''NON SONO IL FIDANZATO SEGRETO DI PAMELA PRATI'' - IL SUO EX LUIGI OLIVA COSTRETTO A SMENTIRE LE NOTIZIE DIFFUSE (INDOVINATE DA CHI?) PER SVIARE L'ATTENZIONE DALL'INESISTENTE MARK CALTAGIRONE E DAL MATRIMONIO BUFALA CHE DOVEVA TENERSI DOMANI: ''NON SENTO PAMELA DA GIUGNO 2018, SPERO CHE QUALCUNO LE SIA VICINO IN QUESTO MOMENTO''

luigi oliva pamela prati

In queste ultime ore si stanno rincorrendo, sul web, diversi rumors secondo cui Luigi Oliva starebbe rivedendo Pamela Prati, sua ex compagna. Il noto imprenditore bresciano, d’origine napoletane, contattato dalla nostra redazione, ha deciso però di smentire le voci riguardo questo ritorno di fiamma. La storia d’amore tra Luigi e Pamela, conosciutisi per caso, poteva essere l’inizio di una favola, ma purtroppo il lieto fine non è mai giunto. Luigi Oliva e Pamela Prati non si stanno rivedendo. A dirlo, a gran voce, è stato proprio l’ex compagno della soubrette de Il Bagaglino, che dopo le diverse indiscrezioni uscite sui diversi siti, ha deciso di dire la sua.

pamela prati a cena per il compleanno di luigi oliva

«La mia storia con Pamela Prati è finita più di un anno fa. Non ci siamo più visti, né sentiti precisamente da giugno 2018. Non capisco chi abbia messo in giro una notizia del genere. Io non ho più contatti con la Prati e non voglio essere buttato in mezzo proprio adesso. Sono uscito da questa situazione anni fa e va bene così. A lei auguro il meglio e nonostante tutto se mi cerca e ha bisogno io ci sarò sempre per lei». Lapidarie le parole di Luigi Oliva che oggi pensa solo a curare i suoi interessi professionali e si occupa della sua bambina, l’amore più grande della sua vita. Un uomo, Luigi, che crede fermamente nel sacro vincolo del matrimonio. Lui, altamente credente, come dimostrano anche alcune foto che pubblica su Instagram, nella Prati purtroppo non ha ritrovato quegli stessi valori con cui è cresciuto

pamela prati e luigi oliva 2

La storia d’amore tra Luigi e Pamela Prati, è iniziata per caso. Nell’estate 2017 entrambi si trovavano a Capri per una vacanza. L’ex soubrette de Il Bagaglino ha notato subito l’imprenditore, più giovane di lei di diversi anni, rimanendone colpita e affascinata. Negli otto mesi di successiva relazione, inoltre, Luigi ha deciso di compiere un gesto importante regalando alla Prati un anello. «Non le ha mai chiesto di sposarla – ha proseguito Oliva – avevamo parlato solo di convivenza». L’anello è giunto il giorno del compleanno di Pamela, come gesto d’amore, quel cimelio di famiglia per lui aveva un valore inestimabile ed è anche per questo che ha chiesto che gli fosse restituito.

pamela prati e l anello di fidanzamento di luigi oliva eliana michelazzo pamela prati perricciolo pamela prati sposa su gente copertina marco caltagirone eliana michelazzo pamela prati e pamela perricciolo pamela prati eliana michelazzo pamela perricciolo pamela prati e l anello di fidanzamento di luigi oliva