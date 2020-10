12 ott 2020 16:30

''NON CONTA L’ETÀ CHE HAI QUANDO UNA MADRE SE NE VA'' - IL RICORDO DI LUCA ZINGARETTI PER EMMA DI CAPUA DETTA MIMMI: ''IN QUALUNQUE MOMENTO, IN QUALUNQUE MODO QUESTO ACCADA RESTERÀ SOLO UN GRANDE, IMMENSO, TERRORIZZANTE VUOTO. OGNI MAMMA È UNICA AGLI OCCHI DEI SUOI SCARRAFONI. MAMMA DA PICCOLA HA VISSUTO LA PAURA DELLA DEPORTAZIONE. SI È VISTA BUSSARE LE SS ALLA PORTA DI CASA IN CERCA DI SUO PADRE. FORSE È PER QUESTO CHE NON ERA CAPACE DI ODIARE NESSUNO ED ERA PRONTA A PRENDERE SEMPRE IL MEGLIO DELLA VITA. E A NOI HA INSEGNATO CHE…''