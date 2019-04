''NON VUOI PARLARE DI NIENTE PAMELA, CHE SEI VENUTA A FARE?''. VIDEO: BASTANO QUESTE PAROLE DELLA TOFFANIN PER DESCRIVERE L'INTERVISTA RILASCIATA A ''VERISSIMO'' DALLA PRATI. NON RISPONDE A UNA SINGOLA DOMANDA, NON MOSTRA LE FOTO DI MARK CALTAGIRONE, NON PARLA DEI BIMBI IN AFFIDO, NON COMUNICA LA DATA DELLE NOZZE. INVECE DI PREOCCUPARSI DEL FUTURO MARITO IN LIBIA (!!!) SE LA PRENDE CON ''GLI INVIDIOSI CHE DICONO CATTIVERIE''

Il riassunto dell'intervista di Pamela Prati a #Verissimo nella frase della Toffanin... pic.twitter.com/6o31fTAW9y — TheFolloWerTv! (@TheFolloWerTv) 20 aprile 2019

PAMELA PRATI VERISSIMO CON SILVIA TOFFANIN

"Non vuoi parlare di niente Pamela, che sei venuta a fare?", bastano queste poche parole pronunciate da Silvia Toffanin per descrivere l'intervista rilasciata a Verissimo dalla Prati. La primadonna del Bagaglino riesce nell'impresa di non rispondere a una domanda che sia una, evita gli argomenti più spinosi, non fornisce dettagli per non peggiorare la sua situazione.

Non mostra le foto di Mark Caltagirone, non parla dei bimbi in affido, non comunica la data delle nozze. Ha però le idee chiare sui mandanti del Prati-Gate: gli invidiosi (ah signora mia!). Piange a secco e arriva pure a smentire l'annuncite di nozze con cadenza decennale.

Si dice delusa da Mara Venier, che nell'ultima puntata di Domenica In aveva detto "Non posso pensare che Pamela abbia preso in giro me ma soprattutto il pubblico“, e cita dal nulla l'incendio di Notre Dame, come a dire: ''ci sono cose ben più importanti a cui pensare''. PierSilvia Toffanin ha pure smentito le sue agenti sulla questione foto (che non c'entrano con l'esclusiva) e in alcuni passaggi faticava a trattenere le risate.

Da notare che mai una volta è stato citato questo disgraziato sito che ha svelato la trama della soap opera. Forse era una regola d'ingaggio per partecipare alla trasmissione? Ma a noi basta che Marco Caltagirone stia bene e riesca a schivare i missili di Haftar, mentre avvita i bulloni dei suoi oleodotti in Libia. Il Segreto di Pamela continua...