12 apr 2019 20:28

''NON SONO COME MI HANNO DESCRITTO IN TV'' - CI SCRIVE LUIGI OLIVA, EX FIDANZATO DI PAMELA PRATI (CHE ESISTE, A DIFFERENZA DI MARK CALTAGIRONE), CHE IN VARIE TRASMISSIONI È STATO DIPINTO COME POCO SIGNORILE PER AVER CHIESTO INDIETRO L'ANELLO DI FIDANZAMENTO: ''ERA UN GIOIELLO DI FAMIGLIA DAL GRANDE VALORE AFFETTIVO, L'UNICO DI TANTI DONI CHE HO VOLUTO RIAVERE, VISTO CHE CI SIAMO LASCIATI UN MESE DOPO. MA SI È DIMOSTRATA UNA GRANDE ATTRICE PERCHE'…''