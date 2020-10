''NERO A META'' CHIUDE CON IL 23,2% CONTRO IL MILIONARIO (10,55) - LE ''IENE'' (10%) - DEL DEBBIO (6,1%), FORMIGLI (4,8%) - ''SECONDA LINEA'' (1,7%) - ''XFACTOR'' (3,4%), 3 MILIONI NELLA SETTIMANA PASSATA - MORENO (4,3%), PALOMBA (5,7-5,3%), GRUBER (7,3%) - AMADEUS (19,3%), 'STRISCIA' (15,8%) - E.DANIELE (18,5-14,3%), CLERICI (12,9%), 'FORUM' (16,9%) - BORTONE (10,2%) - VESPA (12,1%) - LUNDINI (1,6%), TECCE (1,4%)

· Ieri sera, su Sky Uno/+1 e on demand, la quarta puntata di X Factor 2020 ha totalizzato 994.000 spettatori medi con il 3,39% di share, è il miglior risultato per questa stagione.

· Aumenta anche il riscontro nei sette giorni: la terza puntata delle Audition ha raccolto nel complesso 2.955.000 spettatori medi, in crescita rispetto alla settimana precedente.

ASCOLTI TV | GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 2020

Nella serata di ieri, giovedì 8 ottobre 2020, su Rai1 il finale di Nero a Metà 2 ha conquistato 5.170.000 spettatori pari al 23.2% di share (primo episodio: 5.433.000 – 22.1%, secondo episodio: 4.927.000 – 24.3%). Su Canale 5 Chi Vuol Esser Milionario? ha raccolto davanti al video 1.978.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Rai2 Seconda Linea ha interessato 366.000 spettatori pari all’1.7% di share. Su Italia 1 l’appuntamento con Le Iene ha intrattenuto 1.609.000 spettatori con il 10% (presentazione dalle 21.17 alle 21.39: 1.367.000 – 5.4%). Su Rai3 La Battaglia dei Sessi ha raccolto davanti al video 837.000 spettatori pari ad uno share del 3.6%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.080.000 spettatori con il 6.1% di share.

Su La7 Piazzapulita ha registrato 1.007.000 spettatori con uno share del 4.8%. Su Tv8 Sotto assedio – White House Down segna 584.000 spettatori con il 2.8%. Sul Nove Gino Cerca Chef ha raccolto 357.000 spettatori con l’1.5%. Su Sky Uno X Factor 14, con li primi Bootcamp, registra 794.000 spettatori con il 3.4%. Sul 20 l’incontro di calcio Bosnia-Irlanda del Nord ha ottenuto 268.000 spettatori e l’1.1%. Su Rai Premium Tale e Quale Show raccoglie 282.000 spettatori con l’1.3%. Su Iris Arma Letale 4 raccoglie 512.000 spettatori e il 2.2%. Su La5 la replica di Temptation Island ottiene 378.000 spettatori e l’1.9%. Su La7d Grey’s Anatomy ottiene 198.000 spettatori e lo 0.9%.

Ascolti TV Access Prime Time

Striscia non va oltre il 15.8%.

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 4.870.000 spettatori con il 19.3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.000.000 spettatori con uno share del 15.8%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.084.000 spettatori con il 4.3%. Su Italia1 CSI ha registrato .000 spettatori con il %. Su Rai3 Tutto su Mia Madre raccoglie 1.209.000 spettatori con il 5%. Un Posto al Sole raccoglie 1.760.000 spettatori con il 7%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.393.000 individui all’ascolto (5.7%), nella prima parte, e 1.340.000 spettatori (5.3%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.850.000 spettatori (7.3%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 531.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 613.000 spettatori con il 2.5%. Su La5 Uomini e Donne raccoglie 362.000 spettatori pari all’1.5% (finale: 381.000 – 1.5%).

Preserale

Caduta Libera arriva a sfiorare il 20%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.628.000 spettatori (18.4%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.167.000 spettatori (22.1%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 2.114.000 spettatori (15.7%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.587.000 spettatori (19.9%). Su Rai2 Hawaii Five O ha raccolto 700.000 spettatori (4.3%), Castle segna 1.060.000 spettatori (4.8%). Su Italia1 CSI: NY ha ottenuto 498.000 spettatori (2.3%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 3.104.000 spettatori con il 15.5%. Blob segna 1.036.000 spettatori con il 4.5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 835.000 individui all’ascolto (3.9%). Su La7 The Good Wife ha appassionato 128.000 spettatori (share dell’1.1%), nel primo episodio, e 166.000 spettatori (share dell’1%) nel secondo episodio. Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 263.000 spettatori con l’1.2%.

Daytime Mattina

Uno Mattina si ferma al 15.5%.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 791.000 telespettatori con il 15.5%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 889.000 spettatori (18.5%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 906.000 spettatori (17.2%), nella prima parte, 747.000 spettatori (15.7%) nella seconda parte e 568.000 spettatori (11.6%) nei Saluti. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 153.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia 1 The Mentalist ottiene un ascolto di 169.000 spettatori pari al 3.3% di share. Su Rai3 Agorà convince 458.000 spettatori pari all’8.3% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 286.000 spettatori con il 5.9%. Su Rete 4 Carabinieri registra una media di 129.000 spettatori (2.6%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 194.000 spettatori con il 3.6%. A seguire Coffee Break ha informato 192.000 spettatori pari al 4%. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 50.000 spettatori con l’1%.

Daytime Mezzogiorno

1.9% per l’Anteprima Giro su Rai Sport.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 828.000 spettatori con il 14.3%. E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.403.000 spettatori con il 12.9% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.329.000 telespettatori con il 16.9%. Su Rai2 TG2 Sport Giorno ha ottenuto 144.000 spettatori con il 2.7%. I Fatti Vostri raccoglie 560.000 spettatori con il 7%. Su Italia 1 The Mentalist raccoglie 277.000 spettatori con il 3.9%. Grande Fratello Vip 5 segna 742.000 spettatori con il 5.7%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.000.000 spettatori con il 6.6% (Extra: 728.000 – 4.9%). Su Rai3 Elisir ha interessato 386.000 spettatori con il 6.6%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.047.000 spettatori (12.4%). Quante Storie ha raccolto 851.000 spettatori (6.8%). Passato e Presente raccoglie 659.000 spettatori e il 4.4%. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 148.000 spettatori con il 2.4%, nella prima parte, e 205.000 spettatori (1.8%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 553.000 (3.8%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 313.000 spettatori con share del 5.4% nella prima parte, e 461.000 spettatori con il 4.2% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 Ogni Mattina Dopo il TG ha raccolto 70.000 spettatori con l0 0.5%. Su Rai Sport Anteprima Giro raccoglie 225.000 spettatori con l’1.9%.

Daytime Pomeriggio

Uomini e Donne al 23%.

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto 1.322.000 spettatori pari al 10.2% della platea. Una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.870.000 spettatori con il 17.5%. Il TG1 ha informato 1.184.000 spettatori (11.9%) mentre il TG1 Economia ha raccolto 1.240.000 spettatori (12.9%). La Vita Diretta ha raccolto 1.472.000 spettatori con il 14.3% (presentazione: 1.272.000 – 13.7%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.783.000 spettatori con il 18.5%. Una Vita ha convinto 2.566.000 spettatori con il 18.5% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.824.000 spettatori con il 23% (finale: 2.072.000 – 18.7%). La pillola di Grande Fratello Vip ha raccolto 1.746.000 spettatori con il 16.5%. Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 1.541.000 spettatori pari al 15.5% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.491.000 spettatori (15.9%), nella prima parte, a 1.672.000 spettatori nella seconda parte (15.3%) e a 1.546.000 spettatori (12.6%) nella terza parte di breve durata.

Su Rai2 Il Giro D’Italia ha raccolto 1.056.000 spettatori con l’8.8%. Processo alla Tappa ha ottenuto 524.000 spettatori con il 5.6%. Resta a Casa e Vinci ottiene 243.000 spettatori con il 2.5%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 775.000 spettatori (5.4%), nel primo episodio, 743.000 spettatori (5.5%), nel secondo episodio e 605.000 spettatori (4.7%) nel terzo episodio. Big Bang Theory segna 474.000 spettatori (4.1%). Friends ha appassionato 247.000 spettatori con il 2.6%. Grande Fratello Vip 5 raccoglie 247.000 spettatori con il 2.3%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.888.000 spettatori con il 19.9%.

Il Commissario Rex ha appassionato 548.000 spettatori pari al 4.8%. Aspettando… Geo ha registrato 572.000 spettatori con il 5.7%. Geo ha raccolto 1.067.000 spettatori con il 10%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 901.000 spettatori con il 6.7%. Su La7 Tagadà ha interessato 366.000 spettatori (share del 3%). Tagadà #Focus ottiene 246.000 spettatori con il 2.4%. Senti chi Mangia raccoglie 95.000 spettatori con l’1% (Senti chi Mangia Non si Butta Via Niente: 79.000 – 0.8%). Su TV8 Una Nuova Kim segna 242.000 spettatori e il 2.4%. Vite da Copertina ha raccolto 141.000 spettatori con l’1.4%.

Seconda Serata

Col traino de Le Iene, Miracle Workers supera il 9%.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 1.113.000 spettatori con il 12.1% di share. Su Canale 5 X Style ha totalizzato una media di 398.000 spettatori pari ad uno share del 6.6%. Su Rai2 Una Pezza di Lundini segna 199.000 spettatori con l’1.6%. A seguire la prima puntata di Onorevoli Confessioni segna 130.000 spettatori con l’1.4%. Crazy Ex-Girlfriend raccoglie 73.000 spettatori (1.3%) e 50.000 spettatori (1.4%). Su Rai 3 La Grande Storia segna 373.000 spettatori con il 2.6%. Su Italia1 Miracle Workers – Dark Age è visto da 391.000 spettatori (9.8%), nel primo episodio, e 287.00 spettatori (9%), nel secondo episodio. Su Rete 4 Un Bacio Prima di Morire è stato scelto da 169.000 spettatori con il 4% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.165.000 (20.9%)

Ore 20.00 5.562.000 (24.4%)

TG2

Ore 13.00 2.067.000 (15%)

Ore 20.30 1.917.000 (7.7%)

TG3

Ore 14.25 1.812.000 (13.3%)

Ore 19.00 2.232.000 (13.5%)

TG5

Ore 13.00 2.929.000 (21%)

Ore 20.00 4.751.000 (20.4%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.557.000 (14.3%)

Ore 18.30 802.000 (6.3%)

TG4

Ore 12.00 264.000 (3.1%)

Ore 18.55 652.000 (3.9%)

TGLA7

Ore 13.30 572.000 (3.8%)

Ore 20.00 1.321.000 (5.7%)

TG8

Ore 12 72.000 (0.8%)