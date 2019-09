''NON FERMATEVI AL COSTUMINO BIANCO, OLTRE IL PAPA TRA RAGAZZE ESTASIATE C'È MOLTO DI PIÙ''. INDOVINATE CHI SMONTA LA PRUDERIE SU JUDE LAW VERSIONE ER MUTANDA? ''FAMIGLIA CRISTIANA''! È IL SETTIMANALE A TESSERE LE LODI DELLA SERIE DI SORRENTINO, ''UN'INDAGINE SULLA FRAGILITÀ UMANA, UNA GRANDE ATTENZIONE PER I SENTIMENTI, GLI AFFETTI, I TORMENTI CHE POSSONO AFFLIGGERE I FEDELI''

(ANSA) - "Non fermatevi al costumino bianco, oltre il papa-Jude Law che cammina sulla sabbia tra ragazze estasiate c'é molto di più": il pericolo di scandalizzare gli ambienti della Chiesa sembra allontanarsi a giudicare dalla recensione molto positiva di Famiglia Cristiana a proposito delle puntate 2 e 7 di The New Pope di Paolo Sorrentino, accolto in sala grande alla Mostra da otto minuti di applausi. Al centro della serie, scrive Famiglia Cristina, un'indagine sulla fragilità umana.

"Eccessi e provocazioni sono limitati al trailer-sigla - si legge sul settimanale cattolico - le puntate viste in sala mostrano un Sorrentino dal tocco più leggero, che rinuncia ad alcuni dei suoi noti virtuosismi, per raccontare le sorti parallele di due personaggi alle prese con la fragilità umana. In discussione non c'è mai Dio, ma le faccende terrene".

jude law sul set di the new pope 8

E ancora, riferito al personaggio interpretato da John Malkovich nella nuova stagione della serie prodotta da Wildside e targata Sky-Hbo-Canal+: "Brannox non sa se accettare l' incarico, non sa se è l' uomo giusto. Vorrebbe una Chiesa più attenta ai poveri, sempre dalla parte dei bisognosi. Belardo, con il volto di Jude Law, ha sconfitto l'arroganza per aiutare i disperati. Sa di non essere un santo, anche se molti lo idolatrano per aver fatto dei presunti miracoli.

C'è una grande attenzione per i sentimenti, gli affetti, i tormenti che possono affliggere i fedeli. A essere messo in discussione non è più Dio, ma tutto ciò che è terreno. Insicurezze, preghiere (ascoltate e non), silenzi (...). L'estetica di Sorrentino gioca con i chiaroscuri. Le ombre accarezzano sia Brannox che Belardo, e si insinuano nei loro sogni, che diventano incubi. L'unico rifugio è la preghiera e le confessioni con gli amici fidati".

jude law sul set di the new pope 7 jude law sul set di the new pope 6 jude law sul set di the new pope 42 jude law sul set di the new pope 43 the new pope 9 the new pope 7 the new pope 14 the new pope 13 the new pope 4 the new pope 6 the new pope 8 the new pope 5 jude law sul set di the new pope 5 the new pope 1 the new pope 10 jude law sul set di the new pope 9