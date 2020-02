28 feb 2020 12:00

''NOEMI LETIZIA È UN DONO DI DIO'' - LUIGI OLIVA CI SCRIVE: ''NON L'HO CERCATA CON UN LANTERNINO COME HO LETTO SU DAGOSPIA, NOEMI IN POCHI GIORNI MI HA DATO TUTTO CIÒ CHE L'INTERA VITA NON MI HA DATO. È UNA DONNA STRAORDINARIA, DOLCE E INGUARIBILE ROMANTICA, L'AMORE DELLA MIA VITA. PURTROPPO NELLA VITA TUTTI POSSIAMO AVERE DEI FALLIMENTI, ME COMRESO, MA CIÒ NON VUOL DIRE CHE…''