristiano Malgioglio era stato contattato, ma ha declinato l’invito.

