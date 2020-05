Alberto Dandolo per www.oggi.it

eros ramazzotti sonia lorenzini su chi

Eros Ramazzotti è di nuovo, suo malgrado, al centro della cronaca rosa e nuovamente si parla di presunti rapporti affettivi. Il tutto ha avuto come scenario un maneggio in provincia di Bergamo, dove il cantante è solito portare i suoi figli. E proprio qui, ecco che è stato “pizzicato”, si fa per dire, con Sonia Lorenzini, l’ex tronista di Uomini e Donne, che ha ben 25 anni meno di lui…

QUANTI AMORI… - Il fatto è che dalla fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli, che tanto aveva fatto sognare i fan, ad Eros Ramazzotti sono stati periodicamente affibbiati amori, e tutti presunti. E anche questa volta…

sonia lorenzini

“SOLO UN’AMICA” - Ma questa volta è lo stesso Eros Ramazzotti che smentisce tutto, in esclusiva al settimanale Oggi: “È l’amica della figlia di Maurizio Zanella, dell’azienda vinicola Ca’ del Bosco: era lì anche lei a cavallo. Tra noi Non c’è assolutamente niente. Non è che se saluto una persona ci sto assieme… Questo mondo del gossip è un disastro. Ci siamo incontrati lì, è un’amica di una mia amica e tra di noi non c’è niente. Proprio niente “. Più chiaro di così…

sonia lorenzini a venezia eros ramazzotti sonia lorenzini sonia lorenzini a venezia eros ramazzotti eros ramazzotti eros ramazzotti sonia lorenzini