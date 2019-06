''UN NOME MAFIONCELLO'' - ELIANA MICHELAZZO SCATENATA CONTRO L'EX PARTNER: “ECCO PERCHÉ LA PERRICCIOLO SI FA CHIAMARE DONNA PAMELA'' - DOPO AVER FATTO LA BELLA STATUINA DALLA D'URSO, IL MODELLO SVIZZERO STEPHAN WEILER, FINTO SIMONE COPPI A SUA INSAPUTA, SI SFOGA SU “SPY”: ''NON CREDO ALLA MICHELAZZO E QUESTA STORIA MI STA ROVINANDO LA VITA''. ELIANA HA RITAGLIATO UNA LORO FOTO PER DIRE CHE LO AMA

1. DOPO AVER FATTO LA BELLA STATUINA DALLA D'URSO PER DUE SETTIMANE, IL MODELLO SVIZZERO STEPHAN WEILER, IL FINTO SIMONE COPPI DEL PRATIGATE (A SUA INSAPUTA), SI SFOGA SU “SPY”: «NON CREDO A ELIANA MICHELAZZO E QUESTA STORIA MI STA ROVINANDO LA VITA»

Dall'articolo di Valerio Palmieri per ''Spy''

Dopo aver scoperto di essere stato spacciato per dieci anni per Simone Coppi, magistrato antimafia minorile e marito di Eliana Michelazzo, una delle due ex manager di Pamela Prati, Stephan Weiler non ci sta:perché lui è uno svizzero-tedesco tutto d’un pezzo e non crede a quella che definisce “una telenovela”. Stephan ha 35 anni (difficile che a 25 fosse già magistrato), insegna matematica, storia, educazione fisica e informatica alle scuola medie e nel 2008 è stato eletto Mister Svizzera.

stephan weiler eliana michelazzo

«Sono molto arrabbiato, la gente non credeva che non ne sapessi nulla e per me questo era un grosso problema: sia il ruolo di insegnante sia quello di Mister Svizzera richiedono il “vestito bianco”, cioè la totale assenza di ombre nella tua vita. Non volevo che si sporcasse la mia immagine». La sua fidanzata, per fortuna, gli ha creduto. E non si sognerebbe di lasciarla per la Michelazzo. «Se l’avessi incontrata nella vita privata non sarebbe stato un colpo di fulmine, e poi non posso pensare che una che ha creduto nell’esistenza di Simone Coppi sia la donna per me».

stephan weiler

E, infatti, spiega: «La prima volta che ho incontrato Eliana mi è sembrata una persona insicura che non sapeva cosa le stesse accadendo, ma d’altro canto non potevo nemmeno credere che non c’entrasse nulla, che avesse creduto davvero di essere stata sposata per dieci anni con un uomo che non aveva mai visto». Quando, poi, lei ha avuto un mancamento dopo averlo incontrato in ascensore dalla D'Urso, Stephan si è risentito ancora di più: «Pensavo: “Ma come può immaginare che, dopo aver creduto e aver fatto credere a tutta l’Italia di essere stata sposata con me per tutto questo tempo senza conoscermi, ora la prenda in braccio?”. Non si è minimamente preoccupata di cosa comportasse questo per me, e non mi è sembrata sincera. Mi sono sentito preso in giro».

«Denunciare Eliana? Questa è una cosa che vedrà il mio avvocato, io voglio denunciare il fatto che qualcuno abbia usato la mia faccia per un raggiro, spero che Eliana non c’entri, ma se verrà dimostrato che c’entra, allora denuncerò anche lei, mi sembra normale». Vorrebbe conoscerla? «No, per me è finita qui». «Se veramente crede ancora di essere stata sposata con me o lo ha creduto per dieci anni, e su questo ho i miei dubbi, le dico con il cuore di farsi aiutare da uno specialista per cancellare tutto e ricominciare a vivere».

manuela arcuri eliana michelazzo simone coppi

2. ELIANA MICHELAZZO: “ECCO PERCHÉ LA PERRICCIOLO SI FA CHIAMARE DONNA PAMELA, UN NOME MAFIONCELLO”

Valeria Morini per http://gossip.fanpage.it/

Dopo il video di Pamela Prati in barca con Valeria Marini, ecco un nuovo capitolo adorabilmente trash del caso più chiacchierato del 2019, ovvero il falso matrimonio con l'inesistente Mark Caltagirone: protagonista di un nuovo filmato è la ex manager della Prati, Eliana Michelazzo, che ha svelato finalmente al pubblico un dettaglio decisamente interessante. Perché Pamela Perricciolo, l'altra controversa agente della showgirl, si fa chiamare Donna Pamela? La spiegazione è una vera chicca.

eliana michelazzo con tatuaggio simone coppi

Si è fatta chiamare Donna Pamela anni fa quando c’era Il peccato e la vergogna e c’era Donna Rosaria, mi pare che si chiamasse. Ha visto questa fiction, è andata su Facebook e ha cambiato il nome. E ha messo Donna Pamela. Donna Pamela è un nome molto mafioncello, quindi lei ha tolto Perricciolo appositamente. Caso strano.

eliana michelazzo il suo simone coppi sfocato

In realtà, non risulta esserci una "Donna Rosaria" tra i personaggi de Il peccato e la vergogna; forse Eliana si confonde con L'onore e il rispetto, dove c'erano una Donna Rosalia e una Donna Rosangela. Curioso peraltro che entrambe le celebri fiction prodotte da Ares avessero nel cast Manuela Arcuri, una delle prime vip che sarebbe stata truffata dalla Perricciolo, con l'inganno del finto fidanzato virtuale, il fantmatico Simone Coppi. L'episodio risalirebbe a circa 10 anni fa, più o meno all'epoca in cui la Arcuri recitava nelle suddette fiction.

Eliana si cancella il tatuaggio di Simone

La Michelazzo continua a proclamarsi una vittima della Perricciolo e non perde occasione per attaccarla. A suo dire, per ben dieci anni avrebbe avuto una relazione puramente virtuale con il già citato Simone Coppi, dietro il cui profilo, in realtà, si sarebbe celata la stessa Donna Pamela. Eliana arrivò addirittura a farsi tatuare il nome di Simone sul braccio, tatuaggio che ha cancellato in questi giorni.

Pamela Prati a Uomini e Donne?

pamela perricciolo noneladurso

Mentre il caso Caltagirone promette di far parlare anche nei mesi a venire e le versioni delle tre parti in causa continuano a essere discordanti (ecco cosa ha detto la Perricciolo a Fanpage.it), la notizia più clamorosa degli ultimi giorni è quella che vorrebbe Pamela Prati corteggiata da Maria De Filippi per un posto sul trono over di Uomini e Donne. Un'indiscrezione lanciata da Vero che ha l'aria di essere pura fantascienza, ma che ha già scatenato lo stupore e l'ironia del web.

pamela perricciolo a live non e la d urso 3

3. ELIANA MICHELAZZO ELIMINA IL TATUAGGIO DEDICATO A SIMONE COPPI: "HO PIANTO TANTISSIMO, MA ERA IL MOMENTO"

Da www.liberoquotidiano.it

Eliana Michelazzo chiude con il passato e, soprattutto con il finto Simone Coppi. L'ex agente di Pamela Prati ha così deciso di eliminare dal proprio corpo il tatuaggio dedicato al marito immaginario. Dopo dieci anni di love story virtuale, la Michelazzo, in seguito allo scoperchiamento del caso del matrimonio con Mark Caltagirone da Barbara D'Urso, si è convinta che il magistrato dell'antimafia non esista.

"Ho pianto tanto ma era un altro addio. I tatuaggi non si fanno tanto per farli", ha detto l'ex tronista di Uomini e Donne attraverso una Stories Instagram nella quale mostrava di aver rimosso il tatuaggio, fatto anni fa. Il nome di Simone Coppi disegnato sulla sua spalla destra a caratteri cubitali è dunque stato cancellato. Eliana ha deciso di rimpiazzarlo con dei fiori variopinti: "Finalmente qualche giorno fa ho fatto cancellare il nome che ho amato più di me stessa".

